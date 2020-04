Negozi Very Mobile: esistono e come contattarli

WindTre ha lanciato il suo operatore virtuale, si aggiunge ad ho. mobile di Vodafone e Kena di TIM il gestore Very Mobile. Le sue offerte hanno dei prezzi ancora più bassi di quelli dei competitor in questo mese di avvio delle campagne, con meno di 5 euro si possono avere un bundle di 30 GB e minuti ed sms senza limiti. Ecco dove trovare i negozi e come contattare l’assistenza di Very Mobile

Meno di 5 euro per avere una delle migliori offerte mobile del momento, questo è il costo proposto ad Aprile da Very Mobile. L’operatore virtuale di WindTre che va ad ampliare ancora il parco di gestori low cost con promozioni per navigare, chiamare e messaggiare con gli smartphone.

Per conoscere le migliori promozioni per passare al gestore virtuale o confrontare il vostro piano mobile con le offerte più convenienti del momento potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento vi permetterà di avere una panoramica di prezzi, servizi, costi di attivazione ed extra offerti dai gestori. Potrete anche personalizzare le vostre ricerche per essere sicuri che i piani analizzati corrispondano alle vostre esigenze.

Dove acquistare le sim Very Mobile

Very è nato ufficialmente a fine Febbraio e ha da subito cercato di imporsi con promozioni dai prezzi ancora più bassi, meno di 5 euro come canone mensile, rispetto a quelli di Iliad, Kena e ho. mobile. Le offerte attualmente attivabili da chi passa a Very Mobile o da chi acquisti una sim del gestore sono 3. Le vedremo a breve, prima rispondiamo alle domande su dove è possibile sottoscrivere le promozioni Very e come contattare l’assistenza clienti di questo nuovo operatore.

Le sim Very Mobile possono essere prenotate direttamente online dal sito del gestore, scaricando l’app oppure recandosi nei negozi. Per sapere quale sia il punto vendita più vicino potete inserire il nome del vostro comune sull’apposita pagina di ricerca sul sito di Very Mobile. Si tratta di negozi multimarca che vendono le sim del gestore . Ci sono, secondo le indicazioni dell’operatore, più di 3000 punti vendita in tutta Italia.

Attivare online le sim

Un’alternativa per poter acquistare la sim è seguire la procedura online, se preferite questo sistema dovrete avere con voi una copia del documento di identità e il codice fiscale. Poi vi saranno richiesti un numero di cellulare a cui contattarvi per esigenze tecniche, una mail a cui saranno inviati i dettagli e la conferma dell’ordine. E anche necessario procedere al video riconoscimento per poter verificare la vostra identità. Infine i dettagli del metodo di pagamento, sono accettate sia carte di credito che di debito.

Per chi voglia passare a Very Mobile da un altro operatore sarà anche chiesto di spuntare la casella sulla portabilità del numero e di inserire il codice ICCID presente sulla propria sim. Per attivare la sim che riceverete dovrete scaricare l’app di Very e inserire i dati della nuova sim Very e gli estremi del documenti di identità. Solo per chi ha chiesto la portabilità del numero possono essere necessarie 48 ore in più perché il numero sia attivo. La società una volta ultimato il percorso d’acquisto si impegna a consegnare la nuova scheda entro 5 giorni lavorativi e senza costi extra.

Contatti e supporto clienti

Sui metodi per poter ricevere assistenza sono attivi più canali per ottenere supporto: una pagina con la risposta alle domande più frequenti e alle operazioni, come la configurazione, più comuni; i canali social (Instagram e Facebook); la pec servizioclienti1929@pec.verymobile.it o la posta ordinaria servizioclienti@verymobile.it; c’è poi l’app Very.

Per scaricare l’app sarà sufficiente connettersi e aprire lo Store del dispositivo Android o App Store degli iOS. Le funzionalità dell’applicazione vi permetteranno di ricaricare il numero, di visualizzare i consumi e il credito residuo e di scoprire nuove offerte dedicate. Per avere supporto si dovrà cliccare sul tasto con il punto interrogativo che appare all’estrema destra della schermata principale.

