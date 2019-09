L’ADSL è la tecnologia per connettersi alla rete più diffusa a livello nazionale ma non si può dire che sia la migliore. La fibra ottica garantisce infatti una maggiore velocità di navigazione (fino a 1 Gigabit con FTTH) e ha un costo di installazione decisamente inferiore rispetto al doppino in rame. Il suo difetto principale difetto è legato però alla copertura. Non tutti i Comuni italiani sono raggiunti dalla fibra ottica mentre l’ADSL ha certamente una disponibilità maggiore. Proprio per questo è fondamentale verificare la copertura del proprio indirizzo per sapere da quale tecnologia è possibile essere raggiunti. SosTariffe.it vi offre un apposito strumento gratuito e di semplice utilizzo.

Questa tecnologia, nonostante performance inferiori, garantisce comunque un’esperienza di navigazione soddisfacente in quanto la maggior parte degli operatori di rete fissa si sono attestati sui 20 Megabit al secondo.

Ad oggi l’offerta ADSL più economica sul mercato è quella di Wind e Tre, che puntano sull’inclusione di servizi di telefonia mobile. Fastweb si piazza al secondo posto e consente di arricchire la propria offerta con un abbonamento a DAZN, la piattaforma di streaming per lo sport, o di associarla ad un piano energia con Eni gas e luce. Vodafone occupa la terza posizione sul podio permette di ottenere anche una SIM mobile con una discreta quantità di minuti e traffico dati per navigare su smartphone. L’offerta di Tim è la meno economica di quelle descritte ma compensa con l’ampia possibilità di personalizzazione e l’intrattenimento televisivo di TimVision.

Le migliori offerte ADSL settembre 2019

1. Tim Super ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mega in ADSL

in Incluso il Modem Fritz! Box 7590 con configurazione automatica, garanzia per 5 anni ed entry ticket di 29 euro o Smart Modem

L’offerta di Tim ha una durata di 24 mesi e ha un costo di 35 euro al mese. Il prezzo scende a 30 euro al mese a partire dal quinto anno per chi è già cliente Tim. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo se si sottoscrive l’offerta entro il 8/9/19.

Attiva Tim Super ADSL

L’offerta Internet casa di Tim prevede un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

L’offerta TIMVISION e NOW TV prevede:

NOW TV Ticket Sport con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis

con 7 partite su 10 di Serie A per giornata, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, SBK e i grandi tornei di tennis decoder Tim Box a 3 euro al mese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese e i primi 4 mesi sono offerti dall’operatore.

2. Fastweb Casa

L’ADSL di Fastweb ha un costo in promozione di 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro se l’attivazione avviene online entro l’5/9/19 e consente invece di navigare ad una velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb la velocità massima è di 6 Megabit al secondo in download.

La tariffa non prevede costi di attivazione e offre:

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

incluso WOW Fi : servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Assistenza MyFastweb

All’offerta è possibile aggiungere:

WOW Space : cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese.

: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio prevede un primo mese di prova gratuito poi 9,95 euro al mese. 1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

a 5 euro al mese Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

Attiva Fastweb Casa

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 24,95 euro al mese in promozione per 24 mesi anziché 29,95 euro permette di associare alla navigazione illimitata su fibra ottica una delle tariffe di Eni gas e luce:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 35,95 euro al mese unisce alla tariffa Internet casa anche la visione dello sport in streaming e on demand:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri

Liga

Ligue 1

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

NHL

NFL

MMA

Pallavolo

Rugby

Motori

Tennis

Ciclismo

Sci

Boxe

3. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta di Vodafone prevede:

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Modem Vodafone Station incluso

La tariffa ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Attiva Vodafone Internet Unlimited

4. Vodafone One Pro

L’offerta è in esclusiva per i nuovi clienti e prevede:

Navigazione illimitata fino a 20 Megabit

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Modem Vodafone Station incluso

incluso Abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus solo se si acquista senza il supporto di un consulente

a solo se si acquista senza il supporto di un consulente SIM mobile con minuti illimitati, 30 GB per navigare su in Internet in 4.5G e traffico illimitato per app social, chat e mappe

La tariffa ha un costo di 37,90 euro al mese. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

5. Fibra 1000 by Infostrada di Wind

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 26,98 euro al mese e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 33,98 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online fino al 9/9/19.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload

Attiva Fibra 1000

6. Super Fibra di Tre

Navigazione illimitata

Gigabyte illimitati su mobile per chi è già cliente Tre

Modem Super Wi-Fi

Chi attiva anche All-In Super Power ottiene minuti e Gigabyte illimitati a 7,99 euro al mese fino a 3 SIM

La promozione di Tre ha un costo di 26,98 euro al mese e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 33,98 euro al mese.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia: