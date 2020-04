Vodafone è tra i principali provider di rete fissa per professionisti e aziende medio-piccole e grandi. La sua piattaforma di assistenza e gestione della linea chiamata My Vodafone Business è tra le più efficienti disponibili. Ecco tutti i dettagli sul servizio e le funzioni in esso integrate

My Vodafone Business: come funziona l'area clienti Vodafone Business

Vodafone è tra i più importanti provider Internet casa non solo in ambito Consumer ma anche in quello Business. L’operatore fornisce un’infrastruttura di rete adatta alle esigenze di partita IVA e aziende di qualsiasi dimensione. Nei piani per ADSL e fibra ottica sono infatti compresi anche una serie di servizi per agevolare alcuni processi lavorativi e permettere una crescita più rapida del proprio business.

Non solo, ogni professionista sa bane quanto sia importante disporre di un’assistenza puntale e immediata per poter garantire la continuità delle proprie attività online. Per questo Vodafone ha predisposto una piattaforma unica chiamata My Vodafone Business che permette di gestire ogni aspetto delle linee telefoniche fisse e mobili in modo semplice e intuitivo.

My Vodafone Business: tutti i dettagli

My Vodafone Business è l’Area Clienti per gli utenti Internet casa e mobile di Vodafone da cui è possibile gestire ogni dettaglio della propria linea. Il servizio è disponibile dal sito accedendo alla sezione Fai da te inserendo le proprie credenziali o sotto forma di app gratuita per iOS, Android e Windows Phone.

L’accesso all’app My Vodafone Business avviene in automatico se si naviga sotto rete mobile di Vodafone. Per chi naviga in Wi-Fi è richiesto l’inserimento di password e nome utente. Si tratta delle stesse credenziali utilizzare per accedere all’Area Clienti sul sito. La piattaforma offre le seguenti funzioni:

Home personalizzata : E’ possibile scegliere il contatore preferito da visualizzare appena si apre la piattaforma. Se si accede con profilo da referente aziendale, si può visualizzare l’importo dell’ultima fattura in Homepage.

: E’ possibile scegliere il contatore preferito da visualizzare appena si apre la piattaforma. Se si accede con profilo da referente aziendale, si può visualizzare l’importo dell’ultima fattura in Homepage. Contatori per visualizzare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte : è possibile selezionare il contatore preferito dall’apposito tasto. Se si accede con profilo da referente aziendale, si possono visualizzare i contatori di tutte le SIM di tutti i dipendenti e collaboratori cliccando su Cambia SIM.

: è possibile selezionare il contatore preferito dall’apposito tasto. Se si accede con profilo da referente aziendale, si possono visualizzare i contatori di tutte le SIM di tutti i dipendenti e collaboratori cliccando su Cambia SIM. Fatture : controllo delle storico delle fatture degli ultimi 12 mesi. E’ possibile anche inviare il pdf della fattura via email. Fattura Facile permette di inserire o modificare i dati della propria azienda per la fatturazione elettronica. Se si è referenti si può visualizzare e scaricare le ultime 6 fatture non fiscali. Nella schermata di riepilogo sono visibili il numero della fattura non fiscale, la data di emissione, la scadenza per il pagamento e l’importo.

: controllo delle storico delle fatture degli ultimi 12 mesi. E’ possibile anche inviare il pdf della fattura via email. Fattura Facile permette di inserire o modificare i dati della propria azienda per la fatturazione elettronica. Se si è referenti si può visualizzare e scaricare le ultime 6 fatture non fiscali. Nella schermata di riepilogo sono visibili il numero della fattura non fiscale, la data di emissione, la scadenza per il pagamento e l’importo. Vodafone Happy Business : premi, regali e vantaggi ogni venerdì.

: premi, regali e vantaggi ogni venerdì. Nuove offerte

Rete garantita con la rete 4G di Vodafone : speed test per verificare in ogni momento le prestazioni della rete. Se si accede con profilo da referente aziendale, è possibile controllare la qualità delle chiamate e verificare quante SIM navigano in 4G.

: speed test per verificare in ogni momento le prestazioni della rete. Se si accede con profilo da referente aziendale, è possibile controllare la qualità delle chiamate e verificare quante SIM navigano in 4G. Assistenza e supporto

Info SIM : recupero PUK e del nome del piano attivo. Se si accede con profilo da referente aziendale, è possibile visualizzare il PUK di tutte le SIM aziendali cliccando su Cambia SIM.

: recupero PUK e del nome del piano attivo. Se si accede con profilo da referente aziendale, è possibile visualizzare il PUK di tutte le SIM aziendali cliccando su Cambia SIM. Soddisfatti o rimborsati : disattivazione, rimborso o blocco di servizi digitali

: disattivazione, rimborso o blocco di servizi digitali Offerte estero

Le offerte business Internet casa di Vodafone

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, Vodafone offre un eccellente servizio di assistenza ai suoi clienti Business ma dispone anche di offerte Internet casa economiche e davvero interessanti sia per quanto riguarda la tecnologia di connessione sia per i servizi professionali inclusi.

Per verificare la copertura disponibile per la vostra azienda potete utilizzare l’apposito strumento gratuito disponibile sul sito SOStariffe.it. Il nostro speed test, invece, consente di monitorare le performance della rete in ogni momento sia in download sia in upload.

