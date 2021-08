Migliori offerte mobile Iliad: le promozioni di Agosto 2021

Iliad continua ad essere un riferimento per il mercato di telefonia mobile italiano grazie ad un gran numero di offerte mobile davvero molto vantaggiose. Chi sceglie Iliad, infatti, ha la possibilità di attivare un'offerta senza vincoli e costi nascosti che si caratterizza per un prezzo basso e fisso per sempre. L'operatore ha conquistato milioni di clienti italiani grazie alla convenienza ed alla trasparenza delle sue offerte e anche in questo momento ci sono tante opzioni da sfruttare. Ecco le migliori offerte mobile Iliad di agosto 2021 :

Chi è in cerca di una nuova tariffa per lo smartphone può valutare con molta attenzione il listino di offerte Iliad. L’operatore di telefonia mobile è oramai un riferimento assoluto del mercato italiano e mette a disposizione degli utenti una vasta gamma di soluzioni tariffarie caratterizzate da prezzi ridotti e fissi nel tempo. Fin dal debutto commerciale in Italia, avvenuto nel 2018, Iliad non ha mai rimodulato i piani tariffari dei suoi clienti, tenendo fede alla promessa di mantenere prezzi fissi per sempre.

Anche ad agosto 2021 ci sono tante offerte Iliad da tenere in considerazione per dare un taglio alle spese per lo smartphone. Ecco le migliori soluzioni disponibili:

Le migliori offerte Iliad da attivare in questo momento

Qui di seguito andiamo a vedere quali sono le migliori offerte Iliad disponibili ad agosto 2021. Ricordiamo che è possibile confrontare le caratteristiche delle tariffe dell’operatore con le proposte degli altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure tramite l’App di SOStariffe.it. Grazie al confronto online sarà possibile individuare con precisione le tariffe più vantaggiose in base alle proprie esigenze.

Per attivare una nuova offerta tramite procedura online è sufficiente avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura

il numero di cellulare e il codice seriale ICCID della SIM (solo un caso di portabilità del numero)

una carta di pagamento per coprire la spesa iniziale

l’indirizzo dove consegnare la SIM

Ecco le offerte Iliad da attivare:

Giga 120

La principale offerta mobile del listino Iliad è Giga 120. Si tratta di una tariffa completa che mette a disposizione dell’utente un bundle di minuti, SMS e Giga in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Giga 120, inoltre, è l’unica offerta mobile Iliad che consente di accedere alla rete 5G, lanciata dall’operatore nel dicembre del 2020 ed in costante espansione nel corso della prima parte del 2021. La tariffa in questione include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

120 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G di Iliad; una volta terminato il bundle dati, l’utente potrà decidere di continuare a navigare a consumo (al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico, quindi circa 9 euro per 1 GB) fino al rinnovo successivo

di traffico dati ogni mese sotto rete 4G e 5G di Iliad; una volta terminato il bundle dati, l’utente potrà decidere di continuare a navigare a consumo (al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico, quindi circa 9 euro per 1 GB) fino al rinnovo successivo tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica) inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi

Giga 120 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese. Il prezzo è “per sempre” e, quindi, non subirà mai modifiche da parte di Iliad. Per sottoscrivere l’offerta è necessario versare un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Complessivamente, quindi, la spesa iniziale da affrontare per l’attivazione dell’offerta (contributo di attivazione + 1° mese) è di 19,98 euro. Il canone mensile verrà addebitato sul credito residuo con l’utente che può scegliere di impostare una ricarica periodica per coprire i costi dell’offerta.

L’offerta di Iliad è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza richiesta di portabilità del numero. Non è possibile attivare l’offerta se si è già clienti Iliad. Per richiedere l’attivazione di Giga 120 è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online, disponibile dal sito Iliad. La SIM sarà spedita all’indirizzo indicato dall’utente senza alcun costo e nel giro di pochi giorni lavorativi. Ecco il link per sottoscrivere la nuova offerta di Iliad direttamente online:

Giga 80

Iliad propone anche una seconda tariffa “tutto compreso” per i nuovi clienti. Si tratta di Giga 80, un’offerta più economica di quella vista in precedenza ma che non consente di accedere alla rete 5G dell’operatore. Giga 80 è comunque la soluzione ideale per chi vuole spendere poco senza però rinunciare alla possibilità di sfruttare un bundle completo (con la sola eccezione dell’assenza del 5G tra i vantaggi inclusi per l’utente). Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

80 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G di Iliad; una volta terminato il bundle dati la navigazione continuerà a consumo (al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico, quindi circa 9 euro per 1 GB) fino al rinnovo successivo

di traffico dati ogni mese sotto rete 4G di Iliad; una volta terminato il bundle dati la navigazione continuerà a consumo (al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico, quindi circa 9 euro per 1 GB) fino al rinnovo successivo tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica) inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 80 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. L’offerta presenta un prezzo “per sempre” garantendo una protezione totale al cliente contro le rimodulazioni tariffarie. Anche in questo caso è previsto un contributo iniziale per l’attivazione di 9,99 euro una tantum. Giga 80 può essere attivata esclusivamente dai nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza richiesta della portabilità del numero. L’offerta non è disponibile per i già clienti dell’operatore.

Per attivare Giga 80 di Iliad è possibile seguire una veloce procedura online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Tale procedura è attivabile dal link qui di sotto:

Iliad Voce

A completare la gamma di offerte Iliad c’è Iliad Voce. Si tratta dell’offerta più economica del listino dell’operatore. Questa tariffa è pensata per tutti gli utenti che non hanno la necessità di poter contare su Giga inclusi per navigare. Si tratta, quindi, di un’offerta che si rivolge ad un target specifico di utenti (come chi non usa uno smartphone o chi ha bisogno di una seconda SIM per chiamate e messaggi). L’offerta include i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

40 MB (pari a 0,04 GB) ogni mese; una volta esaurito il bundle dati, la navigazione potrà continuare a consumo (dopo consenso dell’utente) al costo di 90 centesimi per 100 MB (1 GB costa circa 9 euro)

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica) inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile solo per nuovi clienti Iliad, con o senza portabilità del numero. La tariffa può essere attivata direttamente online, seguendo la procedura disponibile dal sito Iliad linkato qui di sotto. La spedizione della SIM è sempre gratuita.

Le offerte Iliad per i già clienti

Al momento, Iliad non consente ai già clienti di cambiare offerta. Chi ha attivato una SIM Iliad non può, quindi, cambiare offerta e passare ad una delle tariffe indicate in precedenza. Per attivare le offerte indicate in precedenza sarà necessario attivare una nuova SIM (con un nuovo numero di cellulare) oppure cambiare operatore, passando ad un altro provider per poi “rientrare” in Iliad scegliendo la tariffa che si desidera attivare.

Le offerte telefono incluso di Iliad

I clienti Iliad hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, sfruttando una delle offerte telefono incluso di Iliad. Tali offerte sono disponibili esclusivamente per i clienti Iliad da almeno 3 mesi. A differenza delle soluzioni proposte da altri operatori, queste soluzioni per l’acquisto di uno smartphone a rate non prevedono vincoli. L’utente può attivare la rateizzazione di uno smartphone senza essere obbligato a restare con Iliad. In caso di recesso prima della fine del pagamento mensile di 30 mesi, infatti, non saranno addebitate penali ma la rateizzazione continuerà fino al suo esaurimento senza costi extra.

Da notare, inoltre, che per l’addebito delle rate mensili è possibile fornire una carta di credito o una carta di debito. L’attivazione dell’offerta con l’acquisto a rate può avvenire direttamente dal sito Iliad (come detto è necessario essere clienti da almeno 3 mesi). Gli smartphone acquistabili a rate ad agosto 2021 sono i seguenti:

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone XR : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 11 : anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 11 Pro Max : anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro

: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro