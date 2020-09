Migliori offerte ADSL settembre 2020

Il mercato delle connessioni Internet Wi-Fi è in continua evoluzione e settembre è proprio il mese giusto per conoscere quali sono le migliori offerte ADSL disponibili , in modo tale da valutare la migliore per le proprie esigenze e sottoscriverla direttamente online. Il comparatore di SOStariffe.it ci ha dato una mano a mettere insieme quelle che sono le soluzioni più interessanti: eccole di seguito con il dettaglio relativo a costi e caratteristiche.

Settembre è il mese in cui le ferie finiscono e si ritorna nel pieno delle attività quotidiane: il nuovo aumento dei contagi da covid-19 ha reso lo smart working una soluzione non più momentanea, trasformandolo nella scelta più vantaggiosa per buona parte dei lavoratori.

Lavorare da casa significherà, ancora una volta, avere bisogno di una buona connessione Internet casa Wi-Fi, con la quale navigare in qualsiasi momento, con la possibilità di evitare rallentamenti nel caso di accesso dalla rete da parte di più dispositivi in contemporanea.

Nel caso in cui non si abitasse in una grande città, nella quale sarà molto probabilmente già disponibile la fibra ottica, sarà possibile scegliere di sottoscrivere un’offerta ADSL: quali sono le più convenienti tra tutte quelle disponibili? Troviamolo con il comparatore di SOStariffe.it.

Le migliori offerte ADSL di settembre 2020

Per effettuare una simulazione con il compratore di tariffe Internet casa di SOStariffe.it sarà sufficiente andare nella sezione Offerte ADSL e inserire il proprio indirizzo di residenza: in questo modo si potrà visualizzare l’elenco completo di tutte le promozioni disponibili in base alla copertura della rete del posto in cui si abita.

Le offerte saranno disposte in ordine di prezzo crescente: saranno accompagnate dal dettaglio della velocità massima alla quale ci si potrà connettere, dal costo del canone mensile e dai servizi inclusi che rientrano nel prezzo dell’abbonamento, e non prevedono costi extra.

Le promozioni ADSL permettono di raggiungere una velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload. A questo punto, sarebbe lecito domandarsi cosa sia possibile fare con velocità di connessione simili.

La risposta è che si può fare praticamente tutto, nella misura in cui è possibile connettere in contemporanea più dispositivi, usare la posta eletttronica, chiamare su Skype, utilizzare i social network, ascoltare musica, ma anche guardare film o eventi sportivi, come le partite di calcio, in streaming.

L’analisi effettuata con il comparatore di tariffe di SOStariffe.it ci ha permesso di individuare le migliori offerte ADSL di settembre 2020, che sono quelle proposte dagli operatori:

Fastweb;

Vodafone;

WINDTRE;

TIM.

Ecco quali sono, nel dettaglio, le caratteristiche delle offerte Internet casa commercializzate dalle compagnie attive nel nostro Paese da più tempo.

1. Fastweb Casa

Fastweb propone diverse declinazioni dell’offerta ADSL chiamata Fastweb Casa: la più conveniente fra tutte è Fastweb Casa + Mobile, con la quale, al prezzo di 25,95 euro al mese, è possibile attivare sia una connessione Internet casa di tipo ADSL, sia una SIM mobile con una tariffa super conveniente.

La promozione Internet casa comprende:

il modem di ultima generazione FASTGate incluso;

il costo di attivazione incluso nella tariffa;

l’assenza di vincoli: la promozione potrà dunque essere disattivata in qualsiasi momento, senza dover pagare eventuali penali;

una connessione Internet illimitata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionali;

l’assistenza dedicata;

i servizi WOW che rendono l’offerta ancora più completa.

La SIM, invece, include:

50 Giga di Internet in Italia e 4 Giga in roaming;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali e in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea/Svizzera fino ad un massimo 500 minuti;

100 SMS dall’Italia verso numeri mobili nazionali e in roaming Unione Europea/Svizzera verso numeri mobili dell’Unione Europea/Svizzera.

Per conoscere tutti i vantaggi della promozione e attivarla direttamente online, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri i vantaggi di Fastweb Casa + Mobile »

In alternativa, è possibile attivare l'offerta ADSL senza la SIM mobile, al costo di 29,95 euro al mese e avere così accesso a tutti i servizi inclusi nella promozione Internet casa di tipo ADSL.

Scopri i vantaggi di Fastweb Casa »

2. Vodafone

L’offerta ADSL proposta da Vodafone si chiama Internet Unlimited ADSL: ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni, durante i quali nel canone sono inclusi il costo dell’attivazione e quello del modem e dei servizi Vodafone Ready.

Dal quinto anno in poi, ci sarà un abbassamento di non poco conto del costo della promozione, che diventerà pari a 20,90 euro al mese.

Scopri i vantaggi di Internet Unlimited ADSL »

La promozione Internet casa ADSL di Vodafone include:

una connessione Internet illimitata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionali;

il costo di attivazione incluso al prezzo di 1 euro al mese per 24 mesi;

i servizi di Vodafone Ready, che comprendono il modem e l’assistenza dedicata;

una SIM con 30 Giga al mese per navigare da tablet e chiavette.

3. WINDTRE

Internet 20 Unlimited è l'offerta ADSL di WINDTRE con la quale sarà possibile navigare alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload. Il canone mensile è pari a 28,98 euro al mese:

Scopri i vantaggi di Internet 20 Unlimited »

L’abbonamento mensile comprende:

una connessione Internet illimitata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionali;

il modem;

il contributo di attivazione;

una SIM con 100 Giga mensili, disponibile in una versione Family Edition;

12 mesi di Amazon Prime Video.

4. TIM

Tra le migliori offerte ADSL di settembre 2020 troviamo poi TIM Super ADSL, che ha un costo di 29,90 euro al mese e include sia il modem sia il contributo di attivazione.

Scopri i vantaggi di Super ADSL »

La promozione di TIM include:

una connessione Internet illimitata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionali;

un pacchetto con il quale disporre al contempo di TIMVISION PLUS, la streaming TV di TIM, e di 6 mesi gratuiti di Disney+, che rappresenta una vera gioia sia per i piccoli sia per i grandi con un po’ di nostalgia.

Qualora non fosse raggiunti dalla rete ADSL, TIM offre un’altra possibilità: si tratta di TIM Super FWA, che tramite l’installazione di un’antenna che sfrutta le frequenze radio permette di connettersi a Internet alla velocità di 30 Mega in download e 3 Mega in upload.

TIM FWA comprende:

il modem gratuito incluso;

il contributo di attivazione incluso;

una connessione Internet illimitata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi nazionali;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionali;

un pacchetto con il quale disporre al contempo di TIMVISION PLUS, la streaming TV di TIM, e di 6 mesi gratuiti di Disney+.

