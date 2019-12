Non solo Iliad, Kena e ho. Mobile: le offerte low cost di telefonia a Natale 2019

La prima parola che nella maggior parte dei casi si associa agli operatori di telefonia mobile virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) è convenienza. Alcuni di queste aziende come ho. Mobile, Kena Mobile e soprattutto Iliad hanno un certo seguito da parte degli utenti ma esistono alternative altrettanto economiche ed interessanti. Anche i maggiori gestori hanno nel proprio listino offerte low cost, anche se spesso si tratta di tariffe winback per convincere gli ex clienti a tornare sui loro passi. Tali proposte solitamente sono quindi disponibili esclusivamente per coloro che effettuano la portabilità del numero da determinati provider. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori promozioni a basso prezzo di telefonia mobile:

Le migliori offerte degli operatori virtuali low cost

1. Creamy Style

500 credits per minuti e SMS

5 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa di Poste Mobile ha un costo di 5 euro al mese se acquistata online entro il 18/12/19. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Una volta esaurito il traffico dati è possibile acquistare l’opzione 5 GIGA EXTRA per ottenere 5 GB al prezzo di 1 euro.

Confronta le offerte di Poste Mobile

2. Creami WeBack

Credits illimitati per minuti e SMS

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese se acquistata online entro il 18/12/19. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. Con Creami WeBack si ottiene un bonus in ricarica per il traffico non consumato nel corso del mese secondo le seguenti modalità:

Nessun GB utilizzato – 5 euro

Fino a 10 GB – 4 euro

Da 10 a 20 GB – 3 euro

Da 20 a 30 GB – 2 euro

Da 30 a 40 GB – 1 euro

Da 40 a 50 GB – 0 euro

Attiva Creami WeBack

3. Creami Relax100

Credits illimitati per minuti e SMS

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps (100 GB dopo il 13° rinnovo)

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese se acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 21/12/19. L’addebito mensile scende a 9 euro a partire dal 3° rinnovo e poi a 8 euro a partire dal 7° rinnovo. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

4. Creami Extra WOW 10GB

Credits illimitati per minuti e SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo di 7 euro al mese se acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 21/12/19. L’offerta non è disponibile per i già clienti di Poste Mobile. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

5. Creami Next

Credits illimitati per minuti e SMS

10, 30 o 50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Mbps

La tariffa può essere acquistata presso gli uffici postali o nei Kipoint abilitati entro il 31/12/19. La SIM ha un costo di 15 euro. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La quantità di Gigabyte e l’addebito mensile dipendono dal piano scelto:

CREAMI neXt 1 – 10 GB a 10 euro al mese

CREAMI neXt 3 – 30 GB a 30 euro ogni 3 mesi

CREAMI neXt 6 – 50 GB a 8,3 euro pari a 50 euro ogni 8 mesi

I già clienti possono attivare Creami neXt 6 senza alcun costo aggiuntivo fino al 15/5/19 mentre per Creami neXt 1 e 3 la spesa per il cambio piano è di 19 euro.

7. Fastweb Mobile

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

30 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

La promozione di Fastweb ha un costo di 9,95 euro al mese in promozione solo online fino al 31/12/19. E’ previsto un costo di 15 euro per l’acquisto e spedizione della SIM e una prima ricarica da 10 euro. Le spese legate alla SIM sono azzerate per i nuovi clienti.

Nel piano sono inclusi anche:

Assistenza MyFastweb

WOW FI: il servizio che permette di connettersi gratuitamente in mobilità tramite Wi-Fi grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia.

E’ possibile aggiungere anche WOW Space, piattaforma cloud con spazio d’archiviazione illimitato, al costo di 9,95 euro all’anno ma con primo mese gratuito.

Attiva Fastweb Mobile

8. Smart 30 4G di Tiscali

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

30 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

La promozione di Tiscali ha un costo di 8,99 euro al mese in promozione invece di 14 euro fino al 26/12/19. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti (11 euro per i già clienti Tiscali). E’ previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM e una prima ricarica da 10 euro.

Attiva Smart 30 4G

9. Smart 4G di Tiscali

60 minuti per chiamare

10 SMS

1 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 150 Megabit al secondo

La promozione ha un costo di 2,99 euro al mese in promozione invece di 6 euro fino al 26/12/19. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti. E’ previsto un costo di 10 euro per l’acquisto della SIM e una prima ricarica da 10 euro.

Attiva Smart 4G

10. ChiamaTutti 1000 S di CoopVoce

1.000 minuti per chiamare

1.000 SMS

10 GB di traffico per navigare su Internet in 4G

Annunci Google

La promozione ha un costo di 10 euro al mese.

11. Top20 di CoopVoce

Minuti illimitati per chiamare

1.000 SMS

20 GB di traffico per navigare su Internet in 4G

La tariffa di CoopVoce ha un costo di 8 euro al mese mentre la spesa per l’attivazione è di 9 euro.

Confronta le offerte CoopVoce

12. VoceCasa di CoopVoce

Minuti illimitati per chiamare numeri fissi

Minuti illimitati per chiamare numeri CoopVoce

300 minuti per chiamare altri operatori

La tariffa ha un costo di 9 euro al mese.

13. Voce&SMS Mini di CoopVoce

100 minuti per chiamare

100 SMS

La tariffa ha un costo di 3 euro al mese.

14. Voce&SMS Maxi di CoopVoce

500 minuti per chiamare

200 SMS

La tariffa ha un costo di 5 euro al mese.

Le migliori offerte low cost degli operatori “reali”

1. Tim Supreme New

Minuti illimitati per chiamare

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta di Tim ha un costo di 5,99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da PosteMobile, Coop Voce, 1 Mobile e Fastweb Mobile. E’ necessario acquistare una prima ricarica da 10 euro con 4,01 euro di credito residuo.

Confronta le offerte di Tim

2. Tim Mercury

Minuti illimitati per chiamare

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e alcuni operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile.

3. Tim Steel 50 GB

Minuti illimitati per chiamare

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

L’offerta ha un costo di 7.99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali. Il primo mese è gratuito. E’ previsto l’acquisto di una prima ricarica da 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

4. Tim Special xTe

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad, ho. Mobile, Lycamobile e altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile.

5. Vodafone Special 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta di Vodafone ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Kena Mobile, LycaMobile e BT Enia Mobile. La spesa per l’attivazione è di 12,01 euro.

Scopri tutte le offerte di Vodafone

6. All Inclusive 100 Fire Easy Pay di Wind

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet

La tariffa di Wind ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad altri operatori virtuali. La spesa per l’attivazione è di 11,99 euro in promozione invece di 26,99 euro se il piano rimane attivo almeno per 24 mesi.

Confronta le offerte di Wind

7. All Inclusive Special 50 di Wind

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da CoopVoce, Fastweb Mobile, Poste Mobile e altri operatori virtuali. La spesa per l’attivazione è di 11,99 euro in promozione invece di 26,99 euro se il piano rimane attivo almeno per 24 mesi.

8. Play 50 Unlimited di Tre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB per navigare in Internet

La tariffa di Tre ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali escluso LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro a cui si aggiungono 10 euro per l’acquisto della SIM.

Confronta le offerte di Tre