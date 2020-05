Mondo Disney Plus con TIM: 6 mesi inclusi e poi 3 euro al mese

Tim ha deciso di prolungare una delle sue promozioni più interessanti associate alle sue offerte Internet casa. Fino al 27 giugno 2020 chi attiva una delle tariffe di linea fissa dell’operatore italiano può accedere gratuitamente a Disney+ non più per 3 mesi ma per 6 mesi. Non solo, scaduto questo periodo, si potrà continuare a vedere tutti i contenuti dell’app di streaming al prezzo di 3 euro al mese aggiunitivi rispetto all’addebito mensile per l’offerta Internet invece di 11,99 euro.

Disney+ è incluso per 6 mesi in tutte le offerte di Tim, a prescindere dalla tecnologia di connessione scelta. Ecco descritte nel dettaglio le promozioni del provider per la fibra ottica (FTTH e FTTC), fibra mista radio (FWA) e ADSL:

Le offerte Internet casa di Tim

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa)

Modem Tim Hub+ incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese nel caso in cui l’app non sia compatibile con la Smart TV (Samsung Smart TV prodotte nel 2014 e modelli successivi, Smart TV LG con sistema WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android)

Disney+ incluso per 6 mesi poi 3 euro al mese invece di 11,99 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 27/6/20. In caso di recesso, l’utente è tenuto al pagamento di 30 euro per la disattivazione della linea o 5 euro per passaggio ad altro operatore più le rate rimanenti a coprire il costo di attivazione.

Attiva Tim Super Fibra

2. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet)

Modem Tim Hub incluso (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese nel caso in cui l’app non sia compatibile con la Smart TV (Samsung Smart TV prodotte nel 2014 e modelli successivi, Smart TV LG con sistema WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android)

Disney+ incluso per 6 mesi poi 3 euro al mese invece di 11,99 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 27/6/20. In caso di recesso, l’utente è tenuto al pagamento di 30 euro per la disattivazione della linea o 5 euro per passaggio ad altro operatore più le rate rimanenti a coprire il costo di attivazione.

Attiva Tim Super Mega

3. Tim Super FWA

Navigazione illimitata fino a 30 Mbps in donwload e 3 Mbps in upload (fibra mista radio). Oltre i 200 GB la velocità si riduce a 1 Mbps

Modem Tim Super FWA indoor autoinstallante o outdoor (49 euro invece di 99 euro pagabili in un’unica soluzione o in 12 rate da 4,1 euro al mese)

Chiamate illimitate verso tutti con opzione Voce inclusa altrimenti il prezzo al consumo è di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

Disney+ incluso per 6 mesi poi 3 euro al mese invece di 11,99 euro

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro se l’attivazione avviene entro il 27/6/20. In caso di recesso, l’utente è tenuto al pagamento di 30 euro per la disattivazione della linea o 5 euro per passaggio ad altro operatore più le rate rimanenti a coprire il costo di attivazione. Alla tariffa è possibile aggiungere:

2 Tim Cam per la sicurezza della casa a 5 euro al mese

Tutto il calcio e lo sport di DAZN e NOW TV ticket Sport a 29,99 euro al mese

TIMVISION Plus a 5 euro al mese

Attiva Tim Super FWA

4. Tim Super ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Smart Modem (5 euro per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese nel caso in cui l’app non sia compatibile con la Smart TV (Samsung Smart TV prodotte nel 2014 e modelli successivi, Smart TV LG con sistema WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android)

Disney+ incluso per 6 mesi poi 3 euro al mese invece di 11,99 euro

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese se l’attivazione avviene entro il 27/6/20. In caso di recesso, l’utente è tenuto al pagamento di 30 euro per la disattivazione della linea o 5 euro per passaggio ad altro operatore più le rate rimanenti a coprire il costo di attivazione.

