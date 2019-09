MyFastweb è il nuovo servizio assistenza di Fastweb: ecco come funziona

Fastweb è in prima linea quando si tratta di offrire assistenza ai suoi clienti. La nuova piattaforma MyFastweb è uno strumento facile e veloce per ottenere supporto dal punto di vista tecnico e amministrativo. Scopri tutti i vantaggi dell’assistenza Fastweb e come risolvere in via definitiva i problemi alla propria linea fissa

Fastweb è stata scelta per fornitura di servizi voce e Internet su linea fissa da milioni di italiani non solo perché dispone di una delle più avanzate tecnologie per la connessione al web oggi disponibile ma anche per i tanti servizi inclusi nelle sue tariffe. Tra questi c’è anche l’assistenza da parte di tecnici specializzati di primo livello. Si tratta di un servizio rapido, efficiente e sempre disponibile. La rete dell’operatore è una delle più stabili ed efficienti in circolazione ma un guasto è sempre dietro l’angolo. Basta una chiamata o un tap sullo schermo dello smartphone per ricevere tutto il supporto necessario a ripristinare il corretto funzionamento della linea ADSL o fibra ottica. L’utente può richiedere supporto anche nella configurazione del modem o per ottenere informazioni sull’offerta commerciale del provider o trovare risposta ai propri dubbi dal lato amministrativo.

Il nuovo servizio di assistenza di Fastweb si chiama MyFastweb ed è incluso gratuitamente in tutte le offerte Internet casa (Fastweb Casa, Fastweb Casa e DAZN, Fastweb Casa + Energia). Accedere a MyFastweb è davvero semplice e intuitivo. All’interno di questa piattaforma è possibile trovare tutte le informazioni relative al proprio piano di rete fissa oppure richiedere assistenza personalizzata da parte di un operatore. Il servizio è disponibile non solo da PC ma anche ovunque ci si trovi in mobilità. L’app MyFastweb è infatti scaricabile gratuitamente per iPhone e smartphone Android.

Per effettuare l’accesso a MyFastweb basta inserire le credenziali (password e nome utente) inviate dal provider via SMS dopo l’acquisto. In alternativa si possono utilizzare quelle che normalmente si usano per accedere a Facebook o Twitter. Per ricevere informazioni più generiche si può decidere di inserire il numero di telefono o il codice cliente. Chi dispone di un’offerta Fastweb mobile può accedere all’app senza il bisogno di inserire le credenziali. Nella pagina principale troviamo un riepilogo delle offerte attive sul proprio piano, dei consumi e del conto telefonico.

Solitamente per mettersi in contatto con un operatore chiamando il numero Fastweb Numero Verde bisogna attendere una miriade di minuti prima di poter solo spiegare il problema che ha colpito la linea. MyFastweb elimina totalmente questo fastidio in quanto offre assistenza personalizzata veloce, facile e vicina. All’interno della sezione “Vuoi parlare con noi?” sono presenti alcuni suggerimenti riguardo le possibile domande o problematiche che potrebbero interessare l’utente. La sezione è suddivisa per argomenti come:

Servizio Internet e voce non funziona

I tuoi costi e pagamenti

Gestione profilo e abbonamento

Cellulare, smartphone e tablet

Servizi in attivazione

Bastano due click sulla voce che riguarda il proprio problema per trovare una spiegazione dettagliata o una guida in pochi passi su come risolverlo. Se le difficoltà riscontrate sulla linea persistono non c’è da disperarsi. Cliccando sul tasto “Ho ancora bisogna di aiuto” si verrà automaticamente contattati da un operatore Fastweb. All’interno di MyFastweb è inoltre presente Marvin, il bot dell’operatore che grazie al machine learning e al linguaggio naturale è in grado di interagire con gli utenti come se fosse in carne ed ossa fornendo informazioni e assistenza.

