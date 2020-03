Offerte Vodafone Casa: prezzo speciale, fibra a 24,9 euro

A marzo 2020 troviamo una speciale promozione Vodafone internet casa: si tratta di Internet Unlimited, dedicata a tutti i nuovi clienti che dispongono di copertura in fibra FTTH, al costo di soli 24,90 Euro/mese. Il pacchetto è tutto incluso, con internet ultra veloce fino a 1 Gigabit/s in download e chiamate nazionali illimitate.

Approfittate della speciale promozione di Vodafone sul pacchetto Internet Unlimited a marzo 2020. Il canone molto conveniente pari a 24,90 Euro/mese, anziché 38,90 Euro/mese, è dedicato in esclusiva ai clienti che desiderano attivare una linea internet casa con tecnologia fibra ottica FTTH (Fiber To The Home).

Gli utenti che invece ancora non ne sono coperti, avranno la possibilità di scegliere l’offerta seppur al costo leggermente superiore pari a 26,90 Euro/mese.

Caratteristiche offerta fibra Vodafone Internet Unlimited

Tra le ultime promozioni internet casa di Vodafone, questo mese troviamo un’offerta speciale internet fibra al costo di 24,90 Euro/mese, anziché gli originali 38,90 Euro/mese. Si tratta di Internet Unlimited, un pacchetto che prevede sia linea fissa e chiamate nazionali illimitate, sia Vodafone Station, tutto incluso.

Il prezzo speciale è particolarmente conveniente nel caso di attivazione della connessione con tecnologia fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), mentre nel caso siate interessati alla sottoscrizione di un nuovo contratto ADSL oppure fibra ottica FTTC (Fiber To The Cabinet), il costo previsto mensile è pari a 26,90 Euro. La fibra quindi vi permette di risparmiare fino a 14 Euro/mese rispetto al canone standard.

Ecco i dettagli dell’offerta Vodafone Unlimited:

internet alla massima velocità senza limiti , che consente di navigare fino a 1 Gigabit sulla Giga Network Fibra;

, che consente di navigare fino a 1 Gigabit sulla Giga Network Fibra; Vodafone Ready , con tutti i servizi Vodafone Ready inclusi, compresa la Vodafone Station;

, con tutti i servizi Vodafone Ready inclusi, compresa la Vodafone Station; linea telefono fisso , con minuti illimitati per le chiamate verso fissi e mobili nazioni in regalo;

, con minuti illimitati per le chiamate verso fissi e mobili nazioni in regalo; SIM dati, con 30 Giga al mese per navigare anche fuori casa con tablet e chiavette, anche da hotspot.

Scopri Internet Unlimited di Vodafone

In particolare, la soluzione Vodafone Ready vi consentirà di vivere la miglior esperienza di connessione possibile attualmente disponibile tra i servizi dedicati da parte dell’azienda. Vodafone Ready è infatti un pacchetto di soluzioni molto interessanti, che include:

attivazione istantanea della possibilità di navigazione online, con 15 Giga al giorno fin da subito sulla Giga Network 4.5G, in attesa dell’attivazione vera e propria della linea;

della possibilità di navigazione online, con 15 Giga al giorno fin da subito sulla Giga Network 4.5G, in attesa dell’attivazione vera e propria della linea; assistenza e configurazione garantite da remoto in totale sicurezza;

da remoto in totale sicurezza; garanzia di connessione in ogni momento, per continuare a chiamare e navigare in ogni circostanza.

Oltre alle caratteristiche già descritte, Vodafone Ready include anche la Vodafone Station, ovvero il modem per la vostra connessione. Esistono attualmente due modelli a disposizione: Vodafone Station Revolution, con 5 antenne in dotazione e navigazione garantita fino a 1,3 Gigabit al secondo, e Vodafone Power Station, il dispositivo più potente, con 7 antenne, Wi-Fi ultra veloce fino a 1,7 Gigabit al secondo e porta ottica con fibra integrata.

Vodafone Station vi permetterà di:

connettere oltre 100 dispositivi contemporaneamente in ogni angolo della casa;

contemporaneamente in ogni angolo della casa; selezione automatica del migliore canale Wi-Fi disponibile , per utilizzare nel modo più fluido le vostre app preferite;

, per utilizzare nel modo più fluido le vostre app preferite; sostituzione e manutenzione gratuita in caso di guasto o malfunzionamento;

gratuita in caso di guasto o malfunzionamento; App Vodafone Station, grazie alla quale è possibile utilizzare lo smartphone per effettuare chiamate come un cordless in casa collegato al numero di rete fissa, accendere e spegnere in remoto il Wi-Fi, aumentare la potenza del Wi-Fi verso uno specifico dispositivo, controllare la propria linea fissa da remoto e modificare la password.

Potrete anche scegliere di effettuare la sottoscrizione a Internet Unlimited evitando il pacchetto Vodafone Ready. Il costo, in questo caso, è pari a 23,90 Euro/mese, che comprende:

22,90 Euro di canone mensile;

di canone mensile; 1 Euro di contributo di attivazione, pagabile con diverse modalità, ovvero 1 Euro al mese per 12 mesi, oltre a 36 Euro di contributo iniziale in prima fattura, oppure 1 Euro al mese per 24 mesi, oltre a 24 Euro di contributo iniziale in fattura, oppure 1 Euro per 48 mesi. Inoltre, è offerta anche la possibilità di pagare il contributo di attivazione in un’unica soluzione corrispondendo 48 Euro in prima fattura. In questo caso, il canone mensile sarà pari a 24,90 Euro;

di contributo di attivazione, pagabile con diverse modalità, ovvero 1 Euro al mese per 12 mesi, oltre a 36 Euro di contributo iniziale in prima fattura, oppure 1 Euro al mese per 24 mesi, oltre a 24 Euro di contributo iniziale in fattura, oppure 1 Euro per 48 mesi. Inoltre, è offerta anche la possibilità di pagare il contributo di attivazione in un’unica soluzione corrispondendo 48 Euro in prima fattura. In questo caso, il canone mensile sarà pari a 24,90 Euro; 0 Euro per le chiamate verso fissi e mobili nazionali, essendo incluse.

Recentemente, l’offerta Vodafone Internet Unlimited è stata arricchita con ulteriori vantaggi a beneficio dell’utente. Tra questi, troviamo innanzi tutto la possibilità di attivare l’opzione Rete sicura e provarla gratuitamente per i primi 3 mesi seguenti alla data di attivazione. Rete sicura è il servizio che permette di personalizzare il livello di protezione della navigazione ed è particolarmente indicata per tutti coloro che utilizzano la connessione di casa per processare dati sensibili, ad esempio lavorando da casa, oppure nel caso in cui ci siano bambini o più in generale minori che passano tempo online.

Come attivare Vodafone Internet Unlimited

Per attivare la soluzione Vodafone Internet Unlimited, vi basterà seguire la procedura necessaria attraverso i canali online messi a disposizione dalla compagnia. Vi ricordiamo infatti che il costo esclusivo pari a 24,90 Euro/mese, anziché 38,90 Euro/mese, è valido solo per il web.

Come prima cosa, se avete scelto l’offerta fibra per la vostra connessione internet casa, dovrete verificare se la linea in fibra ottica FTTH di Vodafone raggiunge il domicilio presso il quale desiderate attivarla. Per fare questo, vi basterà inserire l’indirizzo nella casella apposita che appare alla selezione del bottone rosso “Attiva online”, presente sulla pagina web dedicata all’offerta. A questo punto, il motore di ricerca vi indicherà il tipo di tecnologia che raggiunge il vostro territorio. Gli scenari possibili sono tre, dai quali dipenderà anche la possibilità di attivare una determinata offerta:

se presso la vostra casa siete coperti da fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), potrete allora selezionare l’Offerta Fibra di Vodafone Internet Unlimited al costo di 24,90 Euro/mese ;

potrete allora selezionare l’Offerta Fibra di Vodafone Internet Unlimited al costo di ; se presso la vostra casa siete coperti da fibra ottica (mista rame) FTTC (Fiber To The Cabinet) , allora non potrete usufruire dell’Offerta Fibra e dovrete invece optare per il pacchetto al costo di 26,90 Euro/mese ;

, allora non potrete usufruire dell’Offerta Fibra e dovrete invece optare per il pacchetto al costo di ; se presso la vostra casa siete coperti da ADSL (solo rame), sceglierete la stessa offerta da 26,90 Euro/mese.

A questo punto, verrete indirizzati alla pagina di acquisto. Potrete inserire i vostri dati di fatturazione e procedere con il pagamento. Sarete contattati da un operatore Vodafone per validare il contratto.

La permanenza contrattuale minima prevista è di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del documento. In caso di migrazione verso altro operatore o di cessazione della linea è previsto un costo di disattivazione di 28 Euro una tantum.

Avrete fino all’11/03 per approfittare di questa speciale promozione.