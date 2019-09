Nuova offerta luce e gas di Engie: fino a 50 euro di buoni Amazon.it

Con l’inizio del mese di settembre arriva una nuova offerta luce e gas di Engie , uno dei principali fornitori del mercato libero dell’energia in Italia. I nuovi clienti che richiederanno una fornitura energetica con Engie potranno sfruttare un prezzo di luce e gas bloccato per ben 24 mesi ed, in più, avranno diritto ad un buono Amazon di un massimo di 50 Euro . Ecco, quindi, tutti i dettagli sulla nuova offerta di Engie per chi attiva una fornitura di luce e/o gas a settembre.

Scegliendo Engie come nuovo fornitore di energia elettrica e/o gas naturale per la casa si potrà sfruttare una nuova offerta davvero molto interessante. Per tutti i nuovi clienti che attivano una fornitura con Engie, infatti, è prevista la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per 24 mesi dell’energia elettrica e del gas naturale oltre ad un bonus di benvenuto davvero interessante.

Chi passa ad Engie, infatti, riceverà un buono Amazon di 25 Euro per ogni fornitura attivata. Attivando sia un’offerta luce che un’offerta gas, quindi, si riceverà un buono Amazon di 50 Euro, da utilizzare liberamente per fare acquisti sul popolare store ottenendo uno sconto di 50 Euro (eventualmente frazionabile in più acquisti) sui prodotti desiderati.

Lo sconto di 50 Euro va ad aggiungersi al risparmio garantito dalle offerte Engie, che permettono di ridurre in misura significativa l’importo delle bollette energetiche rispetto in particolare al mercato tutelato. Da notare, inoltre, che Engie propone un prezzo della componente energia della bolletta bloccato per 24 mesi (sul mercato libero, nella maggior parte dei casi, il prezzo bloccato è di 12 mesi) offrendo, quindi, una protezione aggiuntiva contro i futuri rincari tariffari che potrebbero caratterizzare il mercato energetico italiano.

Ecco, quindi, nel dettaglio, quali sono le offerte Engie che permettono di ottenere un buono Amazon in regalo e di risparmiare sulle bollette energetiche.

Offerte luce di Engie

Per il mese di settembre, Engie propone ai clienti interessati ad attivare una nuova fornitura di energia elettrica due differenti offerte luce. Il fornitore, infatti, mette a disposizione la tariffa Energia 3.0 Light Monoraria, una soluzione in cui il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo, e Energia 3.o Light Trioraria, una soluzione in cui il prezzo dell’energia è legato all’orario di utilizzo e sono presenti tre fasce orarie differenti caratterizzate da prezzi ben specifici.

Partiamo da Energia 3.0 Light Monoraria. Quest’offerta prevede un prezzo dell’energia pari a 0.04490 €/kWh. Tale prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica in casa ed è fisso e bloccato per i primi 24 mesi di sottoscrizione. In sostanza, attivando quest’offerta, il cliente avrà la certezza di poter contare su un prezzo dell’elettricità ben definito, che non cambierà per ben due anni, ottenendo una protezione aggiuntiva nei confronti dei possibili rincari tariffari che potrebbero caratterizzare il mercato energetico nel corso del prossimo futuro.

Solo una volta terminato il periodo promozionale di due anni, Engie proporrà al cliente un nuovo prezzo dell’energia elettrica. A questo punto, il cliente sarà libero di scegliere se accettare il nuovo prezzo, calcolato sulla base delle nuove condizioni di mercato, oppure se passare ad un altro fornitore attivando una tariffa più conveniente tra le tante offerte luce presenti sul mercato libero dell’energia elettrica.

Energia 3.0 Light Monoraria di Engie garantisce un considerevole risparmio rispetto al mercato tutelato. Un “cliente tipo” (potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 2900 kWh, uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 40% in F1 e al 60% in F2/F3) che attiva quest’offerta pagherà, in un anno, circa 567 Euro di bollette dell’energia elettrica ottenendo un risparmio annuale di 53 Euro rispetto alle tariffe applicate nel mercato tutelato.

