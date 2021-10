Migliori offerte mobile Iliad: le promozioni di Ottobre 2021

Piani che non subiscono rimodulazioni nel tempo e tariffe convenienti e con budget dati molto ampi a prezzi contenuti, queste sono le caratteristiche che rendono le migliori offerte mobile di Iliad molto popolari. Se sei alla ricerca di una soluzione che ti garantisca SMS e minuti senza limiti e che ti offra anche le chiamate gratuite in tanti Paesi stranieri puoi trovare interessante il catalogo di questo gestore.

Per poter capire se le promozioni di questo gestore sono ciò di cui hai bisogno è importante che tu le confronti con le tariffe degli altri provider. Metti a paragone costi dei servizi, canone, bonus e condizioni che ti propone ogni offerta mobile rispetto alle promozioni del gestore Iliad.

Puoi lanciare un'analisi generica o una ricerca personalizzata per individuare la tua nuova offerta e per rimanere sempre aggiornato sulle soluzioni più convenienti.

Come passare alle migliori offerte Iliad

Se sei convinto che Iliad sia l’operatore giusto per te puoi attivare le sue offerte dal tuo pc o smartphone o recandoti negli Iliad Store o presso i corner che si trovano nei principali centri commerciali e nei negozi di elettronica. Per poter procedere con la sottoscrizione del contratto dovrai prima individuare la promozione che ti interessa, poi dovrai compilare i form con i tuoi dati personali, fare una foto o una scansione del documento di identità e del codice fiscale e selezionare il metodo di pagamento che vuoi associare ai rinnovi. Per completare la procedura dovrai pagare con carta di credito o di debito, successivamente potrai anche ricaricare la tua SIM presso tabacchi e centri SISAL o dai corner.

Se sei cliente di un altro gestore prima ancora di inserire i tuoi dati personali dovrai indicare se vuoi procedere ad un’attivazione con portabilità del tuo vecchio numero di telefono. In questo caso oltre ai tuoi dati dovrai anche indicare il codice ICCID della SIM, si tratta del codice che identifica la tua scheda e il tuo contatto ed è composto da 19 cifre. Se non sai qual è il tuo ICCID lo trovi sulla SIM o sul tuo contratto, puoi anche recuperarlo dal tuo account Iliad.

Quando attivi un’offerta Iliad non puoi scegliere il tuo ID e la password, queste credenziali ti vengono consegnate quando termini la procedura di sottoscrizione. La SIM l’avrai subito se procedi dai corner o negli Store, mentre se segui il percorso online ti verrà inviata tramite corriere. In entrambi i casi per poter iniziare ad usare la nuova SIM dovrai attivarla collegandoti al sito Iliad ed effettuando il login.

Le promozioni di Ottobre

Ecco quali sono ad Ottobre le migliori soluzioni se vuoi diventare cliente Iliad.

Iliad Voce

La promozione più economica in assoluto è questo piano voce e SMS che ha un canone mensile di 4,99 euro al mese. Questa offerta Voce è adatta a chi utilizza la SIM per effettuare chiamate e inviare messaggi o se si ha un impianto di video sorveglianza con notifiche SMS per eventuali infrazioni o con le telefonate di emergenza verso le forze dell’ordine.

Il costo di attivazione di questa promozione è di 9,99 euro e viene versato da tutti i clienti che decidono di passare ad Iliad. Il piano completo con questa soluzione ti offre:

chiamate senza limiti verso numeri nazionali

SMS illimitati verso tutti gli operatori in Italia

minuti e messaggio senza limiti nei Paesi UE

40 MB al mese

1 Giga extra al costo di 9 euro

servizi aggiuntivi come Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica e visiva gratuiti

Per conoscere meglio questa offerta e per poterla attivare puoi cliccare sul link qui in basso.

Giga 40

Nel catalogo di questo operatore trovi poi anche il pacchetto da 40 Giga al mese, questa è un’offerta che ti costerà ogni mese 6,99 euro al mese. Nel canone proposto per questa tariffa sono compresi:

chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali in Italia

telefonate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali e in UE

SMS illimitati in UE

40 GB di traffico dati ogni mese sia in 4G

di traffico dati ogni mese sia in 4G 4 GB in roaming UE

servizi controllo del credito residuo, Mi Richiami, hotspot, segreteria telefonica gratis

Dal momento in cui richiedi il passaggio alla reale disponibilità del piano attivo potranno trascorrere 48/72 ore.

