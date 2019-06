Migliori offerte Vodafone winback per ex clienti

Vodafone, come tutti gli operatori di telefonia mobile, non si rassegna a perdere clienti senza colpo ferire. Il provider britannico si è visto scippare numerosi utenti dai nuovi e agguerriti MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e ora parte al contrattacco. L’azienda infatti da qualche tempo ha avviato una campagna winback volta a convincere i suoi ormai ex clienti a ritornare sui loro passi e rientrare nella sua grande famiglia.

Nello specifico l’operatore in rosso oggi propone ai suoi ex clienti un’offerta chiamata Special Minuti 50 GB, anche se a condizioni diverse a seconda della tipologia di utente.

Vodafone Special Minuti 50 GB

Stando alle ultime segnalazioni, alcuni ex clienti di Vodafone fino al 16 giugno 2019 avranno la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 50 GB. Questo ovviamente vale solo per coloro che dopo aver cambiato operatore hanno comunque concesso a Vodafone di continuare ad inviare proposte commerciali. La tariffa prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi e 50 GB di traffico per navigare sulle pagine web alla velocità del 4G o 4.5G e accedere ad app e servizi online in mobilità.

La tariffa include la modalità Hotspot, che consente di condividere il traffico con altri dispositivi rendendo lo smartphone un modem portatile, e prevede l’attivazione automatica delle opzioni 1 GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+. La piattaforma di sicurezza dell’operatore britannico è gratuita il primo mese poi il costo è di 1,49 euro al mese. L’opzione roaming invece offre 60 minuti, suddivisi in 30 in entrata e 30 in uscita, e 500 MB al giorno per 3 euro solo se utilizzati in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti. L’utente che accetta di sottoscrivere Special Minuti 50 GB deve richiedere la portabilità del numero.

La tariffa è identica per tutti in termini di servizi ma i costi cambiano a seconda di alcuni parametri come l’operatore di provenienza e la modalità di contatto: campagna via SMS, contatto telefonico con ritiro della SIM presso un rivenditore autorizzato dall’operatore o con spedizione della scheda telefonica a domicilio e coupon distribuiti nei negozi brandizzati dall’azienda in edizione limitata.

Vodafone Special Minuti 50 GB in versione winback, quindi quando viene proposta tramite il classico SMS o direttamente nei punti vendita del provider che aderiscono alla campagna commerciale, ha generalmente un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6 euro invece di 12 euro, a cui si aggiungono 5 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Vodafone può anche decidere di contattare al telefono l’ex cliente. Quest’ultimo può chiedere al consulente telefonico di contattare anche altre persone di sua conoscenza per proporgli Special Minuti 50 GB o altre offerte ma non può chiamare direttamente l’addetto dell’azienda. Si potrà ricevere la SIM a domicilio tramite corriere o effettuando il ritiro presso un negozio aderente all’iniziativa. Nel secondo caso, si metterà mano alla scheda telefonica dopo aver ricevuto il numero di pratica e pagando il costo di attivazione dell’offerta di 6 euro in promozione più 5 euro per la SIM stessa.

Ad alcuni dei clienti Vodafone di ritorno che hanno scelto la modalità di spedizione della SIM a domicilio viene proposto un costo iniziale minimo di 25 euro che comprende attivazione, acquisto della nuova scheda telefonica e prima ricarica. L’eventuale credito residuo resterà associato alla linea ma se non sarà sufficiente a coprire il costo del primo mese si dovrà effettuare una ricarica per utilizzare l’offerta. L’addebito comunque avverrà solo quando il corriere effettuerà la consegna per il domicilio dell’utente. Altri consulenti di Vodafone invece sottopongono agli ex clienti un prezzo iniziale misurato al centesimo (5 euro per la SIM + 12 euro per l’attivazione + 6,99 euro per il primo mese anticipato) per un totale di 23,99 euro.

Vodafone: i clienti coinvolti nella campagna winback

In questi giorni Special Minuti 50 GB viene proposta agli ex clienti passati a qualche MVNO come PosteMobile, Fastweb, Kena Mobile e LycaMobile. A maggio però anche alcuni utenti di Tim e Wind hanno ricevuto la stessa offerta. Vodafone comunque si limita a proporre le sue tariffe winback a coloro che hanno sottoscritto un piano con i suoi maggiori concorrenti solo in determinati giorni. Al momento comunque difficilmente che arriva da Iliad avrà la possibilità di attivare Special Minuti 50 GB a meno di 7,99 euro al mese.

Inoltre, secondo quanto riferirebbero alcuni call center di Vodafone, le offerte Special Minuti 50 GB sottoscritte dopo il primo novembre 2018 non sono saranno coinvolte dalle rimodulazioni in programma a partire dal 27 giugno 2019 anche se non c’è nulla di ufficiale. A partire da quella data diversi piani subiranno rincari di circa 2 euro.

Vodafone: le altre offerte

Vodafone comunque non si limita a tentare i clienti della concorrenza tramite la sua campagna winback o contattandoli direttamente al telefono. L’operatore britannico infatti dispone di diverse ed interessanti tariffe che possono essere sottoscritte da chiunque, compresi coloro che in passato hanno detto addio al provider. Il comparatore di SosTariffe.it permette di confrontare le diverse proposte dei gestori di telefonia mobile e di trovare quella che meglio si adatta alle proprie abitudini di consumo e al budget a disposizione.

Oggi l’offerta di punta di Vodafone è Shake It Easy. L’offerta permette di accedere a minuti ed SMS illimitati e fino a 60 GB di traffico se il pagamento dell’addebito mensile da 14,99 euro avviene tramite carta di credito o IBAN. La promozione permette poi di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare traffico dati. Inoltre, chi sottoscrive Shake It Easy ha la possibilità di partecipare ad un concorso con in palio un biglietto in regalo per l’evento a Napoli con live di Fedez e dJ set di Damante.

