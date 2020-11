Migliori offerte Black Friday 2020: promozioni Internet casa novembre 2020

Il Black Friday 2020 è finalmente in arrivo: nel corso di tutta la settimana saranno disponibili offerte eccezionali alle quali si potrà avere accesso nei settori più disparati: ecco quali sono quelle che riguardano il mondo delle promozioni Internet casa .

La settimana del Black Friday regala ogni anno una marea di offerte che sono disponibili per un periodo limitato a prezzi davvero vantaggiosi: anche con le promozioni Internet casa di novembre è possibile approfittare di questo momento così propizio per fare compere.

Ti suggeriamo le migliori offerte Internet casa disponibili nel mese di novembre 2020 che potrai attivare comodamente online: le promozioni illustrate hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese e sono offerte di tipo all inclusive.

1. Le offerte Internet casa di WINDTRE

Con la Super fibra di WINDTRE è già Black Friday: è proprio questo che si legge sul sito ufficiale di WINDTRE, nel quale viene sponsorizzata la migliore offerta dell’operatore, ovvero la Super Fibra.

Si tratta di una promozione disponibile solo online al costo fisso di 28,98 euro al mese, con la quale è possibile:

navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

avere accesso alle chiamate illimitate;

ricevere il modem incluso nell’abbonamento al costo di 5,99 euro al mese e non pagare il costo di attivazione;

avere 12 mesi di Amazon Prime video.

In caso di recesso dall’offerta o di passaggio a un altro operatore, si dovrà pagare un contributo per la disattivazione pari a una mensilità e le eventuali rate residue del modem.

Qualora non si fosse coperti dalla fibra FTTH, si potrà comunque attivare la promozione, scegliendo la fibra FTTC, con la quale navigare fino a 200 Mega in download, e la rete ADSL, con la quale si può raggiungere invece la velocità di 20 Mega in download.

Se vuoi conoscere fin da subito quali sono tutti i vantaggi inclusi nelle offerte Internet casa di WINDTRE

2. Le offerte Internet casa di Vodafone

Le offerte Internet casa di Vodafone permettono di navigare alla velocità della fibra FTTH di 1 Giga in download e, in occasione del Black Friday 2020, di ricevere un buono shopping del valore di 50 euro.

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

il costo del canone, di 20,90 euro al mese;

il contributo di attivazione, pari a 1 euro al mese per 24 mesi;

Vodafone Ready, che include il servizio di assistenza e il modem, al costo di 6 euro al mese per 48 mesi;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Questa promozione è disponibile online fino al 27 novembre. Se vuoi conoscere fin da subito quali sono tutti i vantaggi inclusi nelle offerte Internet casa di Vodafone

3. Le offerte Internet casa di Fastweb

Fastweb propone un’offerta davvero molto interessante per la settimana del Black Friday: è infatti possibile attivare online al costo di 25,95 euro al mese l’offerta Fastweb Casa, che in genere ha un costo di 29,95 euro al mese.

Questo prezzo super scontato, con il quale navigare senza vincoli e senza costi nascosti con la fibra ultraveloce di Fastweb che permette di raggiungere fino a 1 Giga in download, sarà disponibile per un periodo di 12 mesi.

All’abbonamento, che include l’assistenza clienti MyFastweb, l’attivazione, le chiamate illimitate e il modem FASTGate, si potrà aggiungere anche DAZN, che sarà gratuito per i primi 3 mesi e poi avrà un costo aggiuntivo di 8,99 euro al mese.

Se vuoi conoscere fin da subito quali sono tutti i vantaggi inclusi nelle offerte Internet casa di Fastweb

4. Le offerte Internet casa di TIM

L’offerta proposta da TIM con la quale navigare alle velocità migliori in assoluto è la Super Fibra, la quale ha un costo promozionale online di 29,90 euro al mese.

Nel costo dell’abbonamento mensile sono inclusi la connessione in fibra FTTH di tipo illimitato, le chiamate illimitate verso tutti, il modem TIM HUB+ e i contenuti di TIMVISION, che è la streaming TV di TIM.

Se vuoi conoscere fin da subito quali sono tutti i vantaggi inclusi nelle offerte Internet casa di TIM

Per conoscere se sarà possibile attivare un’offerta in fibra ottica, si consiglia di effettuare la verifica della copertura tramite lo speed test, uno strumento che permette di conoscere qual è la velocità massima alla quale si può navigare nella propria abitazione, con il semplice inserimento del proprio indirizzo di casa.

Nel caso in cui non si fosse ancora raggiunti dalla Super Fibra di TIM, in alternativa si potrà attivare:

Super Mega , con la quale navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

Super ADSL, con la quale raggiungere la velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

5. Le offerte Internet casa di Sky

Le offerte in fibra ottica FTTH di Sky permettono di navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload. La promozione base ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

il contributo di attivazione:

il modem;

la connessione a Internet illimitata.

Le chiamate sono a pagamento e hanno un costo di 19 centesimi al minuto, ai quali si aggiungono 19 centesimi di scatto alla risposta.

Se vuoi conoscere fin da subito quali sono tutti i vantaggi inclusi nelle offerte Internet casa di Sky

Le offerte Internet casa di Sky possono essere personalizzate con l’aggiunta di pacchetti legati all’intrattenimento: in questo ci si farà un regalo doppio per il Black Friday 2020 in quanto oltre alla connessione a Internet si attiveranno anche dei piani di Sky TV.

Tra le varie offerte disponibili ci sono Sky Wifi + Sky TV + Sky HD, che ha un costo di 39,90 euro al mese per i primi 17 mesi (poi diventano 57,90) e comprende:

il contributo di attivazione:

il modem;

la connessione a Internet illimitata;

le chiamate a pagamento;

i contenuti di Sky TV.

Troviamo poi il pacchetto Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Cinema, che ha un costo di 49,90 euro al mese per i primi 17 mesi (poi diventano 72,30) e comprende:

il contributo di attivazione:

il modem;

la connessione a Internet illimitata;

le chiamate a pagamento;

i contenuti di Sky TV e di Sky Cinema.

Un altro pacchetto disponibile al prezzo di 49,90 euro al mese per i primi 17 mesi (poi diventano 72,30) è Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Intrattenimento Plus, che include:

il contributo di attivazione:

il modem;

la connessione a Internet illimitata;

le chiamate a pagamento;

i contenuti di Sky TV e tanti contenuti legati all’intrattenimento.

Infine, gli amanti del calcio avranno la possibilità di scegliere tra due diverse tipologie di abbonamento, che sono disponibili al costo promozionale di 54,90 euro al mese per i primi 17 mesi, che poi diventeranno 73,20 euro al mese. Si tratta di:

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Calcio:

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Sport.