Ecco le migliori tariffe per fibra ottica e ADSL per partite IVA, Pmi e aziende del provider britannico:

1. OneNet P.IVA per lo smartworking

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH (gratis per 2 mesi, poi 10 euro in più al mese), 200 Megabit al secondo in FTTC (gratis per 2 mesi, poi 5 euro in più al mese) o ADSL

Vodafone Station inclusa

Vodafone Internet Key (20 Mbps in download e 5 Mbps in upload per 150 GB ogni mese) con Instant Activation e Backup 4G

Chiamate illimitati verso numeri nazionali e 100 o 500 minuti verso l’Unione Europea

1 TB di spazio nel cloud Vodafone Drive

Rete Sicura gratuita per 2 mesi, poi 2 euro in più al mese

La tariffa ha un costo di 25 euro al mese invece di 30 euro per una linea con attivazione inclusa. Per chi sceglie la FTTH i primi 2 mesi dell’offerta sono gratis. In caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea, è previsto un addebito di 35 euro. Il contributo di attivazione da 240 euro può essere pagato:

In un’unica soluzione con addebito in prima fattura

120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi

5 euro al mese per 48 mesi

All’offerta è possibile aggiungere:

Office 365 Premium + SIM dati (15 GB al mese + Giga illimitati Mail) a 9,97 euro al mese

+ (15 GB al mese + Giga illimitati Mail) a Vodafone di Digital Fax, Dominio e Posta certificata (3 caselle email aziendali da 200 MB)

La tariffa è disponibile fino al 10/4/20.

2. OneBusiness

Internet illimitato fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH. In alternativa sono disponibili anche FTTC fino a 200 Megabit al secondo o ADSL

Attivazione inclusa

SIM Dati con minuti e SMS illimitati (20 minuti di chiamate internazionali), 10 GB per navigare in 4G o 5G dove disponibile, Giga illimitati per le email

La tariffa ha un costo di 40 euro al mese. Per chi sceglie la FTTH i primi 2 mesi dell’offerta sono gratis.

3. OneBusiness Infinito Gold Edition

Internet illimitato fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH. Il alternativa sono disponibili anche FTTC fino a 200 Megabit al secondo o ADSL

Attivazione inclusa

SIM Dati con minuti e SMS illimitati (1000 minuti di chiamate internazionali), Gigabyte illimitati per navigare fino a 10 Mbps

La tariffa ha un costo di 55 euro al mese. Per chi sceglie la FTTH i primi 2 mesi dell’offerta sono gratis.

4. OneBusiness Infinito Black Edition

Internet illimitato fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH. Il alternativa sono disponibili anche FTTC fino a 200 Megabit al secondo o ADSL

Attivazione inclusa

SIM Dati con minuti e SMS illimitati (1000 minuti di chiamate internazionali), Gigabyte illimitati per navigare su mobile (5 GB negli USA)

La tariffa ha un costo di 60 euro al mese invece di 65 euro. Per chi sceglie la FTTH i primi 2 mesi dell’offerta sono gratis.

In tutte le offerte OneBusiness sono inclusi:

Vodafone Drive by BabylonCloud: 1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud

Antivirus per smartphone e tablet

Servizio clienti prima classe per P.Iva

Rete Sicura gratis per 2 mesi, poi 2 euro al mese

Instant Activation

Backup 4G

Per ogni SIM dati è previsto un costo di attivazione di 10 euro. Una seconda linea ha un costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

In caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa, è previsto un contributo di 35 euro. Il contributo mensile per la SIM mobile passa da da 15 a 20 euro per OneBusiness, da 30 a 35 euro per OneBusiness Infinito Black Edition e OneBusiness Infinito Gold Edition da 30 a 35 euro. Il contributo di attivazione da 240 euro può essere pagato:

In un’unica soluzione con addebito in prima fattura

120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi

5 euro al mese per 48 mesi

Tutte le offerte sono disponibili fino al 10/4/20.

5. OneNet P.IVA Total Wireless

Internet illimitato alla velocità massima di 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload in 4G fino a 160 GB a bimestre (superati i quali la velocità si riduce a 384 Kbsp). Doppio Wi-Fi per l’utente e i suoi clienti

Vodafone Drive by BabylonCloud: 1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud

Digital fax a 5 euro al mese

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e 100 minuti verso l’Unione Europea

Mobile POS sicuro di Setefi

La tariffa ha un costo di 35 euro al mese. Il contributo di attivazione da 240 euro può essere pagato:

In un’unica soluzione con addebito in prima fattura

120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi

5 euro al mese per 48 mesi

In caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa, è previsto un contributo di 20 euro.

6.OneNet P.IVA Centralino

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo o 200 Megabit al secondo con IperFibra

4 interni inclusi

Massimo 2 linee fisse + 2 linee mobili (smartphone, cordless)

Chiamate illimitate verso i fissi

Chiamate illimitate verso i mobili

150 minuti di chiamate internazionali (EUropa, Stati Uniti Canada) ad interno

Vodafone Drive by BabylonCloud: 1 TB di spazio d’archiviazione nel cloud

Smart Backup 4G

10 caselle mail professionali

Posta Elettronica Certificata

500 MB di spazio web con dominio di II livello

1 indirizzo IP pubblico statico

Assistenza dedicata

Centralino (messaggio di benvenuto, orari di operatività, dettaglio delle chiamate, rubrica aziendale aggiornata)

Numero fisso sullo smartphone

L’offerta ha un costo di 60 euro al mese. La navigazione fino a 1 Gigabit al secondo è disponibile solo a Milano, Bologna, Torino, Bari, Catania, Cagliari, Perugia, Venezia, Napoli, Padova, Palermo e Genova nelle zone coperte da FTTH. Il contributo di attivazione da 240 euro può essere pagato:

In un’unica soluzione con addebito in prima fattura

120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi

5 euro al mese per 48 mesi

In caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa, è previsto un contributo di 59 euro.