Migliori offerte fibra ottica Novembre 2020

Passare alla fibra ottica non è mai stato così conveniente, sopratutto per chi ha diritto al bonus internet e pc. Una guida per conoscere le migliori offerte in fibra FTTH fino a 1 Gigabit di Novembre 2020 e ai nuovi sistemi di ottimizzazione del wi-fi domestico

Il bonus pc e internet da 500 euro istituito dal Decreto di Ottobre 2020 è attivo e i clienti dal 9 Novembre possono richiedere agli operatori il contributo per l’attivazione delle connessioni a banda ultra larga. Le condizioni per ottenere questa agevolazione sono un ISEE inferiore ai 20 mila euro l’anno, la residenza in Italia e il passaggio (o la prima attivazione) di un collegamento da 30 Megabit/s o superiore.

Per chi ha già una rete a banda larga attiva è necessario il cambio con un’offerta in fibra ottica. Ovviamente questa condizione si scontra con i limiti di disponibilità di questa tecnologia. Per poter avere la fibra FTTH è infatti necessario che la zona in cui si abita sia stata cablata e ancora sono circa un centinaio le città italiane in cui il servizio è abilitato. Si può verificare la copertura della rete a banda superiore con un semplice test.

Il contributo statale consiste in 200 euro di sconto sull’abbonamento internet e in 300 euro da spendere per l’acquisto di un tablet o un pc compatibili con la nuova connessione.

Le migliori offerte fibra ottica del mese

Con il comparatore di SOStariffe.it individuiamo quali sono le promozioni fibra casa disponibili a Novembre per i clienti domestici. C’è una prima precisazione da fare parlando di fibra, la FTTH (Fiber to the Home) è al momento la migliore rete in assoluto a livello di prestazioni. Questa connessione offre un collegamento diretto in fibra fino all’abitazione del cliente e permette di navigare fino a 1 Gigabit/s.

C’è poi la FTTC (Fiber to the Cabinet), questa seconda tipologia di fibra ottica è meno performante ed è ancora più instabile. In questo caso siamo di fronte ad una tecnologia mista, rame e fibra, e il collegamento con i nuovi cavi in fibra arriva fino all’armadietto stradale più vicino a casa dell’utente. Queste connessioni possono arrivare a 100 o 200 Mega, dipende dall’offerta, la differenza di velocità con la fibra pura dipende dall’ultimo tratto di rete. Con la fibra misto rame infatti l’allaccio tra la cabina stradale e l’appartamento avviene sulle vecchie linee in rame.

Gli operatori hanno adottato tutti la politica di proporre dei piani di abbonamento internet casa con lo stesso prezzo per le offerte FTTH e le FTTC, ma i clienti in fibra ottica ottengono in genere degli sconti speciali. Ecco quali sono le promozioni di Novembre 2020.

1. Fastweb Casa in versione Black Friday

L’offerta del mese di Fastweb Casa è una promozione valida solo fino al 24 Novembre, si tratta di un piano super scontato pensato per il Black Friday. Il canone proposto è di 25,95 euro al mese per il primo anno di contratto, poi salirà a 29,95 euro al mese.

Nel pacchetto proposto a questa tariffa il gestore include:

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit/s

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

servizio di condivisione WOW Fi per connettersi alla rete fissa anche fuori casa

Assistenza MyFastweb

Per chi è appassionato di sport è possibile anche avere DAZN per 3 mesi gratis, poi il costo mensile per accedere ai contenuti della piattaforma di streaming di eventi sportivi sarà di 8,99 euro. Se invece siete più appassionati di show e serie tv la stessa formula (3 mesi gratis) è disponibile con i pacchetti di NOW TV (canone successivo 9,99 euro).

Quella dei pacchetti tv non è però l’unica formula di incentivo per i nuovi clienti, infatti Fastweb permette anche di provare il servizio internet per 30 giorni gratis e senza impegno. Fino al 24 Novembre all’offerta base internet casa potrà essere abbinato un pacchetto di configurazione personalizzata dalla rete domestica. Fastweb propone ai clienti di attivare una formula a scelta tra:

Smart working pack

Senior pack

E-learning Kit

Ecco in cosa consistono questi pacchetti. Partiamo dallo Smart working pack, che è identico all’E-learning kit, con questa soluzione si otterrà una consulenza da tecnici esperti per la configurazione del PC e sarà implementata la sicurezza della connessione con la collaborazione dei tecnici AnyTech365. Si potrà anche ottenere uno sconto del 15% sull’acquisto di prodotti selezionati su FASTshop.

Nel Senior Pack sono compresi i servizi di ottimizzazione della rete e di upgrade della sicurezza, così come gli sconti sull’acquisto di dispositivi. Di diverso rispetto al pacchetto Smart c’è però l’assistenza clienti su richiesta con un semplice click.

Attiva Fastweb Casa »

I servizi offerti ai clienti che decidono di utilizzare anche il telefono fisso non si limitano alle sole chiamate, sono incluse anche le opzioni di Avviso di chiamata e il Chi chiama. Si potrà oscurare il numero quando si telefono o disabilitare le telefonate verso dei numeri speciali. Anche il trasferimento di chiamata sarà gratuito e compreso tra i servizi Fastweb.

Tra i servizi extra, ma a pagamento, i clienti potranno ampliare l’offerta a loro disposizione. Ad esempio si possono aggiungere 1000 minuti di chiamate verso numeri internazionali pagando 5 euro al mese, oppure per chi è appassionato di robotica e di home device c’è il Kit Smart Casa a 8 euro per 2 anni.

Casa e mobile, la promozione di Fastweb

Questo gestore offre anche una promozione combinata Casa + Mobile decisamente conveniente. Il costo del canone di rete fissa per chi attiva questa soluzione sarà di 23,95 euro per 1 anno e poi passerà a 25,95 euro. Questa tariffa scontata potrà essere sottoscritta solo dai clienti che attiveranno contemporaneamente anche una sim con un canone da 8,95 euro al mese.

Il pacchetto mobile abbinato a questa sim Fastweb include:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero

500 minuti in roaming in Ue e Svizzera

100 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G fino a 150 Megabit/s

4GB in roaming in Ue e Svizzera

Se l’offerta viene attivata online i costi di avvio della promozione e le spese di spedizione della sim saranno gratuite.

Attiva Fastweb Casa + Mobile »

2. Super Fibra di WindTre

La seconda offerta più conveniente per il canone proposto è la Super Fibra di WindTre. Il costo mensile per poter avere la rete in fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit/s di questo gestore è di 28,98 euro al mese, questo prezzo include:

Chiamate illimitate

Modem

Attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati su 2 sim mobili WindTre

Se non si ha un piano mobile soddisfacente ma non si è clienti WindTre sarà possibile sottoscrivere Unlimited Special, questo piano ha un costo di 9,99 euro e offre minuti e Giga illimitati. Le condizioni sono valide solo se si ha attiva la fibra del gestore.

Se si abita in una casa molto grande o si hanno molto dispositivi connessi allo stesso tempo, potrebbe essere una buona idea considerare l’offerta di acquistare un Wi-Fi extender proposta da WindTre. La promozione del provider permette di aggiungere 2 euro al costo mensile del piano Super Fibra per ottenere un dispositivo per potenziare e ottimizzare il segnale in tutta l’abitazione.

Attiva Super Fibra »

3. Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone è l’unico gestore che propone un canone che dopo 4 anni subisce un naturale ribasso. Per i primi 48 mesi il cliente che attiva Internet Unlimited pagherà 29,90 euro, dal 5° anno invece il canone passerà a 20,90 euro. Questa riduzione sarà possibile perché il cliente terminerà di pagare le rate per il modem, il contributo per l’attivazione e per il servizio Vodafone Ready.

Nel pacchetto completo proposto da Vodafone sono inclusi:

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit/s

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa (5 euro per 48 mesi)

Modem Wi-Fi optimizer

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso (1 euro per 48 mesi)

Vodafone TV incluso con attivazione online (per clienti non fibra 2 euro al mese per 48 mesi)

12 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra)

Attiva Internet Unlimited »

4. Tim Super Fibra

Per avere la fibra ottica di TIM è possibile attivare la sua offerta base a 29,90 euro al mese. Il pacchetto più conveniente proposto da questo gestore è quello riservato ai clienti che attivino Super Fibra online, questi clienti infatti avranno:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit/s (o se non disponibile la rete in FTTC o ADSL)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (rinnovabile per altri 24 mesi, solo con attivazione online)

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

TIM UNICA, permette di avere Giga illimitati su 6 sim TIM della famiglia

Il gestore inoltre offre un abbonamento scontato a Disney+, Netflix e TIMVision a 14 euro al mese, anziché 23,98 euro.

In caso di disattivazione della linea TIM è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

Attiva Tim Super Fibra »

5. Sky Wi Fi

Da pochi mesi anche Sky è entrato a pieno titolo tra gli operatori internet casa attivi in Italia. La sua prima offerta in fibra ottica è un pacchetto misto internet casa e pay tv. Nel pacchetto proposto da Sky viene incluso un modello di modem di nuova generazione, questo dispositivo è smart e ottimizza la distribuzione del segnale in base alle abitudini di connessione degli utenti.

Il canone complessivo della piano più economico proposto da Sky è di 39,90 euro al mese, di questi:

29,90 euro al mese per Sky Wi- Fi smart (con modem con 8 antenne e la possibilità di connettere fino a 100 dispositivi in contemporanea)

10 euro al mese per l’abbonamento Sky Tv

Per i nuovi clienti che attivino Sky Wi-Fi e Sky Tv l’attivazione di entrambi i servizi sarà gratuita, altrimenti per la rete in fibra fino a 1 Gigabit/s si pagherebbero 49 euro e per la tv 148 euro.