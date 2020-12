La migliore soluzione per accedere ai contenuti di Sky in streaming in modo semplice e flessibile è rappresentata dal servizio NOW TV. Per semplificare l'accesso a NOW TV dal proprio televisore, anche non "smart", è possibile puntare sulla NOW TV Smart Stick . Si tratta di una piccola chiavetta in grado di offrire tantissime funzionalità, garantendo un accesso completo al mondo NOW TV dal proprio televisore.

NOW TV Smart Stick: tutti i contenuti di Sky in streaming

La NOW TV Smart Stick è la scelta giusta per rendere “smart” il proprio televisore e poter accedere a Film, Serie TV, Show e Sport di Sky in streaming, subito e in pochi click. Scegli tu cosa guardare direttamente sul tuo dispositivo preferito, in HD e fino a 2 schermi in contemporanea. E in più, disdici quando vuoi.

NOW TV Smart Stick può essere collegata al TV, tramite l’apposita porta HDMI, e renderla “smart”. Il dispositivo si collega alla rete Wi-Fi di casa e permette l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma, in streaming e senza limitazioni. È possibile avere accesso anche ad altre app, come Netflix, DAZN e Spotify rappresenta quindi un dispositivo completo per l’intrattenimento domestico.

NOW TV Smart Stick è la soluzione ideale anche per poter accedere al servizio di streaming su Smart TV dove l’applicazione di NOW TV non è disponibile. Si tratta, quindi, di una soluzione versatile, in grado di semplificare al massimo l’accesso a NOW TV.

Un dispositivo plug-in and play, semplice da utilizzare grazie all’apposito telecomando già incluso in confezione. Basta avere un account NOW TV, una connessione Wi-Fi ed un TV con una porta HDMI per poter sfruttare le potenzialità del dispositivo.

Scopri qui tutti i dettagli sulla NOW TV Smart Stick »

Cosa guardare con NOW TV Smart Stick

Con NOW TV guardi in streaming Film, Serie TV, Show e Sport di Sky subito, in pochi click e in più, disdici quando vuoi. Con NOW TV Smart Stick si semplifica ulteriormente l’accesso ai contenuti che potranno essere visualizzati, comodamente, dal TV di casa.

Con NOW TV Smart Stick è, quindi, possibile accedere a tutti i Pass di NOW TV ed ai relativi contenuti inclusi comodamente dal grande schermo del televisore di casa. Basterà collegare la chiavetta al TV ed alla rete Wi-Fi di casa. Successivamente, si potrà effettuare l’accesso con il proprio account NOW TV. Tutti i contenuti saranno disponibili da subito, in streaming.

Il device potrà essere controllato tramite l’apposito telecomando incluso nella confezione. Con il telecomando sarà possibile navigare tra le app pre-installate sulla chiavetta, accedere al catalogo di NOW TV e guardare, senza alcuna limitazione, tutti i contenuti disponibili.

Tutte le app in un unico posto

Tra i principali vantaggi di NOW TV Smart Stick c’è anche la possibilità di accedere ad un ricco catalogo di applicazioni pronte all’uso. Con NOW TV Smart Stick, infatti, si potrà rendere davvero smart il televisore di casa ed accedere a diversi servizi di streaming, incrementando notevolmente le potenzialità dell’intrattenimento domestico.

Oltre all’applicazione di NOW TV, necessaria per l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma, NOW TV Smart Stick propone diverse altre applicazioni:

Netflix

DAZN

Spotify

YouTube

Vevo

RedBull TV

Per accedere alle varie applicazioni sarà necessario inserire i dati dei relativi account (se già esistenti) o crearne di nuovi. I servizi che richiedono un costo aggiuntivo, come ad esempio Netflix, non sono inclusi nella sottoscrizione di NOW TV. Si tratta comunque di una soluzione che semplifica l’accesso a svariati servizi di intrattenimento, permettendo di rendere il TV di casa “smart”.

Le offerte per la NOW TV Smart Stick

Gli utenti possono acquistare NOW TV Smart Stick scegliendo tra diverse soluzioni. Il prezzo d’acquisto è di 29,99 Euro per NOW TV Smart Stick con inclusi i primi 3 mesi di NOW TV Entertainment o Cinema

i primi tre mesi di NOW TV Entertainment per accedere alle Serie TV ed agli Show di Sky; con questa soluzione è disponibile l’accesso da due schermi in contemporanea; terminato il periodo promozionale il Pass Entertainment si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento

per accedere alle Serie TV ed agli Show di Sky; con questa soluzione è disponibile l’accesso da due schermi in contemporanea; terminato il periodo promozionale il Pass Entertainment si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento i primi tre mesi di Cinema per accedere ad oltre 1000 film di Sky in HD; con questa soluzione è disponibile l’accesso da due schermi in contemporanea; terminato il periodo promozionale il Pass Cinema si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento

Dopo aver scelto la soluzione desiderata, si potrà completare l’acquisto della NOW TV Smart Stick. La procedura online, dal sito di NOW TV, prevede spedizione gratuita. La consegna della chiavetta avverrà entro 5 giorni lavorativi. L’accesso al servizio di streaming, invece, sarà attivo da subito. In attesa dell’arrivo del dispositivo, infatti, sarà possibile iniziare da subito ad usufruire del servizio effettuando l’accesso alle varie app di NOW TV con l’account utilizzato per completare l’acquisto di NOW TV Smart Stick.

NOW TV: un servizio multi piattaforma

Il dispositivo, come detto in precedenza, consente di accedere alla piattaforma che offre i tuoi programmi preferiti in streaming direttamente dal TV di casa. Qualsiasi modello con porta HDMI potrà diventare uno Smart TV e permettere la fruizione dei contenuti in streaming, senza limitazioni. NOW TV, in ogni caso, è un servizio multi-piattaforma.

Gli utenti possono accedere al servizio anche da PC desktop, via browser web e player dedicato da installare. Da notare, inoltre, la possibilità di accedere al servizio da smartphone e tablet, grazie alle app ufficiali per Android e iOS, oppure tramite Google Chromecast, Vodafone TV, TIMVISION Box o una game console Xbox e PlayStation. Per gli Smart TV che non hanno ancora l’app NOW TV, c’è la possibilità di utilizzare la Smart Stick per poter accedere, in modo completo, a tutti i contenuti disponibili.