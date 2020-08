Migliori offerte fibra ottica agosto 2020

L’arrivo del mese di agosto porta con sé tante nuove offerte internet fibra ottica. Questa tecnologia di connessione è al momento la migliore sul mercato e assicura performance eccellenti, con una velocità di rete che raggiunge fino a 1 Giga in download. Fate attenzione: prima di optare per la fibra ottica, verificate sempre la copertura della vostra zona utilizzando lo strumento online e gratuito di SOStariffe.it

Ecco la classifica delle migliori tariffe internet casa con fibra ottica proposte dai principali operatori sul mercato: Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre.

1. Fastweb Casa di Fastweb

Tra le migliori offerte fibra ottica di agosto 2020, troviamo la proposta di Fastweb. Fastweb Casa garantisce una connessione ultraveloce, fino a 1 Giga in download, al costo di 29,95 Euro al mese anziché 34,95 Euro al mese.

Ecco tutti i servizi inclusi con Fastweb Casa:

Internet illimitato con connessione in fibra ottica, grazie alla quale navigherete fino a 1 Giga in download. Ricordate che Fastweb assicura in ogni caso la navigazione alla massima velocità disponibile, a seconda della tipologia di copertura della vostra zona (es. ADSL rame);

con connessione in fibra ottica, grazie alla quale navigherete fino a 1 Giga in download. Ricordate che Fastweb assicura in ogni caso la navigazione alla massima velocità disponibile, a seconda della tipologia di copertura della vostra zona (es. ADSL rame); modem FASTGATE , il modem di ultima generazione e super potente, semplice da usare e funzionale;

, il modem di ultima generazione e super potente, semplice da usare e funzionale; servizio di attivazione e assistenza clienti;

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta. In abbinamento, potrete usufruire dei servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta. In abbinamento, potrete usufruire dei servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate; tre mesi di NOW TV Entertainment , nei mesi successivi potrete rinnovare l’abbonamento al costo mensile di 9,99 Euro. Il pacchetto contiene anche NOW TV Smart Stick per rendere smart la vostra TV;

, nei mesi successivi potrete rinnovare l’abbonamento al costo mensile di 9,99 Euro. Il pacchetto contiene anche NOW TV Smart Stick per rendere smart la vostra TV; moduli WOW, ovvero WOW FI, che permette di navigare gratuitamente e in tutta sicurezza anche fuori casa, e WOW Space, il servizio di Cloud storage illimitato.

Ricordate inoltre che potrete anche aggiungere opzioni ulteriori che arricchiscono ulteriormente il vostro pacchetto. Tra queste, ci sono:

SIM Fastweb , scegliere l’opzione Fastweb Casa + Fastweb Mobile vi permette infatti di ottenere anche una SIM da 50 GB e minuti illimitati, senza alcun costo di attivazione, spese di spedizione e vincoli contrattuali. Il canone mensile totale di questa proposta è di 25,95 Euro;

, scegliere l’opzione Fastweb Casa + Fastweb Mobile vi permette infatti di ottenere anche una SIM da 50 GB e minuti illimitati, senza alcun costo di attivazione, spese di spedizione e vincoli contrattuali. Il canone mensile totale di questa proposta è di 25,95 Euro; DAZN , se siete amanti dello sport e in particolare del calcio, non potete non approfittare della promo che prevede 3 mesi di DAZN e successivamente un abbonamento mensile al prezzo ridotto di 8,99 Euro;

, se siete amanti dello sport e in particolare del calcio, non potete non approfittare della promo che prevede 3 mesi di DAZN e successivamente un abbonamento mensile al prezzo ridotto di 8,99 Euro; Opzione Internazionale, 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, al costo aggiuntivo di 5 Euro al mese.

Scegliere questa tariffa vi assicura notevoli vantaggi, in particolare:

sarete voi a decidere il tempo di permanenza contrattuale grazie alla soluzione con zero vincoli;

nessun costo nascosto e aggiunto successivamente in fattura;

canone mensile tutto incluso, secondo le modalità di offerta trasparente previste dall’operatore.

2. Super Fibra Unlimited di WindTre

Durante il mese di agosto potrete usufruire dell’offerta fibra ottica di WindTre, Super Fibra Unlimited, al costo di 26,98 Euro al mese. La tariffa comprende internet veloce e chiamate illimitate, modem e servizio di attivazione e assistenza completamente gratuiti.