I numeri per ricevere assistenza diretta d Very

Infine, il numero del servizio clienti di Very Mobile da contattare è il 1929 per chi abbia già attiva un’offerta, per i non clienti è stato attivato un numero verde a cui chiedere informazioni 800.99.44.44. Per le comunicazioni ufficiali, ma anche per acquistare i servizi Very si può anche scrivere, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a:

Very Mobile, Casella Postale 14155, Ufficio Postale Milano 65, 20152 Milano (MI)

Le migliori promozioni Very Mobile e come attivarle

Le offerte di Very Mobile ad Aprile sono tre, come accennavamo: una è riservata a chi chieda il passaggio da operatori low cost, una per i nuovi clienti e infine una per chi provenga dai gestori tradizionali.

1. Very Mobile a 4.99 euro per operatori virtuali

Il piano più conveniente è quello da 4.99 euro per chi chieda la portabilità da una serie di operatori virtuali, tra i principali ci sono PosteMobile, Coop Voce, Digi Mobile, Fastweb Mobile e Lycamobile, ma la lista è molto lunga. Per questi clienti la promozione prevede:

minuti e sms illimitati verso numeri nazionali

30 GB per navigare in 4 G (di cui 2.4 GB da utilizzare in UE)

L’operatore avvisa i propri clienti che sono bloccati preventivamente i servizi a pagamento (saranno sbloccati su richiesta), le chiamate verso i numeri speciali e internazionali. Non sono invece limitati i servizi bancari però per quelli potranno essere addebitati dei costi extra.

Per attivazione e consegna della sim è previsto il pagamento di 5 euro, in realtà fuori promo il costo di queste operazioni sarebbe di 10 euro circa.

2. Very per nuovi clienti

La stessa offerta, con canone da 4.99 euro, è attivabile anche da chi acquisti un nuovo numero Very Mobile. Il costo non promozionato per i nuovi clienti sarebbe di 6.99 euro al mese. In ogni piano Very Mobile sono inclusi come servizi gratuiti:

hotspot della rete

Ti ho cercato

Ring me (richiama)

3. Very a 11.99 euro

Per chi invece voglia passare a Very provenendo da Vodafone, Tim o Iliad, ho mobile, Kena e da WindTre il costo del canone è più elevato, 11.99 euro al mese. A circa 12 euro al mese questi utenti avranno:

30 GB al mese

minuti e sms verso i numeri nazionali

L’unica cose che cambia è il numero di GB che potranno essere utilizzati in UE, salgono a 5.7.

Costi extra soglia

Cosa succede se si finiscono i GB inclusi in queste offerte? La domanda nasce spontanea, negli specchietti e nelle pagine di informazione sulle offerte non è riportato chiaramente. Per sapere quale sia la tariffa applicati al traffico internet oltre soglia abbiamo letto con attenzione i riassunti della sezione trasparenza tariffaria.

In tutti i piani si fa riferimenti alla Tariffa Base che è quella applicata a tutte le offerte. Tra le condizioni di questo piano abbiamo scovato il dato sulla tariffazione per i GB che superano il limite dei 30 GB posto dalle promozioni. Il costo della navigazione extra sarà 0,03 euro/MB, senza scatto di apertura sessione.

Condizioni sull’uso personale dei piani illimitati

Anche Very Mobile come gli altri operatori che propongono tra le condizioni un bundle illimitato per chiamare e messaggiare specifica che il traffico delle offerte deve rispettare i limiti dell’uso personale. Nel contratto dunque il gestore pone come vincoli per considerare legittimo l’utilizzo dei piani i seguenti parametri:

traffico in uscita non superiore a 160 minuti e/o 200 Sms/Mms in un giorno

traffico in uscita mensile non deve superare 1250 minuti e/o 2000 Sms/Mms

il rapporto tra traffico in uscita al giorno o al mese verso altri operatori non superiore al 60% del traffico in uscita totale

Se non si dovessero rispettare queste condizioni l’operatore potrà procedere alla sospensione dell’offerta attiva sul vostro numero.