N26 VS Hype: confronto tra le carte attivabili a giugno 2021

Attivare una nuova carta di pagamento elettronico può essere molto utile per partecipare al cashback di Stato e per imparare a fare a meno dei contanti. Per questo motivo abbiamo scelto di confrontare quali sono tutti i vantaggi che si possono ottenere se si attivano le carte proposte dalla N26 o da Hype , evidenziandone i costi e le caratteristiche.

Tra gli obiettivi di maggiore priorità del Governo c’è quello che mira alla riduzione nell’utilizzo del contante, per il quale l’Italia vanta una sorta di primato rispetto a tanti altri Paesi dell’Unione europea. Non è un caso che, per favorire l’uso delle carte di pagamento elettronico siano stati creati programmi ad hoc, come il piano cashless.

Quest’ultimo dà la possibilità di ricevere un rimborso del 10% fino a un massimo di 150 euro grazie al cosiddetto bonus cashback, che si potrà ottenere con l’utilizzo di qualsiasi tipologia di carta, quindi sia le carte di credito, sia quelle di debito, sia quelle prepagate.

Oggi abbiamo scelto di mettere a confronto due carte conto con IBAN che possono essere attivate direttamente online, ovvero:

la carta conto Hype;

la carta conto N26.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche e quali sono i motivi per i quali sceglierle.

Confronta le migliori carte online »

La prima cosa da precisare prima di procedere con la comparazione tra le due carte consiste nell’illustrare cos’è una carta conto. Si tratta di una particolare tipologia di carta di pagamento elettronico che presenta alcuni tratti in comune con un tradizionale conto corrente, primo fra tutti, per esempio, la presenza dell’IBAN.

Nella pratica, questo significa che avranno dei punti di forza, ma anche delle mancanze rispetto a un conto corrente canonico. In particolare, per quanto riguarda i primi, hanno generalmente dei costi molto bassi, non solo in relazione al canone mensile, ma anche per quel che riguarda i costi delle commissioni relative alle varie operazioni, quali per esempio bonifici e prelievi.

Le carte conto con IBAN possono, per esempio, essere utilizzate per accreditare il proprio stipendio o pensione e, in diversi casi, anche per procedere con la domiciliazione delle bollette, che vengono in questo modo addebitate e scalate in modo automatico.

Rispetto al conto corrente, però, presentano della limitazioni, come per esempio il fatto che non si possono utilizzare per il pagamento della rata del mutuo o che non sono legate a un libretto degli assegni. Fatta questa breve premessa, non resta che passare all’analisi vera e propria per vedere cosa cambia di preciso tra le due carte.

Carta conto Hype

Nel caso di Hype, si tratta di una carta che presenta diversi vantaggi. Intanto, ha un costo di 9,90 euro al mese e permette di effettuare gratuitamente:

bonifici online;

pagamenti e prelievi in tutti il mondo, in qualsiasi valuta.

Si tratta di una carta di pagamento appartenente al circuito World Elite MasterCard, che si caratterizza anche:

per la presenza di un pacchetto assicurativo su viaggi, acquisti e copertura furti ATM;

l’assenza di commissione su ricariche con carta, bollette e bollettini;

l’assistenza prioritaria anche su WhatsApp, o tramite i canali tradizionali, quali email, telefono o chat.

L’assicurazione viaggi è di tipo Premium, quindi permette di viaggiare tutto l’anno e di essere protetti da qualsiasi inconveniente. Tra i servizi compresi al suo interno, c’è la copertura delle spese mediche, il rimborso del bagaglio, sia in caso di ritardo sia in quello di smarrimento.

Vi rientrano anche:

il rimborso per il ritardo del volo, nei casi in cui il ritardo sia superiore alle 4 ore;

la LoungeKey, ovvero l’accesso esclusivo a più di 1.100 lounge in tutto il mondo;

la copertura furti ATM, quindi il rimborso sui prelievi in caso di rapina;

il rimborso nel caso di riacquisto o riparazione in caso di furto o danneggiamento.

