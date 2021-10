Nuova offerta Kena Mobile: 100 GB e buono Amazon in regalo

Kena Mobile ha lanciato la nuova offerta Kena 7,99 Special . Si tratta di un'offerta speciale, riservata a clienti selezionati, che in questo momento è una delle offerte più convenienti del mercato di telefonia mobile. L'offerta in questione, infatti, propone ben 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese mettendo a disposizione, come bonus aggiuntivo, anche un buono Amazon da 10 euro in regalo per tutti i nuovi clienti. Il costo dell'offerta è di appena 7,99 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sulla promozione e come fare ad attivarla in pochi step.

Il listino di offerte Kena Mobile si rinnova registrando il debutto della nuova Kena 7,99 Special. L’offerta in questione è tra le migliori proposte del mercato di telefonia mobile, garantendo un bundle completissimo di minuti, SMS e Giga ad un costo davvero contenuto e con un bonus ulteriore per i nuovi utenti, un buono Amazon da 10 euro in regalo. La promozione presentata dall’operatore virtuale di TIM terminerà a breve. C’è tempo solo fino al prossimo 26 ottobre per attivare l’offerta. Ecco come fare:

Come attivare la nuova offerta Kena Mobile da 100 GB con buono Amazon in regalo

Kena 7,99 Special mette a disposizione degli utenti il seguente piano tariffario:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G fino a 30 Mbps ogni mese

fino a 30 Mbps ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,5 GB senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

La tariffa speciale presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per tutti i nuovi clienti c’è un buono Amazon da 10 euro in regalo da utilizzare per fare acquisti sul popolare store.

La nuova offerta di Kena Mobile non è disponibile per tutti. La promozione, infatti, è accessibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero di telefono da uno dei seguenti operatori di telefonia mobile:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Chi rientra nel target compatibile con l’offerta ha, quindi, la possibilità di richiederne l’attivazione direttamente online, seguendo la procedura di sottoscrizione online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo di casa. Per attivare l’offerta, in scadenza il 26 ottobre, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva Kena 7,99 Special »

Annunci Google

Ricordiamo che per completare l’attivazione dell’offerta di Kena Mobile è sufficiente avere a propria disposizione

i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM il numero di cellulare da passare a Kena Mobile ed il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID)

Da notare, invece, che i clienti che non possono attivare Kena 7,99 Special (in quanto il loro operatore non rientra nell’elenco riportato precedentemente) hanno la possibilità di attivare Kena 12,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G fino a 30 Mbps ogni mese

in 4G fino a 30 Mbps ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,5 GB senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Il canone mensile è di 12,99 euro. L’offerta è attivabile qui di seguito:

Attiva Kena 12,99 »

Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it disponibile su dispositivi Android ed iOS, è possibile verificare i vantaggi dell’offerta Kena Mobile con tutte le altre offerte disponibili sul mercato. La tabella qui di seguito riepiloga le migliori opzioni alternativa, a meno di 10 euro al mese, da tenere in considerazione in questo momento:

Offerte Minuti, SMS e Giga Costi spusu 50 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese Creami WOW 50 GB di PosteMobile minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 5,99 euro al mese ho. 5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese (solo con portabilità da Iliad o alcuni MVNO) Smart TOP 70 di Tiscali minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G 6,99 euro al mese Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese ho. 7,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese (solo con portabilità da Iliad o alcuni MVNO