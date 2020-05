Migliori offerte fibra ottica maggio 2020

Accanto alla tradizionali offerte in fibra ottica , quali quelle di WINDTRE, Tiscali, Fastweb, Vodafone e TIM, il mese di maggio 2020 è iniziato con l’ingresso di un nuovo operatore, che propone la promozione in fibra ottica al prezzo più basso fra tutte: si tratta di Beactive . Vediamo quali sono le caratteristiche delle promozione e effettuiamo un confronto con quelle degli altri fornitori di servizi Internet.

La fase2 appena iniziata in relazione all’emergenza coronavirus rappresenta sicuramente una boccata d’aria rispetto ai mesi trascorsi in casa, ma ciò non significa che le nostre vite torneranno esattamente come prima. Sono tantissimi i lavoratori che continueranno a lavorare in smart working e che potrebbero essere interessati ad attivare una nuova offerta Internet casa.

I mesi scorsi sono stati contrassegnati da un aumento del traffico Internet casa pari al 30%, sulla base dai dati che sono stati forniti da alcune società: i download sono passati infatti, in tutta Italia, dal 40% al 70%.

TIM ha registrato un aumento del 90% del volume di traffico da rete fissa, mentre per società come Vodafone e WINDTRE è stato rispettivamente del 55% e del 40%. Dati positivi anche per Fastweb, che ha riportato un aumento del traffico pari al 40%: nello specifico, i maggiori incrementi hanno riguardato il traffico video (+30%) e il settore del gaming online (+300%).

Le offerte internet illimitato a maggio 2020

I dati sopra riportati ci fanno comprendere quanto possa essere elevato in questo momento, più che in qualsiasi altra situazione standard, il bisogno da parte dei consumatori di avere accesso a una connessione Internet casa stabile e a buon prezzo. È in questo contesto così particolare che fa il suo ingresso fra le offerte in fibra ottica l’operatore Beactive, il quale opera da più di 20 anni come fornitore di servizi Internet casa.

L’analisi delle migliori offerte Internet casa che abbiamo effettuato con il comparatore di SOStariffe.it mette in evidenza che la proposta di Beactive è attualmente quella con il prezzo più basso fra tutte, che è pari a 25.90 euro al mese.

Le promozioni Internet casa in fibra ottica individuate sono tutte estremamente vantaggiose, ognuna per motivi differenti. Nella pratica:

hanno tutte un costo inferiore a 30 euro al mese;

possono essere attivate comodamente online;

sono tariffe di tipo all inclusive, con Internet e chiamate annesse;

sono tutte disponibili alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload.

Le offerte Internet casa che abbiamo individuato sono le seguenti:

1. FiberRevolution 1000 di Beactive;

2. Ultrainternert fibra di Tiscali;

3. Super fibra Unlimited di WINDTRE;

4. Internet Unlimited di Vodafone;

5. Fastweb casa;

6. Super fibra di TIM.

Si tratta di offerte base, con una connessione Internet illimitata, alle quali si possono eventualmente aggiungere delle promozioni in più, come gli abbonamenti alle Pay TV o SIM per navigare da mobile. Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche principali.

1. FibeRevolution 1000 a 25,90 euro

La proposta dell’operatore Beactive si chiama FibeRevolution 1000 e ha un costo mensile di 25,90 euro.

Nel piano sono inclusi:

il modem e il contributo di attivazione;

Internet illimitato;

le chiamate verso numeri fissi e cellulari, che hanno lo scatto alla risposta di 0,073 centesimi;

la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

in alternativa, è possibile attivare la promozione con la rete FTTC, che raggiunge la velocità di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, che raggiunge invece la velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione di Beactive

2. Ultrainternet Fibra a 25.95 euro al mese

L’offerta Internet casa di Tiscali ha un costo di 25,95 euro al mese, che è fisso e non subirà variazione nel tempo. Non sono infatti previsti vincoli di tipo contrattuale.

Nel canone mensile ci sono:

il modem che raggiunge la velocità di 1 Giga in download anche in Wi-Fi;

il contributo di attivazione;Internet illimitato;

le chiamate verso numeri fissi e cellulari, al costo di 5 centesimi al minuto e di 23 centesimi per lo scatto alla risposta;

2 mesi di abbonamento a Infinity;

60 minuti gratuiti verso i numeri esteri;la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

in alternativa, è possibile attivare la promozione con la rete FTTC, che raggiunge la velocità di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, che raggiunge invece la velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

In caso di disabilitazione dell’impianto telefonico, è prevista una spesa di 40 euro.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione di Tiscali

3. Super Fibra Unlimited a 25.98 euro

L’offerta Internet casa di WINDTRE ha un costo di 25,98 euro al mese se si sceglie di sottoscriverla assieme al modem, che ha un costo di 5,99 euro al mese per 4 anni. La scelta del modem è facoltativa e chi lo possedesse già potrà attivare la promozione al costo di 19,99 euro al mese, riuscendo così a risparmiare parecchio sul costo annuale.

L’abbonamento proposto da WINDTRE prevede:

la gratuità del contributo di attivazione;

Internet illimitato;

le chiamate verso numeri fissi e cellulari, gratis e senza scatto alla risposta;

l’Internet mobile;

la possibilità di attivare una SIM al costo di 9,99 euro al mese, che include Giga e minuti illimitati;

la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

in alternativa, è possibile attivare la promozione con la rete FTTC, che raggiunge la velocità di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, che raggiunge invece la velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

L’offerta di WINDTRE prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi: in caso di recesso anticipato si dovrà pagare il contributo del modem.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione di WINTRE

4. Fastweb Casa a 27.95 euro

Nel 2019, Fastweb è stato eletto miglior operatore per le connessione di rete fissa, sia in fibra ottica sia di tipo ADSL: la sua potenza si manifesta in termini di velocità di download e upload, ma fa la differenza anche e soprattutto in termini di ping; la sua rete in fibra ha infatti registrato la latenza più bassa in assoluto.

La promozione Internet casa di Fastweb ha un costo mensile di 27,95 euro, che sono fissi e includono:

la gratuità del contributo di attivazione;

il modem FastGate incluso;

l’assistenza My Fastweb;

lo spazio in cloud WOW Space;

l’accesso alla rete WOW-Fi;

12 mesi gratuiti di accesso al servizio XBOX LIVE GOLD che farà gola a tutti i gamers;

Internet illimitato;

le chiamate verso numeri fissi e cellulari, gratis e senza scatto alla risposta;

l’Internet mobile;

la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

in alternativa, è possibile attivare la promozione con la rete FTTC, che raggiunge la di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, che raggiunge invece la velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione di Fastweb

5. Vodafone Internet Unlimited da 27.90 euro

La promozione Internet casa di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese, per i primi 4 anni, nel quale sono inclusi il modem e il contributo di attivazione. A partire dal quinto anno, l’abbonamento passa a 20,90 euro: è bene ricordare che in caso di recesso anticipato si dovrà sostenere il costo di eventuali rate residue da pagare.

L’offerta include:

Internet illimitato;

le chiamate verso numeri fissi e cellulari, gratis e senza scatto alla risposta;

l’Internet mobile;

i servizi Vodafone Ready;

una SIM dati da utilizzare fin da subito tramite chiavetta, contenente 15 Giga al giorno fino al momento in cui viene attivata la nuova promozione, che poi diventano 30 Giga al mese;

la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;

in alternativa, è possibile attivare la promozione con la rete FTTC, che raggiunge la velocità di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, che raggiunge invece la velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

È possibile acquistare la promozione senza Vodafone Ready: in questo caso il prezzo subirà una leggera riduzione e sarà pari a 26,90 euro al mese. Per 3 mesi si potrà anche richiedere in prova la Vodafone TV, ovvero la TV in streaming di Vodafone, che si potrà mantenere in seguito al costo di 10 euro al mese.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione di Vodafone

6. TIM Super Fibra a 29.90 euro

Terminiamo con l’elenco e la spiegazione delle migliori offerte Internet casa di maggio 2020 con la promozione di TIM, che ha un costo fisso mensile di 29,90 euro al mese e che include:

la gratuità del contributo di attivazione;

Internet illimitato;

le chiamate verso numeri fissi e cellulari, gratis e senza scatto alla risposta;

l’Internet mobile, ma solo per chi attiva la promozione online;

il modem TIM hub, che ha un costo fisso mensile di 5 euro, per 4 anni: questo significa che a partire dal quinto anno la promozione avrà un costo di 24,90 euro al mese;

la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload;in alternativa, è possibile attivare la promozione con la rete FTTC, che raggiunge la di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ADSL, che raggiunge invece la velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload;

i servizi in streaming di TIMVISION;

3 mesi di Disney+, che potrà poi essere rinnovato al prezzo esclusivo di 3 euro all mese.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione di TIM

