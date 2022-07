Migliore offerta Internet Casa di Luglio 2022: le 7 promozioni del mese

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Tutti cercano la migliore offerta Internet Casa con la speranza di poter navigare senza limiti alla massima velocità e senza cadute improvvise a un prezzo che sia il più basso possibile. Oggi la proposta di offerte Internet casa è talmente varia che è possibile trovare la giusta proposta per qualunque portafoglio o bisogno in termini di connettività da fisso. Il comparatore di SOStariffe.it è lo strumento ideale per confrontare le varie promozioni e trovare quella più conveniente per le vostre esigenze.

Migliore offerta Internet Casa di luglio: le promozioni del mese

Offerte Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps complessivi in FTTH illimitate Non prevista 15,99 euro PosteCasa Ultraveloce 1 Gbps in FTTH illimitate 49 euro 26,90 euro Super Fibra di WindTre 1 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 24,99 euro Vodafone Unlimited 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 27,90 euro TIM Premium 1 Gbps in FTTH illimitate Inclusa gratis fino al 31/8/22, poi 29,90 euro Fastweb Casa 2,5 Gbps in FTTH illimitate Inclusa 28,95 euro Linkem 5G Promo Easy 12 mesi

1 Gbps in FWA illimitate 48 euro 19,99 euro al mese per 12 mesi

Quando si tratta di scegliere un’offerta Internet casa la prima cosa da considerare è la copertura, ovvero da quale tipologia di rete è raggiunta la propria abitazione. Se avete la disponibilità di accedere alla fibra ottica la tariffa migliore è sicuramente quella che prevede la tecnologia FTTH (Fiber to the Home), in cui il segnale raggiunge direttamente il modem finale dell’utente. Con queste offerte la velocità di navigazione media è fino a 1 Gbps in download ma si possono arrivare a picchi di 2,5 Gbps o 10 Gbps con l’integrazione di altre tecnologia come la GPON (Gigabit Passive Open Network). Con la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) si può arrivare fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dalla cabina stradale che funge da snodo tra la fibra ottica e i doppini in rame.

Coloro che non sono raggiunti dalla fibra ottica, come i piccoli Comuni o le località distanti dai grandi centri urbani, possono attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia permette di trasmettere il segnale anche nelle zone più impervie grazie a un ponte radio. Per conoscere la copertura al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it e confrontare poi le offerte fibra ottica più convenienti in base ai vostri consumi e necessità. Ecco quindi la migliore offerta Internet Casa per tutti i principali operatori:

TIM Premium Fibra

L’offerta di TIM include navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH con attivazione e modem TIM Hub+ inclusi a 29,99 euro al mese con domiciliazione. Le chiamate da fisso sono incluse solo acquistandola online. Grazie alla Promo Estate però chi acquista la tariffa entro il 31/7/22 può navigare gratis fino a settembre.

Attiva TIM Premium Fibra »

Se siete già clienti di TIM per il mobile e attivate TIM Premium Fibra potete anche accedere gratuitamente alla promozione TIM Unica e avere così ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della linea fissa), TIMVISION con Disney+ per 3 mesi e una giocata extra al giorno per vincere premi e servizi esclusivi su TIM Party.

TIMVISION può essere anche abbinato all’offerta fibra acquistando uno dei numerosi pacchetti disponibili a luglio. TIMVISION Calcio e Sport offre la visione su qualsiasi formato di schermo (TV, smartphone, tablet, etc.) di film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei programmi di Mediaset della settimana, Discovery+, Eurosport Player (per 12 mesi), DAZN e Infinity+ (per 12 mesi). Attivando l’offerta entro la fine di luglio la visione è gratuita per tutto agosto. La tariffa poi si rinnova a settembre a 19,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold include tutti i contenuti descritti in precedenza a cui aggiunge un abbonamento standard Netflix per vedere film e serie TV in HD su due dispositivi in contemporanea e Disney+. Attivando l’offerta entro la fine di luglio il costo è di 10 euro per tutto agosto. La tariffa poi si rinnova a settembre a 30,99 euro al mese per 12 mesi, poi 45,99 euro al mese.

Le offerte TIMVISION prevedono poi un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per chi è già in possesso del tv box.

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »

Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone permette di avere navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH, chiamate da fisso (solo online), attivazione e modem Vodafone Wi-Fi Station con Wi-Fi Optimizer a 24,90 euro al mese senza vincoli.

Attiva Internet Unlimited »

Chi è già cliente di Vodafone può attivare la stessa tariffa ma senza le chiamate incluse a 22,90 euro al mese.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Le offerte Internet casa di Fastweb

Fastweb offre il vantaggio di poter provare le sue tariffe per la linea fissa per 30 giorni, alla cui conclusione si può decidere se continuare con la promozione oppure recedere da contratto senza penali o spese per la disattivazione della linea con procedura online. Le offerte oggi disponibili sono:

Fastweb Casa Light con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH, chiamate a consumo, attivazione, modem FastGate, corsi Fastweb Digital Academy e WOW Space (solo online) a 25,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light »

Fastweb Casa con navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps su rete FTTH, chiamate da fisso, attivazione, modem Interne Box NeXXt, corsi Fastweb Digital Academy, assicurazione assistenza casa Quixa e WOW Space (solo online) a 28,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa »

Fastweb + Plenitude con un costo di partenza di 18,95 euro al mese per 24 mesi per la rete fissa e in aggiunta una fornitura per luce, gas o entrambi con Plenitude a prezzi agevolati.

Attiva Fastweb Casa + Plenitude »

A qualsiasi tariffa di Fastweb è poi possibile abbinare<.

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese Fastweb Mobile Light : minuti illimitati e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

: minuti illimitati e 50 GB anche in 5G a 5,95 euro al mese più 10 euro di attivazione Fastweb Mobile : minuti illimitati e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

: minuti illimitati e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese più 10 euro di attivazione Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati e 300 GB anche in 5G a 11,95 euro al mese più 10 euro di attivazione

Scopri le offerte Fastweb Mobile »

IliadBox di Iliad

La proposta di Iliad si può dire sia la migliore offerta Internet Casa per rapporto qualità prezzo in quanto include navigazione illimitata fino a 5 Gbps su rete FTTH suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, chiamate da fisso in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e modem IliadBox a 23,99 euro al mese. Il prezzo scende a 15,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente dell’operatore per il mobile con addebito automatico su carta di credito. E’ previsto un costo per l’installazione di 39,99 euro una tantum e la possibilità di aggiungere fino a quattro Wi-Fi Extender per poter il segnale in tutta la casa al prezzo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo.

Se volete passare a Iliad per mobile e fisso, ecco le migliori offerte per il cellulare del gestore di luglio:

Giga 80 : minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G a 7,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G a 7,99 euro al mese Giga 120 : minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G o 5G a 9,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G o 5G a 9,99 euro al mese Dati 300: chiamate e SMS a consumo e 300 GB in 4G a 13,99 euro al mese

Confronta le offerte di Iliad »

Super Fibra di WindTre

L’offerta di WindTre include navigazione illimitata fino a 1 Gbps su rete FTTH, chiamate da fisso, attivazione, modem con Wi-Fi 6, 12 mesi di Amazon Prime e Giga illimitati per le SIM mobile di tutta la famiglia a 24,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Se però siete già clienti dell’operatore per il cellulare potete accedere alla stessa tariffa ma senza le chiamate a 22,99 euro al mese. In alternativa si può scegliere la variante con un piano standard di Netflix incluso a 33,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra per i già clienti mobile »

Linkem 5G Promo Easy 12 mesi

La migliore offerta Internet Casa di Linkem prevede una connessione senza limiti su rete FWA ma fino 1 Gbps con chiamate da fisso o VoIP incluse grazie all’opzione Parla&Naviga a 19,99 euro al mese per un anno, poi 24,99 euro al mese. L’attivazione da 48 euro viene rateizzata nelle prime 12 fatture. A seconda della copertura è prevista l’installazione di un apparato indoor o outdoor fornito in comodato d’uso gratuito.

Attiva Linkem 5G Promo Easy 12 mesi »

Le offerte Internet casa di Poste Italiane

PosteMobile permette di accedere con due differenti offerte alla fibra ottica o alla rete FWA.

PosteCasa Ultraveloce con navigazione illimitata fino a 1 Gbps su rete FTTH, Giga illimitati per navigare fuori casa su chiavetta USB inclusa e modem portatile a 26,90 euro al mese con prezzo bloccato. Per spedizione, consegna e installazione della fibra il costo è scontato a 49 euro.

Attiva PosteMobile Ultraveloce »

PosteMobile Casa Web con navigazione illimitata fino a 300 Mbps su rete FWA e modem portatile a 19,90 euro al mese. L’attivazione da 29 euro viene addebitata in fattura dopo il primo mese.

Attiva PosteMobile Casa Web »