Il risparmio ottenuto andrà a sommarsi alla possibilità di sfruttare il buono Amazon da 25 Euro correlato all’attivazione della sola offerta luce di Engie. Attivando anche l’offerta gas che vedremo in seguito, il buono Amazon sarà di 50 Euro.

Attiva Energia 3.0 Light Monoraria di Engie

Engie include in listino anche una seconda offerta luce. Si tratta di Energia 3.0 Light Trioraria, una soluzione tariffaria pensata per tutte le famiglie che concentrano i consumi di elettricità nelle ore serali, nei week end e nei giorni festivi. Anche in questo caso, il prezzo dell’energia (le fasce orarie sono tre ed ogni fascia oraria ha il suo prezzo dell’energia elettrica) risulta essere fisso e bloccato per i primi 24 mesi di sottoscrizione.

Ecco quali sono i prezzi dell’energia elettrica per chi sceglie Energia 3.0 Light Trioraria:

F1: 0.05100 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19);

(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19); F2: 0.04800 €/kWh (dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 il sabato);

(dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 il sabato); F3: 0.03700 €/kWh (dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 dal lunedì al sabato, la domenica e festivi);

Un “cliente tipo” come quello definito in precedenza che va ad attivare Energia 3.0 Light Trioraria di Engie pagherà circa 570 Euro di energia elettrica all’anno con un risparmio annuale di quasi 50 Euro rispetto al mercato tutelato. Da notare che la convenienza di questa tariffa aumenta all’aumentare dei consumi in fascia F3. I clienti che concentrano i loro consumi energetici in questa fascia, infatti, potranno dare un taglio considerevole alla bolletta.

Anche in questo caso, per chi attiva l’offerta Engie è previsto un buono Amazon da 25 Euro che, eventualmente, va a sommarsi al buono da 25 Euro riconosciuto in caso di attivazione di un’offerta gas portando a 50 Euro il buono da utilizzare su Amazon.

Attiva Energia 3.0 Light Trioraria di Engie

Offerte gas di Engie

Per massimizzare il risparmio sfruttando le nuove offerte Engie è possibile attivare l’offerta gas del fornitore che consente di ottenere un buono Amazon da 25 Euro oltre che di sfruttare il prezzo bloccato per 24 mesi sulla componente gas della bolletta, ottenendo una protezione aggiuntiva contro i possibili rincari tariffari che potrebbero caratterizzare, in futuro, il mercato energetico italiano.

L’offerta da attivare per passare ad Engie con la fornitura di gas naturale è Energia 3.0 Light Gas. Come per tutte le offerte gas, si tratta di una tariffa “monoraria” ovvero una tariffa che si caratterizza per un prezzo della materia prima gas naturale costante nel corso dell’arco della giornata e, più in generale, della settimana. Di fatto, quindi, il prezzo del gas indipendente dall’orario di utilizzo.

Chi attiva Energia 3.0 Light Gas, quindi, potrà contare su di un prezzo del gas pari a 0,2265 €/smc. Come sottolineato in precedenza, tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, il fornitore comunicherà al cliente un nuovo prezzo del gas. A questo punto, come visto per le offerte luce, il cliente sarà libero se scegliere di restare con Engie oppure se passare ad una nuova offerta gas del mercato libero, con l’obiettivo di massimizzare il risparmio.

Un “cliente tipo” (consumo annuo di 1450 m³) che sottoscrive l’offerta Energia 3.0 Light Gas di Engie andrà a pagare circa 1050 Euro all’anno di gas naturale ottenendo un risparmio annuale di oltre 50 Euro rispetto alle tariffe applicate nel mercato tutelato. Questo risparmio si va a sommare al buono Amazon da 25 Euro correlato all’attivazione dell’offerta ed alla possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per ben 24 mesi.

Attiva Energia 3.0 Light Gas di Engie