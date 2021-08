Migliore offerta Internet Casa: 5 promozioni di agosto 2021

Agosto è sempre un mese in cui i gestori di telefonia fissa lanciano delle promozioni interessanti, ecco quali sono le 5 promozioni di questo mese per i clienti Internet casa e quale consiglio per scegliere la migliore offerta domestica. Non tutti cercano la fibra ottica più veloce, in alcuni casi si preferisci un pacchetto più economico o una delle offerte miste casa+mobile o casa+ pay tv.

Per poter trovare le migliore offerta internet casa è necessario che tu abbia le idee chiare su cosa cerchi nella tua nuova promozione. Molto dipenderà da se vuoi passare alla fibra ottica o se vuoi solo trovare un canone più economico. Sapere qual è l’elemento principale per te (convenienza dell’offerta o prestazioni di rete) è un primo passo per poter selezionare tra le decine e decine di tariffe e servizi che il mercato ti propone.

Le nuove tecnologie

Se sei una di quelle persone a cui piace essere circondati da dispositivi smart e vuoi che la tua connessione di casa sia la migliore sul mercato allora dovrai valutare di passare alle offerte in fibra ottica. La nuova tecnologia ti garantisce un servizio ultra veloce sia per caricare che per scaricare i tuoi pacchetti dati, inoltre con la FTTH (Fiber to Home) potrai guardare i tuoi contenuti in streaming senza doverti preoccupare di buffering o interruzioni nella visione.

Se la tua zona non è raggiunta da questo servizio potrai sempre puntare sulla FTTC (Fiber to Cabinet) o sul una delle soluzioni ADSL. Per capire se nella tua città è già disponibile la fibra superiore fino a 2,5Giga o fino a 1 Giga puoi fare un test sulla copertura del servizio.

Qual è la migliore offerta Internet casa

Una volta che avrai chiaro cos’è più importante per te puoi velocizzare la tua ricerca della migliore promozione casa con il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento gratuito che automatizza l’analisi e velocizza il confronto tra decine e decine di offerte.

Tu imposti il profilo di consumo ideale e il range di costo del canone e l’algoritmo setaccia i siti dei gestori in cerca delle soluzioni in linea con le tue ricerche. Al termine della sua ricerca in rete questo strumento ti restituirà uno schema con costi, condizioni e caratteristiche delle diverse promozioni internet casa disponibili. Se inserisci anche il tuo indirizzo saprai anche qual è la tecnologia che puoi attivare: FTTH, FTTC, ADSL o FWA (fibra mista radio).

La tua prossima promozione casa

Ad Agosto ecco tra quali promozioni potrai scegliere la tua prossima offerta in fibra o ADSL:

Ultrainternet Tiscali;

TIM Super Fibra;

Sky Wifi;

WindTre Super Fibra;

Internet Unlimited Vodafone.

1. Ultrainternet Fibra di Tiscali

Se punti su una promozione che ti permetta di risparmiare la tua soluzione è questa offerta in fibra di Tiscali da 19,95 euro al mese (in promo per il primo anno), poi passerà a 27,95 euro mensili dal secondo anno.

Si tratta dell’offerta con il canone migliore del momento. Un prezzo così basso lo puoi ottenere solo se hai diritto al bonus Pc e Internet. Con questa tariffa Tiscali ti garantisce l’accesso alla sua fibra fino ad 1 Gigabit/s (se è attiva nel tuo comune) e saranno compresi nel canone:

attivazione e modem

navigazione illimitata alla massima velocità di 1 Giga (se sei raggiunto dalla fibra FTTH)

2 mesi di Infinity gratis

chiamate a consumo

Puoi avere maggiori informazioni su questa offerta e sui servizi di Tiscali cliccando sul link in basso.

2. Super Fibra TIM

Tra le promozioni che vale la pena prendere in considerazione c’è anche quella di TIM, Super Fibra ad Agosto può essere tua a 24,90 euro al mese. Questa offerta è disponibile per i nuovi utenti che passano a TIM per il servizio Internet casa entro il 16 Agosto.

