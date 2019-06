Nasce Vodafone 5G: Giga Network accesa in 5 città

Vodafone è il primo operatore in Italia a rendere disponibile la rete 5G , il nuovo standard di connettività in mobilità destinato a rivoluzionare il mondo di telefonia mobile nel corso dei prossimi anni. La rete 5G di Vodafone è disponibile per i clienti dell’operatore a partire dalla giornata di oggi in 5 città italiane ma i programmi di espansione sono molto ambiziosi e prevedono una rapida diffusione del 5G. Ecco tutte le novità sulla nuova rete 5G di Vodafone.

Vodafone lancia nella giornata di oggi 5 giugno la sua rete 5G. L’operatore di telefonia mobile è il primo in Italia a mettere a disposizione il nuovo standard di connettività in mobilità che, in futuro, andrà a rivoluzionare, completamente, il modo in cui accediamo ad Internet con i nostri dispositivi mobili.

La rete 5G di Vodafone sarà disponibile, inizialmente, in 5 comuni. Possono accedere alla nuova rete mobile di ultima generazione i clienti dell’operatore che si trovano nell’area metropolitana di Milano (che comprende il Comune di Milano e 28 altri comuni), a Roma, Torino, Bologna e Napoli. I piani d’espansione di Vodafone per il 5G sono molto ambiziosi. Entro il 2021, infatti, l’operatore di telefonia prevede di portare il suo 5G in ben 100 città italiane.

Da notare, inoltre, che a partire dal mese di luglio Vodafone offrirà il roaming in 5G in quattro Paesi (Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia) garantendo così ai suoi clienti la possibilità di sfruttare, anche fuori dal proprio Paese, la velocità offerta dal nuovo standard di connettività.

Il 5G sarà incluso per tutte le offerte Vodafone già sul mercato (RED Unlimited Smart, RED Unlimited Black, Shake it Easy e per l’offerta Vodafone One Pro). Per chi ha un’altra offerta attiva ci sarà l’opzione di attivare un’apposita opzione dal costo di 5 Euro al mese con primo mese gratis.

Smartphone 5G con Vodafone: tre modelli in arrivo

Per accedere alla rete 5G sarà necessario avere a disposizione uno smartphone compatibile con il nuovo standard di connettività. Vodafone si prepara ad inserire in listino ben tre smartphone “5G Ready”. A partire dal prossimo 6 giugno sarà acquistabile, sia online che in negozio, il nuovo Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Dal 10 giugno, invece, sarà disponibile, anche in questo caso sia online che in negozio, il nuovo LG V50 ThinQ 5G mentre dalla fine del mese di giugno ci sarà il debutto del Samsung Galaxy S10 5G (disponibile in pre-ordine a partire dal prossimo 10 giugno.