Giga 80

Vuoi ancora più Giga ma non vuoi spendere troppo? Una buona promozione che combina un prezzo inferiore ad 8 euro al mese e una quantità di dati doppia rispetto all’offerta precedente è Giga 80. Se scegli questa soluzione potrai avere:

telefonate senza limiti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

messaggi senza limiti in Italia e in UE

80 GB per navigare su rete 4G o 4G+ di Iliad

per navigare su rete 4G o 4G+ di Iliad 5 GB da usare in 3G in UE

tutti i servizi accessori (Mi Richiami o la segreteria telefonica) inclusi gratuitamente

Il canone mensile per poter avere tutto incluso è 7,99 euro al mese, più i costi per l’attivazione (9,99 euro) il primo mese.

Puoi chiedere maggiori informazioni ai consulenti di SOStariffe.it o puoi attivare la tua promozione Iliad cliccando qui in basso.

Giga 120

L’ultima offerta disponibile questo mese è il pacchetto al momento più popolare del gestore. Con Iliad hai accesso alla rete 5G fino a 855 Megabit/s solo con questo piano. Il canone per la promozione Giga 120 è di 9,99 euro al mese, se confronti questa tariffa e le caratteristiche della linea Internet mobile di Iliad con i piani 5G degli altri operatori mobile apparirà evidente la convenienza dell’offerta. Per poter navigare sulla rete più veloce di TIM, WindTre o Vodafone i costi delle soluzioni offerte sono decisamente più alti, partono da circa 15 euro per arrivare anche a 30 euro al mese.

Con questa promozione Iliad include nel canone

120 GB di traffico dati ogni mese sia in 4G/4G+ che in 5G

di traffico dati ogni mese sia in 4G/4G+ che in 5G 6 GB in roaming UE

minuti illimitati verso tutti in Italia

telefonate senza limiti verso più di 60 Paesi stranieri (compresi USA e Canada)

SMS illimitati verso tutti in Italia e in UE

chiamate senza limiti in UE

servizi Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica gratis

tariffa agevolata se termini i Giga, 1 Giga a 9 euro

Il costo di attivazione resta di 9,99 euro da versare al momento della sottoscrizione. Tra i servizi che ti propone il gestore c’è anche la possibilità di chiedere la portabilità del tuo numero entro una data precisa, purché si tenga conto dei tempo tecnici necessari per completare la migrazione da un gestore all’altro (circa tra 2 e 5 giorni).

Puoi cambiare il tuo smartphone

Il provider, come i suoi concorrenti, ha attive delle speciali offerte che ti consentono di acquistare gli ultimi modelli di smartphone con piani a rate. I telefoni sono disponibili sia negli Store che sull’apposita pagina online presente sul sito Iliad e li possono comprare sia i clienti con SIM Iliad che gli altri utenti. Per chi ha Iliad come gestore esiste però la possibilità di abbinare il telefono al proprio canone telefonico, puoi pagare quindi il cellulare con la tua offerta.

Per poter attivare le offerte smartphone incluso di questo operatore è necessario essere clienti Iliad da almeno 3 mesi, altrimenti dovrai pagare in un’unica soluzione. Gli acquisti a rate invece suddividono l’importo in un anticipo e in 30 rate di importo fisso. Non c’è nessuna maxi rata o vincolo contrattuale.

Ecco quali sono i costi e gli smartphone al momento presenti sul sito Iliad:

iPhone 13 da 512 GB : 319 euro e 30 rate da 32 euro

: 319 euro e 30 rate da 32 euro iPhone 13 da 128 GB : 179 euro e 30 rate da 25 euro

: 179 euro e 30 rate da 25 euro iPhone 13 Pro : 279 euro, poi 30 rate da 30 euro

: 279 euro, poi 30 rate da 30 euro iPhone 13 Pro Max : 319 euro e 30 rate da 32 euro

: 319 euro e 30 rate da 32 euro iPhone 13 Mini : 169 euro e 30 rate da 22 euro

: 169 euro e 30 rate da 22 euro iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone 11 : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 12: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

Le app di Iliad

Nei Google Play Store e negli Store di applicazioni di Huawei sono disponibili 3 app per i clienti Iliad. La prima è un app che ti permette di recuperare l’ICCID della tua SIM, è il codice che ti serve per effettuare il passaggio ad un nuovo gestore senza perdere il tuo numero di telefono. Il secondo è un servizio che ti consente di configurare i tuoi dispositivi Android in modo automatico. La terza è per i clienti che usano la segreteria visiva, scaricando l’apposita app potrai conservare i tuoi messaggi e archiviarli come desideri.