Vediamo nel dettaglio tutti i servizi previsti da Super Fibra Unlimited di WindTre:

internet illimitato ultraveloce , fino a 1 Giga in download;

, fino a 1 Giga in download; modem Wi-Fi di ultima generazione appositamente sviluppato per la navigazione da casa. Il costo di 5,99 Euro/mese è già incluso nel canone dell’offerta per la durata di 48 mesi;

di ultima generazione appositamente sviluppato per la navigazione da casa. Il costo di 5,99 Euro/mese è già incluso nel canone dell’offerta per la durata di 48 mesi; Giga illimitati per gli smartphone di famiglia su cui è già presente uno dei piani WindTre Unlimited Special, XLarge, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive e Wind Smart;

per gli smartphone di famiglia su cui è già presente uno dei piani WindTre Unlimited Special, XLarge, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive e Wind Smart; chiamate illimitate da fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

da fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; servizio di attivazione ;

; servizio di dettaglio chiamate , gratuito sa da area Clienti e app WindTre, oppure al costo di 60 cent se allegato al conto telefonico;

, gratuito sa da area Clienti e app WindTre, oppure al costo di 60 cent se allegato al conto telefonico; programma WINDAY, a cui potrete partecipare ogni giorno per ottenere premi speciali, che includono buoni sconto o Giga extra, così come prezzi speciali per l’acquisto di smartphone e prodotti di marca ad un prezzo esclusivo, quiz d’abilità, fino ai biglietti del cinema scontati fino al 50% sul prezzo originale.

Se la vostra casa è particolarmente grande o si sviluppa su più piani, WindTre propone di arricchire il servizio tramite l’acquisto del Wi-Fi Extender al prezzo di 59,90 Euro. Questo device permette infatti di estendere la rete alla massima potenza in ogni angolo degli spazi domestici. La spedizione è gratuita. Ecco le principali caratteristiche tecniche di questo dispositivo:

rete Wi-Fi dual band concurrent AC2100 superveloce;

possibilità di connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente;

possibilità di collegare via cavo fino a 2 dispositivi (tra cui PC, Smart TV, consolle giochi e Decoder IP).

Grazie all’app mobile WindTre potrete controllare e gestire la vostra tariffa direttamente dallo smartphone. Potrete anche effettuare pagamenti e ricariche, verificare i Giga utilizzati, personalizzare la linea e richiedere assistenza digitale immediata ed in tempo reale ai consulenti dedicati del Servizio Clienti.

Ricordate che per attivare questa offerta dovrete:

scegliere la procedura online, navigando sulla pagina dedicata sul portale web WindTre;

essere domiciliati in una delle aree geografiche coperte da fibra ottica FTTH (Fiber To The Home). Per scoprire se è presente la copertura nella vostra zona, consultate la pagina dedicata online alla voce “Architettura di rete”, oppure inserire il nome del Comune di domicilio nel form di verifica nella pagina dell’offerta.

3. Super Fibra di TIM

Super Fibra di TIM è la proposta internet fibra ottica di questo mese dell’operatore, al prezzo promozionale di 29,90 Euro al mese. Il canone è scontato rispetto agli originali 34,90 Euro al mese previsti. Ricordate che potrete usufruire della promozione solamente nel caso in cui utilizzerete la procedura di abbonamento online entro il 29/08.

Super Fibra di TIM comprende:

internet illimitato , per una navigazione che raggiunge la velocità di 1 Giga in download e 100 Mega in upload;

, per una navigazione che raggiunge la velocità di 1 Giga in download e 100 Mega in upload; modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6, che assicura velocità più elevata e copertura ottimizzata in tutti gli angoli della vostra casa. Il prezzo totale è pari a 240 Euro, diviso in rate da 5 Euro/mese già incluse nel canone iniziale;

con Wi-Fi 6, che assicura velocità più elevata e copertura ottimizzata in tutti gli angoli della vostra casa. Il prezzo totale è pari a 240 Euro, diviso in rate da 5 Euro/mese già incluse nel canone iniziale; chiamate illimitate , verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; contributo di attivazione, rateizzato in tranche da 10 Euro al mese per 24 mesi, per un totale di 240 Euro.

Alla linea di TIM è possibile anche scegliere di abbinare un servizio di video streaming, che comprende le opzioni Mondo Disney+, DAZN e NOW TV oppure Netflix, mantenendo il costo originale del canone pari a 29,90 Euro/mese. Ecco i dettagli di ognuna di queste proposte.

TIM Super Fibra con Mondo Disney+ prevede:

fibra fino a 1 Giga;

chiamate illimitate verso tutti;

sei mesi di Mondo Disney+ gratuiti, successivamente al costo di 3 Euro al mese;

modem TIM HUB+;

contributo di attivazione;

opzione attivazione TIM Unica.

