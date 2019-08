Nuova offerta Internet casa e TV: arriva la tariffa Fastweb e DAZN

La gamma di offerte Fastweb per la linea di casa si arricchisce con l’introduzione di una nuova offerta combinata Fastweb Casa e DAZN che unisce, in un’unica sottoscrizione, l’abbonamento per Internet a casa, tramite fibra ottica o ADSL, di Fastweb e il servizio di streaming DAZN, la tv online dedicata al mondo dello sport. Ecco, quindi, quali sono tutte le caratteristiche della nuova offerta Internet casa e TV che unisce Fastweb e DAZN in un unico abbonamento.

La nuova offerta Fastweb Casa e DAZN mette insieme l’abbonamento per la linea fissa di casa di Fastweb, disponibile con Internet tramite rete in fibra ottica per chi è raggiunto da questa tecnologia, e la TV in streaming dedicata allo sport DAZN che offre un ricco catalogo di eventi in diretta esclusiva tra cui c’è spazio anche per il campionato di Serie con tre partite in esclusiva ogni settimana.

Abbinando l’offerta di Fastweb con DAZN sarà possibile ridurre notevolmente il costo complessivo per l’accesso ai due servizi. Fastweb Casa e DAZN, infatti, presenta un costo periodico di 35,95 Euro al mese per chi si abbona online (invece che 40,95 Euro al mese) con attivazione e modem FASTGate inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

L’abbonamento così composto comprende:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (con 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere anche le chiamate verso l’estero con 1000 minuti gratis ogni mese);

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (con 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere anche le chiamate verso l’estero con 1000 minuti gratis ogni mese); una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (la connessione avverrà utilizzando la rete migliore in base alla copertura disponibile presso l’indirizzo dell’utente);

tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload, oppure tramite fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (la connessione avverrà utilizzando la rete migliore in base alla copertura disponibile presso l’indirizzo dell’utente); accesso illimitato alla piattaforma di streaming TV dedicata allo sport DAZN, disponibile sia via web all’indirizzo DAZN.com che tramite app dedicata su smartphone e tablet Android, su iPhone, iPad, Fire TV Stick e su varie Smart TV oltre che su console come Playstation 4 e Xbox One;

Ricordiamo che DAZN offre un ricco catalogo di contenuti. La piattaforma di streaming on demand dedicata allo sport, infatti, trasmette 3 partite di Serie A in esclusiva per ogni giornata di campionato oltre a tutta la Serie B e a diversi eventi di calcio estero e altri sport.

Offerta Fastweb Casa e DAZN: quanto si risparmia

Come sottolineato in precedenza, l’offerta Fastweb Casa e DAZN presenta un costo periodico di 35,95 Euro al mese con attivazione e router FASTGate inclusi nel prezzo. Scegliere quest’opzione risulta essere più vantaggioso rispetto ad attivare due sottoscrizioni separate con Fastweb e DAZN.

L’offerta Fastweb Casa, che include la linea telefonica con chiamate gratis e una connessione illimitata sino a 1000 Mega in download, presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online, dopo la verifica della copertura.

DAZN, invece, attivato singolarmente è disponibile con un costo di 9,99 Euro al mese e con un primo mese di prova gratuita riservato a tutti i nuovi clienti. Chi sceglie DAZN ha la possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico senza costi o penali di alcun tipo.

