Migliori conti correnti: 5 soluzioni di Maggio 2021

Di seguito andiamo ad analizzare quelli che sono le 5 soluzioni più interessati per attivare un nuovo conto corrente a maggio 2021. Ricordiamo che per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti che consente di individuare, facilmente, il conto più adatto alle proprie esigenze andando ad analizzare tutti i principali conti proposti dagli istituti italiani.

Conto Crédit Agricole

Il conto corrente di Crédit Agricole è tra le migliori soluzioni per chi è in cerca di un nuovo conto a maggio 2021. Disponibile tramite una semplice procedura di apertura online, questo conto presenta canone zero ed include una carta di debito Masetarcard con canone gratuito e prelievi gratuiti presso ATM Crédit Agricole. Le carte dell’istituto supportano i pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Da notare che ogni mese è possibile effettuare fino ad un massimo di 24 prelievi gratuiti presso ATM di altre banche (in euro). Il cliente può richiedere la Carta di Credito Nexi Classic con canone annuo di 40,99 euro. Il conto è utilizzabile online, tramite home banking e app, ed include bonifici SEPA online gratuiti oltre al supporto ai bonifici istantanei (0,05% dell’importo di commissione con almeno 0,90 euro).

Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole ed utilizzano la carta di debito abbinata al conto c’è una promozione riservata che mette a disposizione un buono Amazon da 100 euro (inserendo il codice AMAZON in fase di registrazione) un buono Netflix da 100 euro (inserendo il codice NETFLIX in fase di registrazione).

Il conto Crédit Agricole è attivabile direttamente online:

SelfyConto di Banca Mediolanum

Uno dei migliori conti su cui puntare a maggio 2021 è SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto corrente completo che offre diversi vantaggi con la possibilità di azzerare i costi di gestione. SelfyConto, infatti, presenta un canone gratuito per il primo anno dall’attivazione. Successivamente, è previsto un costo di mantenimento di 3,75 euro al mese.

Per i clienti che scelgono SelfyConto c’è, però, la possibilità di azzerare il canone a tempo indeterminato. Ecco come fare:

per i clienti fino a 30 anni il canone è sempre azzerato

sottoscrivendo un prodotto di credito o di protezione oppure se si è titolari di un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro il canone viene azzerato

Puntando su SelfyConto si avrà a disposizione anche una carta di debito gratuita. La carta (realizzata con oltre l’80% in meno di plastica rispetto alle carte tradizionali per una maggiore sostenibilità) permette di effettuare pagamenti senza commissioni, sia online che in negozio. La carta supporta i pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Apple Pay. Da notare anche il supporto a Bancomat Pay.

Il cliente, inoltre, potrà eseguire prelievi gratuiti in euro all’ATM di qualsiasi banca e senza limitazioni legate all’importo minimo della transazione. A disposizione degli utenti c’è la possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card (costo di emissione di 12 euro). La carta di credito presenta un plafond mensile a partire da 1.500 euro e, come la carta di debito, supporta appieno i vari sistemi di pagamento contactless tramite app.

Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a svariati servizi, direttamente tramite l’applicazione dell’istituto con cui è possibile eseguire gratuitamente tutte le principali operazioni bancarie, richiedere prestiti in tempo reale, gestire fondi online e accedere al trading online. Sono supportati i bonifici istantanei, i pagamenti di F24 e i bollettini.

Per i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, inoltre, Banca Mediolanum, in caso di accredito dello stipendio entro tre mesi dall’attivazione, offre una SIM TIM con un router 4G e 100 GB al mese per 12 mesi in regalo. La richiesta del nuovo conto può essere fatta direttamente online:

Conto N26

La Mobile Bank N26 propone svariate opzioni per chi è in cerca di un conto corrente. Una delle soluzioni più interessanti è il Conto N26 Standard. Si tratta di un conto corrente con canone zero e carta di debito virtuale inclusa. Il cliente può richiedere la carta fisica al costo di 10 euro una tantum. Con la carta è possibile eseguire pagamenti gratis (anche tramite Google Pay e Apple Pay) e 3 prelievi gratis in euro ogni mese. Le principali operazioni, come bonifici SEPA, domiciliazioni e accredito di stipendio o pensione, sono senza commissioni.

Il Conto N26 Standard è la soluzione ideale per chi è in cerca di un conto basilare e gratuito. Per chi ha esigenze maggiori, N26 mette a disposizione svariate soluzioni alternativa, a partire dal Conto N26 Smart che presenta un canone mensile di 4,99 euro ed include una carta di debito fisica (con una seconda carta gratuita), i prelievi senza commissioni in euro e una serie di strumenti avanzati per il risparmio. Le soluzioni più complete (You e Metal) aggiungono anche coperture assicurative e la possibilità di eseguire prelievi gratis anche in area extra Euro a partire da 9,99 euro al mese.

Conto Widiba Start

Un altro conto corrente particolarmente conveniente, sia per servizi inclusi che per costi di gestione, è Conto Widiba Start. Il conto corrente, per tutti i nuovi clienti che ne richiedono l’apertura entro il 30 giugno, presenta un canone zero per i primi 12 mesi. Successivamente, il conto presenta un addebito trimestrale di 3 euro.

I clienti possono azzerare il canone a tempo indeterminato in questo modo:

3 euro in meno per i clienti con meno di 30 anni

1 euro in meno in caso di accredito di stipendio o pensione

1 euro il meno in caso di patrimonio complessivo superiore a 25 mila euro

2 euro in meno in caso di almeno 10 mila euro investiti in risparmio gestito

1 euro in meno in caso di almeno 20 mila euro investiti in risparmio amministrato

Il conto Widiba include bonifici SEPA gratuiti, la possibilità di accedere a linee libere e vincolate senza costi, il deposito titoli incluso e la PEC e la firma digitale gratuite fino a quando sarà attivo il conto corrente. A completare i vantaggi per chi sceglie Widiba c’è una carta di debito gratuita con prelievi di contante da ATM per importi superiori a 100 euro presso qualsiasi banca in Italia (per importi pari o inferiori, la commissione è di 1 euro).

La carta di debito può essere utilizzata anche online, senza commissioni. Il cliente può richiedere gratuitamente una seconda carta di debito. Da notare anche la possibilità di richiedere la carta di credito (la Classic ha canone trimestrale di 5 euro e plafond di 1.500 euro). Le carte supportano le transizioni tramite Google Pay ed Apple Pay.

Il conto corrente proposto da Widiba può essere attivato direttamente online, con una procedura di sottoscrizione che dura circa 5 minuti. Sfruttando il servizio di portabilità WidiExpress è possibile trasferire il vecchio conto con tutte le operazioni collegate in pochissimi passaggi. Per attivare il conto Widiba è possibile seguire questa procedura online:

Conto MyGenius di UniCredit

Un altro ottimo conto corrente da sfruttare a maggio 2021 è il conto MyGenius di UniCredit. Si tratta di un conto personalizzabile, in base alle esigenze del cliente, che include svariati moduli con cui arricchire i servizi inclusi nella versione base. Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 maggio 2021, inoltre, c’è la possibilità di ricevere un buono Amazon da 50 euro in regalo. Per ottenere il buono è sufficiente effettuare, entro il 31 agosto, transazioni con carta di pagamento per un importo complessivo di almeno 500 euro.

Per tutti i nuovi clienti che attivano MyGenius entro il 30 settembre 2021 sarà possibile sfruttare la seguente promozione (valida solo in caso di attivazione online):

bonifici SEPA e giroconti in uscita tramite Internet gratuiti per tutta la durata del contratto

canone per la tenuta mensile del conto senza moduli non addebitato (con un risparmio di 4 euro al mese)

costo per il rilascio di una carta di debito internazionale Visa non addebitato

Il conto My Genius presenta un canone mensile di 3 euro (fino al 30 giugno 2021) e 4 euro (dal 1° luglio 2021). Il canone, tramite attivazione online, non viene addebitato. Nel conto è incluso l’accesso al servizio di Banca Multicanale e l’utilizzo di una carta di debito internazionale. Da notare che è possibile arricchire l’offerta con i seguenti moduli.

Moduli Transazionali

Silver: include una Carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio di un modulo di assegni (carnet da 10) e la possibilità di eseguire bonifici SEPA online; il canone mensile del modulo è di 9 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 11 euro (dal 1° luglio 2021)

include una Carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio di un modulo di assegni (carnet da 10) e la possibilità di eseguire bonifici SEPA online; il canone mensile del modulo è di 9 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 11 euro (dal 1° luglio 2021) Gold: aggiunge al modulo precedente una Carta di Credito UniCreditCard Flexia con quota annuale inclusa; il canone mensile del modulo è di 12 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 16 euro (dal 1° luglio 2021)

aggiunge al modulo precedente una Carta di Credito UniCreditCard Flexia con quota annuale inclusa; il canone mensile del modulo è di 12 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 16 euro (dal 1° luglio 2021) Platinum: aggiunge al modulo precedente una seconda Credito UniCreditCard Flexia (la quota annuale è inclusa nel canone), una seconda ed una terza carta di debito internazionale, il rilascio di un modulo di assegni, il prelievo di contante presso ATM di altre banche senza commissioni in Italia ed all’estero, le spese di invio dell’estratto conto cartaceo, la commissione sul pagamento della fattura Telepass; il canone mensile del modulo è di 22 euro (fino al 30 giugno 2021) e di 26 euro (dal 1° luglio 2021)

Il costo di questi moduli è ridotto:

di 2 euro in caso di accredito stipendio, pensione o bonifico (accredito minimo mensile di 750 euro)

2 euro nel caso in cui il cliente abbia meno di 30 anni

sconto del 50% sul canone dei Moduli Transazionali in caso di patrimonio compreso tra 75 mila e 150 mila euro

sconto del 100% sul canone dei Moduli Transazionali in caso di patrimonio superiore ai 150 mila euro

Da notare la possibilità di attivare anche Moduli Investimento per ottenere sconti sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli e sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli.

Il Conto MyGenius è attivabile direttamente online:

