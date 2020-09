Nuova offerta Fastweb Business: tutte le nuove opzioni e sconti di settembre 2020

Fastweb rinnova le sue offerte Internet per la clientela business proponendo nuove soluzioni ancora più convenienti e con diverse possibilità di personalizzare grazie ad una serie di opzioni che l'operatore mette a disposizione di chi attiva un nuovo abbonamento. Ecco tutte le nuove opzioni e gli sconti di settembre 2020 per le offerte Fastweb Business per la connessione Internet.

Per tutti i clienti business alla ricerca di una nuova offerta per l’abbonamento dell’ufficio o del negozio c’è la possibilità di valutare, con molta attenzione, le offerte Fastweb. L’operatore, infatti, ha rinnovato il suo listino di offerte proponendo nuove soluzioni e opzioni che rendono l’attivazione di un abbonamento per la connessione Internet ancora più completo e conveniente.

A disposizione dei clienti che scelgono Fastweb ci sono due diversi piani d’abbonamento, Internet Business e Business Class, a cui si somma la possibilità di puntare sull’offerta convergente fisso+mobile che consente di abbinare la rete fissa e la rete mobile di Fastweb in un unico abbonamento. Da notare che per chi sceglie le offerte convergenti fisso+mobile è previsto uno sconto fisso sul canone complessivo di 5 Euro al mese

In base alle proprie esigenze, i clienti business potranno scegliere Fastweb andando ad attivare l’offerta più vantaggiosa. Ecco i dettagli sulle nuove offerte dell’operatore:

Internet Business

Internet Business è la soluzione “base” del listino di offerte Fastweb per la clientela business. L’abbonamento permette di sfruttare una connessione ad Internet senza limiti. La connessione, se disponibile la copertura, avviene tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload.

In caso di indisponibilità della fibra FTTH, invece, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload. L’utente, grazie alla procedura di verifica della copertura, potrà conoscere la tecnologia di connessione prima di attivare l’abbonamento. La connessione avviene utilizzando la migliore tecnologia disponibile.

Internet Business di Fastweb presenta un costo periodico di 25 Euro al mese a tempo indeterminato. L’offerta prevede un contributo di attivazione. Tale contributo viene rateizzato con un costo periodico di 5,95 Euro al mese per 48 mesi che va a sommarsi al canone mensile. Per i primi 48 mesi, quindi, il costo complessivo mensile dell’abbonamento sarà di 30,95 Euro.

Nel contributo di attivazione (che può essere corrisposto anche in un’unica soluzione o in 24 rate) è incluso anche il servizio Business Assist che prevede:

procedura di attivazione della linea sempre assistita

team di assistenza tecnica dedicato che risponde alle richieste di supporto in meno di 1 minuto, anche con servizio di video-assistenza da smartphone

servizio Assistenza Next Business Day con intervento tecnico per la risoluzione dei problemi tecnici entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione

Da notare che per tutti i nuovi clienti Fastweb, incluso nell’abbonamento in comodato d’uso gratuito, troviamo il modem FASTGate con supporto al Wi-Fi Dual Band e con possibilità di gestione da remoto tramite l’app MyFastweb. Il dispositivo consente di creare una seconda rete Wi-Fi riservata ai propri clienti.

I clienti che scelgono Fastweb hanno la possibilità di personalizzare l’offerta con alcune opzioni. A disposizione del cliente che sceglie Internet Business troviamo:

WOW-FI Business: il servizio offre accesso gratuito ad Internet ai propri clienti (anche tramite social login) creando campagne di marketing tramite e-mail, coupon e social; il servizio prevede access point dual band, chiamata di benvenuto per la configurazione, pagina di benvenuto completamente personalizzabile, raccolta dati nel rispetto della normativa privacy e le informazioni sull’accesso al tuo locale; il costo di quest’opzione è di 10 Euro al mese con un contributo di attivazione di 79 Euro

il servizio offre accesso gratuito ad Internet ai propri clienti (anche tramite social login) creando campagne di marketing tramite e-mail, coupon e social; il servizio prevede access point dual band, chiamata di benvenuto per la configurazione, pagina di benvenuto completamente personalizzabile, raccolta dati nel rispetto della normativa privacy e le informazioni sull’accesso al tuo locale; il costo di quest’opzione è di 10 Euro al mese con un contributo di attivazione di 79 Euro possibilità di attivare una SIM Fastweb con attiva l’offerta Mobile Business (disponibile anche con portabilità del numero); tale offerta include minuti illimitati (in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali), 100 SMS e 50 GB di traffico dati in 4G ogni mese; i servizi accessori (Segreteria telefonica, controllo del credito residuo, servizio richiamami, scatto alla risposta e tethering) sono gratuiti e non sono, quindi, previsti costi extra per il loro utilizzo; l’offerta mobile non prevede vincoli o penali in caso di recesso; attivando quest’opzione, il costo dell’abbonamento Internet Business + l’offerta mobile sarà di 34,95 Euro al mese (compreso il contributo di attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi già citato in precedenza) con un risparmio di 5 Euro rispetto al costo dei due servizi separati (l’offerta mobile costa 9 Euro al mese se attivata da sola); è previsto un contributo iniziale per la SIM di 15 Euro una tantum

Da notare che l’offerta non prevede vincoli o penali. In caso di recesso, come prevede la normativa vigente, sarà necessario pagare esclusivamente un contributo relativo ai costi di dismissione pari ad una mensilità di abbonamento oltre alle eventuali rate residue del contributo di attivazione (è possibile pagare sia in un’unica soluzione che continuare con il pagamento rateale).

Annunci Google

Internet Business è disponibile tramite attivazione online, previa verifica della copertura della fibra. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.

Verifica la copertura ed attiva Internet Business di Fastweb »

Business Class

Per la clientela business più esigente c’è la possibilità di attivare Business Class. Si tratta di un’offerta ancora più completa che Fastweb propone a tutti i clienti interessati all’attivazione di un abbonamento davvero completo. Ecco i dettagli di quest’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e 1000 minuti al mese di chiamate internazionali già incluse nel prezzo; a disposizione dei clienti ci sono, senza costi aggiuntivi, anche i servizi Disabilitazione chiamate, Nascondi numero, Chi chiama, Avviso di chiamata e Trasferimento chiamate

verso tutti i fissi e mobili nazionali e 1000 minuti al mese di chiamate internazionali già incluse nel prezzo; a disposizione dei clienti ci sono, senza costi aggiuntivi, anche i servizi Disabilitazione chiamate, Nascondi numero, Chi chiama, Avviso di chiamata e Trasferimento chiamate connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega

Business Class di Fastweb presenta un costo periodico di 30 Euro al mese con contributo di attivazione di 5,95 Euro al mese per 48 mesi. Anche in questo caso, a disposizione dei clienti troviamo i servizi Business Assist e il modem FASTGate disponibile in comodato d’uso gratuito.

Anche in questo caso c’è la possibilità di personalizzare l’abbonamento. A disposizione degli utenti che scelgono Business Class di Fastweb troviamo:

il servizio WOW-FI Business al costo di 10 Euro al mese con un contributo di attivazione di 79 Euro

al costo di 10 Euro al mese con un contributo di attivazione di 79 Euro possibilità di aggiungere una SIM Fastweb con minuti illimitati in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, 100 SMS e 50 GB; il costo complessivo dell’abbonamento fisso + mobile sarà di 39,95 Euro al mese (compreso il contributo di attivazione citato in precedenza di 5,95 Euro al mese per 48 mesi); è previsto un contributo iniziale per la SIM di 15 Euro una tantum

L’offerta non prevede penali o vincoli di permanenza. In caso di recesso anticipato, è previsto il pagamento dei soli costi di dismissione, pari ad una mensilità di abbonamento, e delle eventuali rate residue del contributo di attivazione che potranno essere pagate anche continuano con il pagamento rateale.

Business Class di Fastweb è configurabile e attivabile direttamente online, cliccando sul link qui di sotto. Per l’attivazione dell’offerta è necessario completare la verifica della copertura che permetterà di scoprire, in anticipo, la tecnologia di connessione disponibile all’indirizzo di attivazione.

Verifica la copertura ed attiva Business Class di Fastweb »

I clienti business che scelgono Fastweb, attivando un nuovo abbonamento Internet (eventualmente personalizzabile con l’aggiunta dell’offerta mobile ad un prezzo esclusivo) possono accedere ad una serie di servizi e soluzioni pensate per migliorare la propria attività.

Tra queste soluzioni troviamo:

Storden: servizio pensato per chi ha bisogno di un e-commerce per sostenere la propria attività; per i clienti Fastweb il servizio ha un costo di partenza di 29 Euro + IVA con due mesi di prova gratuita e consulenza inclusa e con il 2% di commissione sulle vendite

servizio pensato per chi ha bisogno di un e-commerce per sostenere la propria attività; per i clienti Fastweb il servizio ha un costo di partenza di 29 Euro + IVA con due mesi di prova gratuita e consulenza inclusa e con il 2% di commissione sulle vendite Blooming: servizio che attiva la vendita sul marketplace Blomming, promuovendo i prodotti su Facebook ed Instagram; per i clienti Fastweb c’è il primo mese gratuito, consulenza gratuita; canone da 9,99 Euro al mese + 5% di commissioni vendita

servizio che attiva la vendita sul marketplace Blomming, promuovendo i prodotti su Facebook ed Instagram; per i clienti Fastweb c’è il primo mese gratuito, consulenza gratuita; canone da 9,99 Euro al mese + 5% di commissioni vendita Treatwell: servizio di prenotazione online per il proprio salone di bellezza; in esclusiva per i clienti Fastweb c’è il primo mese di prova gratuita poi 15 Euro al mese con commissione solo sulla prima vendita

servizio di prenotazione online per il proprio salone di bellezza; in esclusiva per i clienti Fastweb c’è il primo mese di prova gratuita poi 15 Euro al mese con commissione solo sulla prima vendita ZeroCoda: servizio che regola l’affluenza di pubblico nella propria attività grazie ad un calendario di prenotazioni suddiviso per fasce orarie; per i clienti Fastweb l’attivazione e la consulenza sono incluse; il canone è di 9,90 Euro al mese

servizio che regola l’affluenza di pubblico nella propria attività grazie ad un calendario di prenotazioni suddiviso per fasce orarie; per i clienti Fastweb l’attivazione e la consulenza sono incluse; il canone è di 9,90 Euro al mese 4 corsi online gratuiti per i clienti Fastweb con UNIPRO

noleggio di telecamera termica di Impianti Security System a partire da 39,65 Euro al mese per 48 mesi

di Impianti Security System a partire da 39,65 Euro al mese per 48 mesi per i clienti Fastweb c’è uno sconto di 600 Euro sull’acquisto del registratore di cassa telematico nativo it-k Ditronetwork

Tutte queste soluzioni possono essere attivate direttamente dall’Area Clienti Fastweb dopo l’attivazione dell’abbonamento Internet business, utilizzando i codici d’accesso che l’operatore comunicare una volta avvenuta l’attivazione.

Annunci Google