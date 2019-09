Nuova Offerta Luce e gas di E.ON: sconto di 30 euro in bolletta per LuceBlu e Gas Click

Prendono il via le nuove offerte luce e gas di E.ON , uno dei fornitori di riferimento del mercato libero dell’energia. Tra le novità che E.ON riserva ai suoi clienti troviamo la possibilità di sfruttare un bonus in bolletta di 30 Euro e di poter contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi dell’energia elettrica e del gas naturale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove offerte E.ON e come fare per attivarle direttamente online.

Partono oggi le nuove offerte luce e gas di E.ON. Il fornitore propone, infatti, nuove tariffe energetiche in grado di garantire un considerevole risparmio in bolletta. Per chi sceglie E.ON, inoltre, ci sono una lunga serie di bonus molto vantaggiosi a partire dall’erogazione di uno sconto di 30 Euro in bolletta e sino ad arrivare alla possibilità di sfruttare un prezzo bloccato dell’energia per i primi 12 mesi di sottoscrizione.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, E.ON propone le nuove offerte E.ON LuceBlu e E.ON LuceBlu Bioraria mente per il gas naturale c’è la nuova versione di E.ON Gas Click. Scegliendo una delle tariffe dell’operatore, il cliente potrà contribuire, senza costi aggiuntivi, alle numerose iniziative di Legambiente per la pulizia delle spiagge italiane.

Su tutte le offerte, inoltre, è previsto uno sconto extra di 12 Euro all’anno per i clienti che impostano il pagamento automatico con addebito su conto corrente e di 6 Euro all’anno per chi, invece, sceglie di ricevere la bolletta digitale invece che la tradizionale e dispendiosa bolletta cartacea.

Ecco, quindi, quali sono tutte le nuove offerte E.ON:

E.ON LuceBlu

Tra le principali novità di E.ON troviamo la nuova E.ON LuceBlu. Si tratta di una tariffa monoraria che offre la comodità di poter sfruttare un prezzo dell’energia fisso ed indipendente dall’orario di utilizzo. Da notare, inoltre, che l’energia elettrica fornita da E.ON ai clienti che attiveranno quest’offerta viene prodotta esclusivamente tramite fonti rinnovabili (eolico, idroelettrico, fotovoltaico).

Chi sceglie E.ON potrà contare su di un prezzo della componente Energia della bolletta fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Il prezzo dell’elettricità garantito da questa tariffa sarà pari a 0,0545 €/kWh. Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che attivano l’offerta è prevista l’erogazione di un bonus di 30 Euro in bolletta. Tale bonus sarà erogato in 12 rate da 2,5 Euro al mese.

Attiva E.ON LuceBlu

E.ON LuceBlu Bioraria

Chi preferisce un’offerta multi-oraria, che permette di ridurre l’importo della bolletta concentrando i consumi energetici in una fascia oraria più economica, può puntare su E.ON LuceBlu Bioraria. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa caratterizzata da un prezzo della componente energia fisso e bloccato per 12 mesi. L’elettricità fornita da E.ON al cliente che attiva l’offerta in questione sarà prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda i prezzi dell’energia, chi attiva E.ON LuceBlu Bioraria potrà sfruttar questi prezzi promozionali (come detto fissi per i primi 12 mesi).

Prezzo Pieno: 0,0721 €/kWh (fascia F1: lunedì – venerdì dalle 08.00 alle 19.00);

(fascia F1: lunedì – venerdì dalle 08.00 alle 19.00); Prezzo Risparmio: 0,0437 €/kWh (fascia F2 e F3: lunedì – venerdì dalle 19.00 alle 08.00, sabato, domenica e festività nazionali);

Anche in questo caso, chi sceglie E.ON potrà contare su di un bonus in bolletta di 30 Euro, che verrà erogato sotto forma di rate mensili da 2,5 Euro cadauna contribuendo alla riduzione delle spese per l’elettricità.Attiva E.ON LuceBlu Bioraria

E.ON GasClick

E.ON è una delle aziende leader del mercato libero dell’energia in Italia e può contare su di un’offerta davvero molto interessante anche per quanto riguarda la fornitura di gas naturale per la casa. Anche in questo caso, chi sceglie E.ON come fornitore ha la possibilità di attivare una nuova tariffa promozionale, denominata E.ON Gas Click.

Con E.ON Gas Click si potrà sfruttare un prezzo bloccato della componente Materia prima gas della bolletta per il primo anno di sottoscrizione. Il prezzo in questione, fisso e bloccato, è pari a 0,220 €/Smc. Da segnalare, inoltre, che, anche in questo caso, per chi sceglie E.ON come fornitore energetico è prevista l’erogazione di un bonus di 30 Euro direttamente in bolletta. Il bonus viene erogato come sconto di 2,5 Euro al mese.Attiva E.ON GasClick

Tutti i vantaggi delle offerte luce e gas di E.ON

Scegliere E.ON come fornitore di energia elettrica e gas naturale per la propria casa conviene grazie anche ai diversi vantaggi aggiuntivi che l’azienda offre ai suoi clienti a partire dalla totale assenza di costi di attivazione, un fattore che permette di attivare l’offerta luce e gas desiderata senza dover fare i conti con un “costo d’ingresso” che, inevitabilmente, va a ridurre la convenienza della tariffa e del passaggio al nuovo fornitore.

Come abbiamo visto, inoltre, tutte le offerte luce e gas E.ON possono contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi per l’energia oltre che sull’erogazione di un bonus sconto di 30 Euro (erogato come uno sconto in bolletta di 2,5 Euro al mese per 12 mesi), elementi che contribuiscono in misura sensibile a rendere decisamente conveniente puntare su una delle offerte E.ON per ridurre i costi delle utenze energetiche.

Da notare, inoltre, che E.ON propone per i suoi clienti anche la promozione Porta un Amico. Con questa iniziativa, i clienti del fornitore possono invitare amici e parenti ad attivare una nuova fornitura luce e/o gas con E.ON. Per ogni amico invitato che attiva un’offerta E.ON, il cliente riceverà un buono sconto di 30 Euro sino ad un massimo di 480 Euro all’anno (pari a 16 amici invitati ogni anno). Da notare che anche l’amico invitato riceverà uno sconto in bolletta da 30 Euro.

Tutti i clienti E.ON hanno, inoltre, la possibilità di aderire al programma MyE.volution, il programma fedeltà predisposto dal fornitore per i suoi clienti. Aderendo a MyE.volution sarà possibile partecipare a concorsi ed ottenere premi davvero molto interessanti, il tutto, naturalmente, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.