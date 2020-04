Migliori offerte Kena Mobile: come attivare le promozioni di Aprile 2020

Kena Mobile è uno dei migliori operatori virtuali disponibili sul mercato di telefonia mobile in Italia e garantisce diverse offerte molto interessanti, sia per quanto riguarda i bonus inclusi che per i costi mensili. Ecco quali sono le migliori offerte Kena Mobile di aprile 2020 e come fare per attivarle online , in pochi minuti, seguendo una procedura di sottoscrizione davvero molto semplice.

Tra le migliori offerte di telefonia mobile del mese di aprile 2020 troviamo, sicuramente, le ottime offerte Kena Mobile che garantiscono la possibilità di accedere ad un bundle di minuti, SMS e GB davvero molto ricco a fronte di un costo mensile ridotto e con la certezza di non dover fare i conti con vincoli e costi nascosti. Ricordiamo che Kena Mobile è un operatore virtuale ed utilizza la rete TIM per fornire i suoi servizi voce e Internet.

Ecco quali sono le migliori offerte Kena Mobile di aprile 2020 e come fare per attivarle.

Kena 5,99

La prima offerta Kena Mobile di aprile 2020 che segnaliamo è anche una delle offerte più convenienti, in assoluto, di tutto il settore di telefonia mobile. Si tratta di Kena 5,99, una tariffa “tutto incluso” da prendere in forte considerazione se si desidera ridurre al minimo i costi dello smartphone senza per questo rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e GB. L’offerta in questione non è attivabile da tutti ma si rivolge, come vedremo, ad un target specifico di clienti che richiederanno la portabilità a Kena Mobile.

Kena 5,99 include i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload; in caso di esaurimento dei GB disponibili in un mese si applica una tariffazione a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico con addebito su credito residuo) a meno che l’utente non attivi apposite opzioni per avere GB extra (ad esempio, 30 GB extra costano 5 Euro)

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload; in caso di esaurimento dei GB disponibili in un mese si applica una tariffazione a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico con addebito su credito residuo) a meno che l’utente non attivi apposite opzioni per avere GB extra (ad esempio, 30 GB extra costano 5 Euro) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 3 GB di traffico dati in 3G senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito dei rinnovi su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza o altri costi nascosti. L’offerta è attivabile senza alcun costo di attivazione e senza alcun costo della SIM. Scegliendo l’attivazione online, inoltre, la SIM sarà spedita all’indirizzo di casa del cliente senza alcun costo aggiuntivo.

Come sottolineato in precedenza, Kena 5,99 si rivolge ad un target specifico di clienti che richiederanno la portabilità. Non è possibile attivare l’offerta richiedendo un nuovo numero di cellulare. L’offerta di Kena Mobile è attivabile esclusivamente da chi passa a Kena dai seguenti operatori:

Iliad, PosteMobile, Compagnia Italia Mobile, Bladna Mobile, BT Italia, BT Italia Enia, Conad, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Netvalue, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Welcome Italia

L’offerta non è, invece, attivabile se si vuole attivare un nuovo numero di cellulare oppure se si vuole passare a Kena Mobile da TIM, Vodafone, WINDTRE ed altri operatori virtuali (ho. Mobile, Fastweb, Tiscali, Coop Mobile, Very Mobile, Nextus e Rabona). Chi rientra nel target dell’offerta potrà richiederne l’attivazione senza alcun problema.

Kena 5,99 è disponibile tramite una semplice procedura di attivazione online. Per attivare l’offerta è sufficiente raggiungere il sito web di Kena Mobile, cliccando sul box qui di sotto, e scegliere poi l’opzione Acquista per avviare la fase di sottoscrizione. Per il completamento dell’attivazione è necessario inserire il numero di cellulare da passare a Kena Mobile ed il codice seriale della SIM

Tale codice è stampato sulla SIM stessa oppure è facilmente recuperabile utilizzando una delle tante app disponibili per questo scopo, se si utilizza uno smartphone Android, oppure andando nelle Impostazioni, se si utilizza un iPhone. Per completare l’attivazione online sarà necessario avere a disposizione anche un documento d’identità valido e uno strumento di pagamento (una carta di credito, di debito, una prepagata oppure le credenziali del proprio account PayPal).

Attiva online Kena 5,99

Kena 13,99

Chi non rientra nel target di Kena 5,99 può “ripiegare” su Kena 13,99, un’offerta molto simile a quella vista in precedenza ma che presenta un costo mensile più elevato. Ecco i dettagli della tariffa:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload; in caso di esaurimento del traffico dati mensile si applica una tariffazione a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico con addebito su credito residuo) ma c’è la possibilità di attivare delle opzioni per aggiungere GB extra (ad esempio, 30 GB extra hanno un costo di 5 Euro)

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload; in caso di esaurimento del traffico dati mensile si applica una tariffazione a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico con addebito su credito residuo) ma c’è la possibilità di attivare delle opzioni per aggiungere GB extra (ad esempio, 30 GB extra hanno un costo di 5 Euro) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 7 GB di traffico dati in 3G senza costi aggiuntivi

Kena 13,99 presenta un costo di 13,99 Euro al mese con attivazione, contributo e spedizione SIM completamente gratis. L’offerta prevede l’addebito dei rinnovi su credito residuo e non prevede costi aggiuntivi di alcun tipo o vincoli di permanenza. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online, con spedizione della SIM all’indirizzo fornito in fase di registrazione, tramite il sito Kena Mobile raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

La procedura di sottoscrizione è la stessa riportata in precedenza. Questa volta, è importante sottolineare, l’offerta di Kena Mobile non presenta un target specifico di utenti risultando attivabile da tutti, anche per chi vuole attivare un nuovo numero di cellulare con l’operatore. Basta seguire la procedura di sottoscrizione assicurandosi di avere a propria disposizione tutti i dati richiesti (documento di identità, strumento di pagamento e numero di cellulare con codice seriale della SIM in caso di portabilità).

Attiva online Kena 13,99

Le opzioni per i clienti Kena Mobile

Dopo aver attivato una delle offerte Kena Mobile, è possibile arricchire la propria offerta con l’aggiunta di una serie di opzioni che vanno ad integrare i servizi attivi sulla SIM oppure ad incrementare il traffico dati a propria disposizione. Ecco i dettagli:

LoSai e Chiama Ora: c on quest’opzione completamente gratuita si attivano i servizi LoSai (informa l’utente con un SMS gratuito se ci sono state chiamate quando il telefono era spento, occupato o fuori copertura) e ChiamaOra (informa l’utente che il numero Kena Mobile non raggiungibile in precedenza è tornato disponibile)

on quest’opzione completamente gratuita si attivano i servizi LoSai (informa l’utente con un SMS gratuito se ci sono state chiamate quando il telefono era spento, occupato o fuori copertura) e ChiamaOra (informa l’utente che il numero Kena Mobile non raggiungibile in precedenza è tornato disponibile) Segreteria Telefonica: quest’opzione attiva il servizio gratuito Segreteria Telefonica Kena Mobile; tale servizio è incompatibile con le opzioni LoSai e Chiama Ora che verranno disattivate se si attiva la segreteria telefonica

quest’opzione attiva il servizio gratuito Segreteria Telefonica Kena Mobile; tale servizio è incompatibile con le opzioni LoSai e Chiama Ora che verranno disattivate se si attiva la segreteria telefonica SOS 30 GIGA: in caso di esaurimento dei GB disponibili si potranno avere 30 GB extra a 5 Euro da utilizzare in 30 giorni

in caso di esaurimento dei GB disponibili si potranno avere 30 GB extra a 5 Euro da utilizzare in 30 giorni SOS 10 GIGA: in caso di esaurimento dei GB disponibili si potranno avere 10 GB extra a 3 Euro da utilizzare in 30 giorni

in caso di esaurimento dei GB disponibili si potranno avere 10 GB extra a 3 Euro da utilizzare in 30 giorni SOS 1 GIGA: in caso di esaurimento dei GB disponibili si potrà avere 1 GB extra a 3 Euro da utilizzare in 7 giorni

Ricordiamo, inoltre, che dopo l’attivazione la propria offerta sarà gestibile tramite l’app Kena Mobile da cui sarà possibile anche attivare le opzioni aggiuntive. L’applicazione per dispositivi mobili è disponibile per smartphone e tablet Android, tramite il Google Play Store, e per iPhone e iPad, tramite l’App Store in modo completamente gratuito.