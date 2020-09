Nuova offerta Iliad: 100 GB a 9,99 euro, come e chi può attivare

Iliad presenta la nuova offerta Flash 100 mettendo a disposizione di tutti i nuovi clienti ben 100 GB ad un prezzo di appena 9,99 Euro al mese. Come tutte le altre offerte Iliad, anche la nuova Flash 100 conserva i tradizionali elementi di trasparenza e convenienza che contraddistinguono le tariffe dell'operatore. Ecco c ome e chi può attivare la nuova offerta Iliad da 100 GB.

Nel corso della giornata di oggi, Iliad ha annunciato la disponibilità della nuova offerta Flash 100. Si tratta di una promozione speciale che, a soli 2 Euro in più rispetto a Giga 50 (tariffa che resta attivabile per tutti i nuovi clienti) propone il doppio dei Giga. La nuova offerta di Iliad è disponibile, da subito, per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del numero da un qualsiasi operatore o opteranno per l’attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Ecco le caratteristiche dell’ultima arrivata della gamma di offerte Iliad:

Flash 100 di Iliad

La nuova Flash 100 di Iliad presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga disponibili è possibile continuare a navigare con una tariffazione a consumo (90 centesimi per 100 MB) ma solo dopo esplicito consenso dell’utente

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento dei Giga disponibili è possibile continuare a navigare con una tariffazione a consumo (90 centesimi per 100 MB) ma solo dopo esplicito consenso dell’utente in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 5 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi

zero costi nascosti, tutti i servizi accessori inclusi nel canone e garanzia di zero rimodulazioni future da parte dell’operatore

Flash 100 di Giga è attivabile da tutti, sia richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile che attivando un nuovo numero di cellulare. L’offerta, a prescindere dalle modalità di attivazione, presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Per la sottoscrizione dell’offerta è richiesto un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro.

La nuova offerta di Iliad sarà disponibile sino al prossimo 15 ottobre. Successivamente, non c’è alcuna garanzia che l’offerta venga rinnovata. Chi è interessato alla nuova Flash 100, quindi, ha poche settimane per completare l’attivazione. Per sottoscrivere l’offerta di Iliad è possibile sfruttare la procedura online (con spedizione gratuita della SIM) tramite il sito dell’operatore oppure recarsi in uno dei 16 Iliad Store o presso una delle oltre 1000 Simbox collocate negli Iliad Corner o in uno dei 300 Iliad Point.

Per attivare online Flash 100 di Iliad è possibile cliccare sul link qui di sotto per accedere al sito ufficiale Iliad. La sottoscrizione online è disponibile cliccando sul tasto Registrati.

Attiva online Flash 100 di Iliad

Ancora disponibile Giga 50

Il lancio della nuova Flash 100 non sostituisce l’oramai tradizionale Giga 50, offerta scelta da milioni di clienti italiani passati ad Iliad negli ultimi due anni. Giga 50 presenta un costo di 7,99 Euro al mese, con addebito su credito residuo e senza costi nascosti, ed include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 4 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi

zero costi nascosti, tutti i servizi accessori inclusi nel canone e garanzia di zero rimodulazioni future da parte dell’operatore

Rispetto a Flash 100, quindi, Giga 50 costa 2 Euro in meno ma offre la metà dei GB disponibili ogni mese. Se 50 GB al mese possono bastare, quindi, puntare su quest’offerta sarà sicuramente più conveniente. Se, invece, si ha bisogno di un bundle dati maggiore, sarà necessario puntare sulla nuova Flash 100. Entrambe le tariffe mettono a disposizione la massima trasparenza, la garanzia che non ci saranno rimodulazioni e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Giga 50 è disponibile tramite attivazione online con un contributo iniziale di 9,99 Euro una tantum e spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura online.

Attiva online Giga 50 di Iliad

La convenienza delle offerte Iliad in confronto con quelle degli altri operatori di telefonia mobile

Nel presentare la nuova Flash 100, disponibile per l’attivazione da oggi, Iliad ha diffuso una tabella comparativa, che riportiamo qui di sotto, in cui vengono messe a confronto le proposte dell’operatore con quelle degli altri provider di telefonia mobile. In particolare, dalla tabella si evince come nessun operatore sia in grado di offrire, per tutti, una tariffa da 100 GB al mese ad un prezzo di appena 9,99 Euro al mese.

Per un confronto più dettagliato e per valutare la convenienza delle offerte Iliad, è necessario, in ogni caso, espandere l’analisi considerando anche tutte le proposte dei principali operatori virtuali attualmente disponibili sul mercato. Molto provider virtuali, ovvero operatori che non hanno una rete mobile propria ma si “appoggiano” su di una rete di un altro operatore, propongono, infatti, tariffe particolarmente vantaggiose.

Per un quadro completo delle proposte disponibili e per valutare la convenienza di Giga 50 e, soprattutto, della nuova Flash 100 di Giga consigliamo, quindi, di affidarsi alla comparazione online. Cliccando sul link qui di sotto, infatti, si potrà accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile ed avere un quadro completo delle tariffe disponibili per chi vuole ridurre i costi della tariffa dello smartphone.

Scopri le migliori tariffe per smartphone

La comparazione è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone ed i tablet Android, su iPhone e su iPad. e

