Nuova offerta ho. Mobile: 120 GB al prezzo più basso di sempre

ho. Mobile continua a rinnovare il suo listino di offerte con nuove soluzioni sempre più convenienti per gli utenti. Da questa settimana, a tal proposito, è disponibile una nuova versione della tariffa ho. 7,99 . L'offerta in questione mette a disposizione dei nuovi clienti che passano ad ho. Mobile la possibilità di sfruttare ben 120 GB al mese al prezzo più basso di sempre. Ecco tutte le novità legate alla nuova offerta ho. Mobile:

È disponibile da questa settimana una nuova versione dell’offerta ho. 7,99 di ho. Mobile. La tariffa in questione si caratterizza per un bundle dati davvero completo che viene proposto ad un prezzo ridottissimo. Scegliere una delle offerte “passa a ho. Mobile” conviene sempre di più anche in considerazione della possibilità di attivare questa nuova soluzione. Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta e come fare ad attivarla direttamente online:

ho. Mobile lancia la nuova offerta da 120 GB

La nuova versione di ho. 7,99 presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

120 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile:

servizi accessori inclusi gratuitamente: SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta

ho. 7,99 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 0,99 euro. offerta è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Coop Voce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile

Per richiedere l’attivazione di ho. 7,99 è possibile seguire la procedura di sottoscrizione disponibile dal sito ho. Mobile, accessibile al link qui di sotto. Dal portale, la SIM può essere acquistata con consegna gratuita all’indirizzo indicato dall’utente oppure prenotata con possibilità di ritiro in un’edicola convenzionata. Per maggior dettagli è possibile consultare il sito dell’operatore:

Attiva ho. 7,99 di ho. Mobile »

Le altre offerte ho. Mobile da 5,99 euro al mese

ho. Mobile presenta un listino di offerte davvero ricco. Tra le soluzioni a disposizione degli utenti troviamo ho. 5,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 3,3 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile:

servizi accessori inclusi gratuitamente: SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. Anche quest’offerta è disponibile solo richiedendo la portabilità da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Coop Voce, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile

Attiva ho. 5,99 di ho. Mobile »

Da segnalare anche l’offerta ho. 8,99. La tariffa in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

70 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile:

servizi accessori inclusi gratuitamente: SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta

ho. 8,99 presenta un costo di 8,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile richiedendo un nuovo numero o con portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom.

Attiva ho. 8,99 di ho. Mobile »

Per tutti gli utenti che non possono accedere alle offerte viste in precedenza, ho. Mobile propone ho. 13,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

70 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload

in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile:

servizi accessori inclusi gratuitamente: SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Attiva ho. 13,99 di ho. Mobile »