Attiva Tim Super ADSL

Disney+: tutto il mondo Disney in una sola app

Disney+ è un servizio di streaming TV lanciato in Italia nel marzo del 2020 che permette la visione di 500 film Disney, dai grandi classici come Mary Poppins, Lilli e il Vagabondo, Pinocchio, Cenerentola alle saghe come I Pirati dei Caraibi e le pellicole Pixar (film e cortometraggi come Toy Story o Alla ricerca di Nemo). Il pacchetto comprende anche i più recenti live action come Il Libro della Giungla e Aladdin, Maleficent – La Signora del male, prime visioni come Togo: Una Grande Amicizia, serie TV classiche come Violetta e Hanna Montana oltre a 25 produzioni originali in esclusiva e contenuti per i più piccoli.

Su Disney+ è possibile accedere anche a tutti i 30 film Marvel e 40 serie TV. Lo stesso vale per tutti i contenuti associati al franchise di Star Wars (film e serie TV) e le 31 stagioni de I Simpson. Infine, l’app offre anche i migliori documentari di National Geographic e produzioni italiane come Penny on M.A.R.S.

Disney+ è disponibile tramite il box TIM o su smart TV, smartphone, tablet, dongle TV come Chromecast e web browser.

Scopri l’offerta di Disney+

I vantaggi di passare a Tim

Tim dispone di una delle reti più estese in Italia. In particolare, l’operatore offre copertura in fibra ottica nei Comuni di:

Acerra

Afragola

Agropoli

Ancona

Angri

Ariano Irpino

Arzano

Aversa

Bari

Battipaglia

Bergamo

Bologna

Boscoreale

Brescia

Caivano

Capodrise

Cardito

Carinaro

Casal Di Principe

Casalecchio Di Reno

Casalnuovo Di Napoli

Casandrino

Casoria

Castellammare Di Stabia

Catania

Cava De’ Tirreni

Ceranesi

Corciano

Eboli

Ercolano

Firenze

Fisciano

Frattamaggiore

Genova

Gravina Di Catania

Gricignano Di Aversa

Grumo Nevano

Lusciano

Maddaloni

Marano Di Napoli

Marigliano

Martellago

Melito Di Napoli

Mercato San Severino

Messina

Milano

Misterbianco

Modena

Mondragone

Montesilvano

Monza

Napoli

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Noicattaro

Nola

Padova

Pagani

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Polla

Pomigliano D’Arco

Pompei

Portici

Prato

Quarto

Reggio Calabria

Reggio Nell’Emilia

Roccapiemonte

Roma

Salerno

San Cipriano D’Aversa

San Giorgio A Cremano

San Giuseppe Vesuviano

San Nicola La Strada

Sant’Antimo

Sant’Olcese

Santa Maria Capua Vetere

Sapri

Sarno

Scafati

Selvazzano Dentro

Sessa Aurunca

Siena

Solofra

Terzigno

Torino

Torre Annunziata

Trento

Trentola Ducenta

Trieste

Udine

Vallo Della Lucania

Venezia

Verona

Vicenza

Villaricca

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune in modo semplice, rapido e soprattutto gratuito potete utilizzare l’apposito strumento messo a vostra disposizione da SOStariffe.it. Il comparatore permette anche di misurare in tempo reale le prestazioni della rete sia in download sia in upload tramite il nostro speed test e di confrontare le offerte Internet casa di Tim con quelle degli altri principali operatori. Con pochi click potrete avere la certezza di trovare la tariffa migliore in base alle vostre specifiche necessità e disponibilità economiche. In più, i nostri esperti di risparmio sono a vostra disposizione per offrirvi consigli su come ridurre al minimo la spesa per la connessione domestica al web.

Oltre alla possibilità di usufruire di servizi Internet ad alte prestazioni e di un abbonamento a Disney+ a prezzo agevolato dopo 6 mesi di utilizzo gratuito, c’è un ulteriore vantaggio nel passare a Tim per chi è già suo cliente anche per la telefonia mobile o intende diventarlo. Chi sottoscrive una delle offerte Internet casa del provider e di una SIM mobile ricaricabile o in abbonamento con un piano dati attivo, può accedere gratuitamente a Tim Unica, l’offerta convergente senza costi di attivazione.

La promozione prevede:

Giga illimitati in regalo ogni mese su linea mobile per tutta la famiglia (fino a 6 SIM)

6 GB aggiuntivi utilizzabili nei Paesi Ue

Domiciliazione linea fissa e pagamento direttamente in fattura grazie al servizio Tim Ricarica Automatica