Vuoi guardare in streaming Film, Serie TV, Show e Sport di NOW TV sullo schermo del televisore ma non hai una smart TV? Con NOW TV Smart Stick il problema si risolve facilmente. Scopri come funziona il dispositivo e quali programmi potrai vedere!

NOW TV Smart Stick: come funziona, come usarla e quali contenuti si possono vedere

NOW TV è il servizio streaming che ti dà la possibilità di accedere a Film, Serie TV, Show e Sport di Sky subito e in pochi click. Scegli tu cosa guardare direttamente sul tuo dispositivo preferito, in HD e fino a 2 schermi in contemporanea. E in più, disdici quando vuoi. NOW TV permette di vedere questi contenuti su PC, smartphone e tablet, su Smart TV, Google Chromecast, Vodafone TV, TIMVISION Box o console Xbox e PlayStation. Per chi vuole di più dello schermo del telefono per vedere i propri programmi preferiti ma non dispone né di una Smart TV né di un set-top box può affidarsi a NOW TV Smart Stick.

Scopri qui tutti i dettagli sulla NOW TV Smart Stick »

NOW TV Smart Stick è un dispositivo che permette di trasformare un qualsiasi televisore “tradizionale” senza possibilità di connettersi ad Internet in una smart TV.

Per configurarla basta collegarla alla corrente elettrica e inserirla nella porta HDMI della TV. NOW TV consiglia una connessione Internet con una velocità superiore a 2,5 Mbps per visualizzare i contenuti nella migliore qualità. Per collegarla alla propria rete è sufficiente selezionarla e inserire la password. Fatto questo basterà seguire le indicazioni fornite a schermo per rilevare la risoluzione della TV e l’installazione delle app.

NOW TV Smart Stick arriva direttamente a casa in 5 giorni lavorativi e la spedizione gratuita. È possibile disdire in ogni momento su nowtv.it entro 24 ore dalla scadenza del periodo di visione e il dispositivo rimarrà sempre tuo. Permette di accedere ad app come YouTube, Netflix, DAZN, Vevo, RedBull TV e Vimeo. NOW TV Smart Stick può essere acquistata nelle principali catene di elettronica MediaWorld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony.

NOW TV permette di scegliere tra diversi tipi di contenuto raggruppati in Pass. I Pass si rinnovano ogni mese allo stesso prezzo ma è possibile disdire in qualsiasi momento entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Acquistando NOW TV Smart Stick si ha incluso ad uno dei seguenti Pass:

NOW TV Cinema

Con il Pass Cinema è possibile guardare subito in streaming oltre 1000 film on demand come Tolo Tolo, Spider-Man: Far from Home, C’era una volta a… Hollywood, Parasite, le produzioni Sky Originals come Petra e tante pellicole di tutti i generi a pochi giorni dall’uscita nelle sale. La visione dei contenuti in contemporanea è disponibile su due dispositivi ma allo stesso account possono esserne associati fino a quattro. Il Pass, concluso il periodo promozionale, si rinnova a 9,99 euro al mese.

NOW TV Entertainment

Con il Pass Entertainment è possibile guardare subito in streaming le stagioni complete delle serie TV più amate come Il Trono di Spade, le produzioni originali Sky come Diavoli e Gomorra, programmi di successo come MasterChef e Alessandro Borghese – 4 ristoranti e i tanti documentari di National Geographic, History e Sky Arte. Allo stesso account è possibile associare fino a quattro dispositivi e guardare i contenuti fino a due schermi contemporaneamente. Il Pass, concluso il periodo promozionale, si rinnova a 9,99 euro al mese.