Con MyFastweb è inoltre possibile gestire da remoto la configurazione del modem FASTGate, un dispositivo all’avanguardia che grazie alla tecnologia super Wi-Fi 11ac 4×4 permette di trasmettere il segnale in ogni angolo della casa e di non perdere in potenza anche con molti dispositivi collegati alla rete in contemporanea. Non solo, l’app permette anche di gestire le funzioni di WOW Fi, consultare la mappa degli access point per connettersi gratuitamente ad Internet in mobilità anche quando si è fuori casa e i Gigabyte risparmiati.

Se siete già clienti di Fastweb non esitate quindi ad utilizzare MyFastweb per richiedere assistenza. L’operatore vi fornirà tutto il supporto che vi serve in modo rapido e veloce, oltre a fornivi una soluzione definitiva ai problemi riscontrati con le vostra offerta Internet casa.

Se invece avete sottoscritto un contratto con un altro provider, potrebbe solleticarvi l’idea di passare a Fastweb. SosTariffe.it è il comparatore online più efficiente e di facile utilizzo disponibile in Rete. Il nostro servizio permette di confrontare gratuitamente tutte le migliori tariffe Internet casa dei principali gestori di rete fissa per trovare quella che meglio adatte alle vostre specifiche esigenze. Per effettuare la comparazione è sufficiente inserire i parametri richiesti per costruire il proprio personale profilo di consumo e con un click vi compariranno tra le prime posizione le offerte più convenienti ed economiche. Se ciò non bastasse, è possibile chiedere anche una consulenza diretta da parte di uno dei nostri esperti del risparmio, che vi fornirà tutte le informazioni necessarie a navigare su Internet da casa alla massima velocità disponibile al prezzo più basso. Il servizio anche in questo caso è gratuito e senza impegno.

Sul sito di SosTariffe.it inoltre trovate una serie di strumenti utili per gestire al meglio la vostra offerta Internet casa come il comodo speed test per misurare la velocità reale della rete in download e upload. Inoltre, vi supportiamo nel passaggio ad un altro gestore fornendovi tutta la modulistica (codice di migrazione compreso) per effettuare tale operazione.

Le offerte Internet casa di Fastweb

Ora che conosciamo nel dettaglio tutti i servizi previsti da MyFastweb, potrebbe essere interessante conoscere meglio le tariffe ADSL e fibra ottica dell’operatore. Oggi è ancora più conveniente passare a Fastweb in quanto grazie alla promozione Back to School è possibile risparmiare 5 euro al mese sull’addebito per la connessione ad Internet per sempre se l’attivazione avviene entro il 24 settembre.

1. Fastweb Casa

L’offerta per navigare su rete FTTH ha un costo in promozione di 24,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro l’24/9/19. Fastweb nelle aree coperte dalla fibra ottica mista rame o FTTN (Fiber to the Node) con tecnologie VULA e BS-NGA permette di navigare fino a 100-200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload. L’ADSL di Fastweb consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

Si ricorda che la FTTH di Fastweb alla massima velocità è oggi disponibile in 31 città:

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Casalecchio di Reno

Catania

Firenze

Genova

Martellago (VE)

Messina

Milano

Modena

Monza

Napoli

Padova

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Prato

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Salerno

San Lazzaro di Savena (BO)

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Verona

Nelle altre città la velocità di navigazione arriva fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload. Prima di scegliere una tecnologia piuttosto che un’altra è opportuno verificare la copertura disponibile nel proprio Comune e abitazione. SosTariffe.it mette a vostra disposizione uno strumento apposito per sapere da quale tipologia di connessione si è raggiunti in modo da effettuare una scelta più consapevole.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s senza telefono in download e 200 Megabit/s in upload (FTTH – Fiber to the Home)

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Attiva Fastweb Casa

2. Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 19,95 euro al mese in promozione per 24 mesi anziché 29,95 euro fino al 24/9/19 permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

3. Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 30,95 euro al mese in promozione fino al 24/9/19 unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform: