Migliori offerte fibra ottica settembre 2020

L’andamento della pandemia ha ripreso a preoccupare e tante aziende hanno annunciato che il periodo di smart working proseguirà anche durante l’autunno 2020. Le università italiane si sono già organizzate da tempo per procedere con la didattica da remoto almeno per il primo semestre di questo nuovo anno accademico.

Per poter partecipare in modo attivo ai progetti, scaricare i materiali necessari e garantire a tutta la famiglia di continuare a navigare online senza rallentamenti eccessivi una soluzione può essere attivare la fibra ottica domestica.

Questa tecnologia di connessione, nella sua versione FTTH (Fiber to Home), permette di lavorare con un collegamento fino a 1 Gigabit/s. Gli operatori nell’ultimo anno hanno cercato di incentivare questa tipologia di soluzioni proponendo ai nuovi clienti offerte internet casa in promozione o abbinate ad incentivi: sconti e pacchetti gratuiti.

Verificate la copertura in fibra

Uno dei limiti a cui prestare attenzione prima di sottoscrivere una delle promozioni in fibra che a breve illustreremo è la copertura del servizio. La connessione in fibra del tipo FTTH con un collegamento direttamente alla propria abitazione (che è la più veloce e stabile al momento) è una soluzione disponibile solo in un centinaio di città in tutta Italia.

Con il comparatore di SosTariffe.it è possibile individuare quali sono le offerte in fibra al momento disponibili e attivare la tariffa più conveniente di Settembre 2020. Inserendo il vostro indirizzo sarà anche possibile sapere quali sono le tecnologie già attive o che possono essere attivate nella vostra zona.

Le promozioni in fibra migliori di Settembre

Stando ad una ricerca delle offerte in fibra ottica a Settembre 2020 le migliori tariffe proposte dai gestori sono:

PosteMobile Casa Web

Fastweb Casa e Mobile

Super Fibra di WindTre

Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

1. PosteMobile Casa Web a 20,90 euro

La tariffa con il canone più basso del mese è quella che potrà essere attivata ancora per poche ore con PosteMobile, la promozione è Casa Web e propone un canone di 20,90 euro per avere la fibra fino a 300 Mega.

Chi attiva l’offerta di questo gestore navigherà su rete WindTre e avrà accesso ad una promozione Wi-Fi, questo definizione indica le connessione che non hanno necessità di una rete telefonica fissa. Il collegamento offerto da Casa Web infatti avverrà con un modem portatile e senza fili che potrà essere inserito in qualunque presa elettrica.

Il canone di Casa Web è scontato a 20,90 euro, anziché 26,90 euro, per i clienti che acquisteranno il piano entro il 5 Settembre. Ecco cosa include questa promozione:

spedizione modem

internet senza limiti a 300 Mega in download e 50 Mega in upload

Si dovrà inoltre versare un contributo iniziale per l’attivazione pari a 29 euro. Il pagamento di questa offerta sarà bimestrale e potrà avvenire con bolletta associata al conto telefonico o con le tradizionali formule di versamento (bonficio, domiciliazione o bollettini postali).

Attiva l’offerta Casa di PosteMobile »

2. Fastweb Casa a 25,95 euro al mese

Una promozione internet casa che offre un costo della fibra molto vantaggioso è anche quella di Fastweb, il canone più basso per avere la connessione a 1 Gigabit/s più performante dell’anno è di 25,95 euro. Questo prezzo mensile però sarà riservato solo ai clienti che insieme alla fibra ottica arriveranno anche una sim Fastweb mobile (con canone mensile di 8,95 euro).

Analizziamo dunque cosa offrono singolarmente le due parti che formano l’offerta casa e mobile. Iniziamo dalla promozione Fastweb Casa, nel canone (scontato) sono comprese le spese per:

modem

installazione e attivazione

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali fissi e mobili

3 mesi di NOW TV Intrattenimento

internet senza limiti fino a 1 Gigabit/s

assistenza My Fastweb

Per quel che riguarda invece la sim associata, ecco quale pacchetto dati, minuti e sms sarà disponibile per i clienti che la attivino:

50 GB di traffico mobile (di cui 4 GB in Ue)

minuti senza limiti da mobile verso numeri nazionali e 60 Paesi stranieri

500 minuti in roaming

100 sms

I servizi di segreteria telefonica, la condivisione del bundle dati in hotspot e le opzioni Ti ho cercato quando il telefono è spento o irraggiungibile saranno gratuiti.

Il costo complessivo dei due pacchetti sarà pari a 34,90 euro al mese.

Scopri Fastweb Casa e Mobile »

3. Super Fibra Unlimited a 26,98 euro al mese

Con WindTre la fibra sarà disponibile alla massima velocità con l’offerta Super Fibra Unlimited. Questo gestore, oltre a fornire un collegamento veloce per internet casa, offre ai clienti che abbiano una sim WindTre attiva di poter avere Giga illimitati per il mobile.

Il canone per avere la fibra FTTH, o la FTTC, dell’operatore è di 26,98 euro al mese. L’offerta comprende:

connessione internet senza limiti

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

modem (5,99 euro al mese per 4 anni, costo compreso nel canone) supporta fino a 100 dispositivi connessi

12 mesi di Amazon Prime gratis

Giga illimitati sui numeri WindTre di famiglia

Il plus di estensione dei Giga potrà essere esteso anche ad altre due sim del nucleo familiare dell’intestatario della promozione casa. L’offerta però è valida solo per i clienti che abbiano attivo uno dei seguenti piani tariffari: Unlimited special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Smart.

In alternativa, l’operatore dà la possibilità di avere un piano con minuti e Giga illimitati attivando una nuova sim e pagando un canone di 9,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

4. Internet Unlimited a 27,90 euro al mese

Una delle migliori promozioni internet casa per attivare la rete in fibra è quella proposta da Vodafone. Il piano Internet Unlimited a 27,90 euro al mese offre:

attivazione

sim dati con 30 GB di traffico al mese per tablet o chiavette

attivazione gratis di Vodafone Tv (solo per chi attiva l’offerta online, per gli altri 2 euro per 4 anni)

Vodafone Ready con Vodafone Station

Amazon Prime per 6 mesi gratis

chiamate senza limiti a richiesta e al costo di 2 euro al mese

Il gestore britannico integra nell’offerta anche un sistema, chiamato Wi-Fi Optimizer, che serve per rendere più efficiente la connessione domestica. Questo dispositivo renderà ancora più potente il segnale del modem in modo da permettere alla rete di superare ostacoli e di raggiungere ogni punto dell’abitazione.

Uno dei vantaggi maggiori associato alla promozione in fibra di questo operatore è la rimodulazione automatica del canone dopo i primi 4 anni di abbonamento, il canone dal 5° anno passerà infatti a 20,90 euro.

Questa riduzione della spesa mensile dipende da due elementi, le rate del modem e il contributo di attivazione. Questi due costi sono inclusi nel prezzo mensile proposto da Vodafone e sono suddivisi sui primi 48 mesi dell’offerta.

Chi attiva la fibra FTTH di Vodafone inoltre potrà contare su un azzeramento dei costi per il servizio Vodafone Tv e sugli abbonamenti per vedere i programmi in streaming abbinati a questa opzione: NOW TV Intrattenimento e Sport.

I costi per questi piani tv sono:

10 euro per vedere serie tv e show di NOW TV

20 euro per lo Sport

30 euro per la combo dei due pacchetti

Il gestore inoltre offre un servizio di assistenza, il Vodafone Ready, e la Station, il costo di questa opzione è di 6 euro (5 euro per 48 mesi per il modem e 1 euro per il supporto). I clienti che ne faranno richiesta potranno attivare Internet Unlimited escludendo l’opzione Ready, il costo del piano in questo caso sarà di 26,90 euro al mese.

Scopri come attivare Internet Unlimited »

5. TIM Super Fibra a 29,90 euro al mese

TIM è l’operatore che ancora mantiene un saldo primo posto in Italia come gestore di telefonia fissa e servizi internet casa. Questo primato resiste anche se i piani proposti dal gestore sono più costosi rispetto a quelli offerti dai concorrenti.

La fibra ottica, ma il servizio è disponibile anche per FTTC (Fiber to Cabinet) e Adsl, costerà ai clienti che la attiveranno 29,90 euro al mese. Compreso nel prezzo proposto ci sono:

chiamate senza limiti per 4 anni (solo per chi acquista il pacchetto online)

modem TIM HUB con garanzia illimitata

attivazione

internet fino ad 1 Gigabit/s

attivazione di TIMVision, la streaming tv dell’operatore

6 mesi di Disney +

L’opzione che consente di chiamare senza limiti i numeri nazionali è una promozione valida solo per i clienti che acquistino il piano online ed è a termine. Questo servizio è attivabile per 2 anni e può essere rinnovato per altri 2 anni. Una volta scaduto questo periodo di promozione si potranno avere le chiamate gratis pagando 5 euro al mese.

Il canone se si dovesse attivare il servizio di chiamate a pagamento resterà pari a 29,90 euro al mese, nel frattempo infatti gli utenti avranno terminato di pagare il contributo per il modem e la garanzia di TIM HUB.

Attiva la Super Fibra di TIM »