TIM Super Fibra con DAZN+NOW TV comprende:

fibra fino a 1 Giga;

chiamate illimitate verso tutti, solo se attivate la linea online;

1 mese incluso TIMVISION con DAZN e NOW TV, successivamente al costo di 29,99 Euro al mese aggiuntivi, oltre all’importo del canone internet;

modem TIM HUB+;

contributo di attivazione;

opzione di attivazione TIM Unica.

Se preferite TIM Super Fibra con Netflix avrete:

internet illimitato con fibra ottica, fino a 1 Giga;

chiamate illimitate verso tutti, solo se eseguite l’attivazione online;

piano Standard di Netflix, al costo di 12,99 Euro al mese;

modem TIM HUB+;

TIMVISION Plus, con film in prima visione, serie TV e cartoni per tutta la famiglia;

decoder TIMVISION BOX incluso, per visualizzare i contenuti della TV su un unico dispositivo;

contributo di attivazione;

opzione di attivazione TIM Unica.

Con Super Fibra di TIM potrete anche acquistare Google Nest Hub, un tablet multifunzione, al prezzo scontato di 24 Euro suddivisi in 24 rate da 1 Euro al mese, anziché 89 Euro. Grazie a questo device utilizzerete l’Assistente Google integrato per ottenere velocemente informazioni, la funzione di cornice digitale per vedere le vostre foto digitali più belle, il controllo di dispositivi intelligenti di casa da un’unica dashboard, potrete guardare video su YouTube e ascoltare musica da YouTube e YouTube Music, ma anche consultare il calendario (Google Calendar) e visualizzare il tragitto giornaliero e la situazione del traffico in tempo reale, con Google Maps.

Ecco le principali caratteristiche tecniche di Google Nest Hub:

smart display touchscreen LCD 7’ con assistente Google,

2 microfoni a lungo raggio con Voice Match (riconoscimento vocale)

altoparlante full-range.

Infine, potrete anche scegliere di attivare in abbinamento l’offerta mobile TIM Unica. Questo pacchetto comprende:

Giga illimitati su ciascuna SIM aderente, fino ad un massimo di 6 (ciascuna con TIM Ricarica Automatica)

6 GB utilizzabili nei Paesi che appartengono all’Unione Europea, traffico ulteriore rispetto a quelli previsti dall’offerta dati.

L’opzione rimarrà attiva fino al mantenimento delle offerte principali, sia linea fissa che mobile.

4. Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone è la promo di agosto che vi permette di avere internet in fibra ottica al costo mensile di 27,90 Euro. Si tratta di una soluzione completa, che offre la massima stabilità e velocità grazie alla GigaNetwork di Vodafone.

Nel dettaglio, le caratteristiche dell’offerta sono:

internet alla massima velocità senza limiti, fino a 1 Gigabit in download grazie allo standard di connessione FTTH (fibra ottica, Fiber To The Home);

alla massima velocità senza limiti, fino a 1 Gigabit in download grazie allo standard di connessione FTTH (fibra ottica, Fiber To The Home); pacchetto Vodafone Ready , ovvero modem, prima installazione e assistenza Vodafone specializzata;

, ovvero modem, prima installazione e assistenza Vodafone specializzata; modem con Wi-Fi Optimizer , che permette di ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi collegati alla rete;

, che permette di ottimizzare la connessione di tutti i dispositivi collegati alla rete; SIM dati con 30 Giga al mese per navigare da subito fuori casa da tablet, smartphone o chiavetta;

con 30 Giga al mese per navigare da subito fuori casa da tablet, smartphone o chiavetta; minuti illimitati di chiamate da linea fissa, verso fissi e mobili nazionali;

di chiamate da linea fissa, verso fissi e mobili nazionali; Vodafone TV , un’unica piattaforma con tanti film, serie e programmi TV;

, un’unica piattaforma con tanti film, serie e programmi TV; sei mesi di abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video;

con Prime Video; costi di attivazione.

Per attivare Internet Unlimited di Vodafone, seguite questi step:

1. navigate sulla pagina della tariffa e scegliete il bottone rosso “Attiva online”;

2. seguite i passaggi consigliati e inserite le informazioni richieste;

3. in attesa dell’installazione, riceverete il modem attraverso spedizione gratuita a casa;

Potrete monitorare l’ordine via web attraverso il comodo servizio di tracking. Per qualsiasi esigenza, ricorrete al Servizio Clienti con il Numero Verde gratuito o contattatelo tramite area Fai da Te, MyVodafone app o canale WhatsApp.