Nel caso di attivazione online con SOStariffe.it della carta conto Hype si riceverà un bonus di benvenuto pari a 25 euro. Clicca sul link in basso per saperne di più.

Scopri di più su carta Hype »

Perché scegliere la carta Hype

Tra i servizi inclusi nella carta Hype troviamo anche:

la possibilità di richiedere prestiti per le spese di tutti i giorni e per i progetti più grandi;

il cashback, che permette di guadagnare facendo shopping e ricevendo dei rimborsi dai propri acquisti;

la possibilità di creare degli obiettivi di risparmio;

la possibilità di poter scambiare denaro in tempo reale e gratuitamente,

Si potrà pagare ovunque, sia online sia nei negozi fisici, non solo con la carta ma anche direttamente da smartphone. Si potrà inoltre gestire gratuitamente il proprio portafoglio iniziando a gestire Bitcoin. Il conto Hype potrà essere attivato online in soli 5 minuti: la carta si riceverà gratuitamente direttamente a casa propria e potrà essere gestita da dispositivi quali iOS, Android, Huawei Mobile Services e Desktop.

Carta conto N26

Prima di essere una carta conto con IBAN, N26 è un conto corrente gratuito che può essere attivato online in pochi minuti e che si caratterizza per:

i prelievi illimitati sia in Italia sia all’estero;

le funzioni automatiche che permettono di risparmiare ad ogni acquisto;

la ricezione di rimborsi grazie al cashback di stato;

il diritto al supporto telefonico incluso.

Per saperne di più sul conto corrente online N26 si suggerisce di cliccare fin da subito sul link qui sotto.

Scopri il conto N26 »

Al conto è associato a una carta appartenente al circuito MasterCard, con canone a costo zero, che si potrà anche ricevere direttamente a casa propria pagando un costo di spedizione pari a 10 euro.

Si tratta di una carta digitale che è compatibile:

con i pagamenti contactless;

con i pagamenti da mobile.

Si contraddistingue per il fatto di essere accettata nel mondo intero e perché può essere utilizzata sia per gli acquisti online, sia per i pagamenti da mobile. Per attivare fin da subito la carta conto con IBAN N26 si consiglia di cliccare sul link in basso.

Scopri di più sulla carta N26 »

Un po’ di numeri sulla carta N26

A proposito di questa carta:

è presente in più di 25 Paesi e, come già accennato, viene accettata in tutto il mondo;

può essere scelta in colorazioni differenti, ovvero Oceano, Sabbia, Rabarbaro, Acquamarina o Antracite ;

viene utilizzata da ben 7 milioni di clienti.

Anche la carta MasterCard N26 permette di pagare in qualsiasi valuta, senza dover sostenere delle commissioni: sono sufficienti soltanto 8 minuti per poter aprire un conto N26 direttamente online e approfittare così di tutti i vantaggi della carta.

Nella tabella che segue sono stati riportati alcuni degli elementi che caratterizzano la carta conto con IBAN di N26 con canone a costo zero.

Caratteristica Di cosa si tratta MasterCard 3D Secure Si tratta di una protocollo di sicurezza molto elevato, che richiede un livello di autenticazione in più e che, per questo motivo, è perfetto nel caso in cui si volessero effettuare acquisti online Tecnologia NFC integrata In questo modo, con la carta MasterCard N26 sarà possibile pagare con assoluta praticità e sicurezza nei negozi fisici, online e in app Notifiche push in tempo reale Si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale in merito a tutte le movimentazioni della carta Protezione dei depositi Ricordiamo che la carta è associata al conto N26 e che quest’ultimo è dotato di licenza bancaria ed è protetto fino a 100.000 euro dal Fondo tedesco di tutela dei depositi

La carta proposta dalla banca digitale tedesca N26 potrà essere gestita interamente dall’applicazione dedicata, grazie alla quale:

potrà essere bloccata e sbloccata;

si potrà cambiare il PIN;

si potranno impostare dei limiti di prelievo e pagamento giornalieri;

si potrà richiedere anche una MasterCard aggiuntiva da associare al conto corrente.