Il piano Super Fibra è in realtà disponibile anche con le altre tecnologie, FTTC, ADSL o FWA del gestore. TIM però da circa un anno ti permette di effettuare un upgrade alla migliore tecnologia disponibile nella tua zona gratuitamente.

Se attiva la Super Fibra potrai avere inclusi nel canone:

Internet casa alla massima velocità (fino ad 1 Gigabit/s con la FTTH)

chiamate illimitate (solo per attivazioni online)

modem TIM HUB + (5 euro per 48 mesi) – poi anche rifiutare il dispositivo, il costo dell’offerta resterà invariato

spese di attivazione (sono già conteggiate nell’offerta, 10 euro per 24 mesi)

per clienti mobile è disponibile TIM UNICA, Giga illimitati su 6 SIM della tua famiglia (con domiciliazione e bolletta unica casa e mobile)

La FWA è la soluzione che puoi attivare se nella tua zona non sono disponibili né la fibra, né l’ADSL. Si tratta infatti di una tecnologia che sfrutta la trasmissione del segnale tramite onde radio e che poi aggancia il tuo collegamento al primo armadietto stradale disponibile.

L’unica differenza tra Super Fibra e Super FWA sta nel fatto che la versione base della promozione in wireless ti offre dei limiti di velocità nella navigazione (velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload) a meno che non attivi (a 2 euro in più al mese) la Super Velocità di TIM (in questo modo il tuo collegamento raggiungerà i 100 Mega in download e 50 Mega in upload).

Puoi arricchire la tua offerta casa con TIMVision, la piattaforma di streaming tv del gestore. I pacchetti più popolari di questo servizio sono Calcio e Sport, con incluso l’abbonamento DAZN (che trasmetterà in diretta e in esclusiva 7 partite su 10 della Serie A) e Infinity+ a 29,99 euro al mese. Oppure il piano Intrattenimento a 19,99 euro che ti offrirà un account Netflix Standard e Disney+.

Per approfondire questa promozione e le altre offerte Super di TIM puoi cliccare sul link in basso.

3. Sky WiFi

Ottimo prezzo anche quello proposto da Sky per il suo servizio fibra WiFi. La new entry nel mondo delle offerte internet casa propone la sua fibra fino ad 1 Giga e il suo modem intelligente a 24,90 euro al mese, se attivi la promozione Smart con un vincolo di 18 mesi, o a 29,90 al mese con l’offerta Open (senza vincoli). Allo scadere dei primi 12 mesi di promozione il costo della tariffa passerà a 29,90 euro al mese. Ecco cos’è incluso con Sky WiFi:

connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 300 Mega in upload

chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 0,19 euro

telefonate verso mobili nazionali a 0,19 euro di scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto

App Sky WiFi inclusa

My Team assistenza inclusa

Modem Sky Wifi Hub incluso

29 euro di costi di attivazione

Se vuoi avere anche le chiamate gratuite e illimitate dovrai attivare Sky WiFi Plus, questa versione dell’offerta ti costerà 34,90 euro al mese ma includerà anche l’invio da parte di Sky degli Booster. Si tratta di dispositivi che potenziano e amplificano il segnale del modem e permettono di raggiungere anche gli angolo più remoti di un appartamento. Sono ottimi se hai una casa su più piani, la rete infatti viene rallentata da pareti e ostacoli fisici. Tra i consigli dei tecnici infatti c’è quello di posizionare il modem lontano da angoli e di trovare un posto su una mensola alta per permettere al segnale di espandersi.

4. Super Fibra WINDTRE

Altra offerta che ti permetterà di non spendere più di 25 euro al mese per la tua connessione casa è la Super Fibra di WindTre. Il canone per il servizio internet casa con questo gestore è di 24,99 euro al mese e comprende:

connessione illimitata fino a 1 Giga in download

modem con Wi-Fi 6 incluso

12 mesi di Amazon Prime video

costi di attivazione già compresi nel canone

SIM con attiva offerta Unlimited Special da 9,99 euro al mese con minuti e Giga illimitati.

Per maggiori dettagli su Windtre e sulle sue offerte o per avere assistenza con l’attivazione della promozione puoi cliccare sul link in basso.

5. Internet Unlimited di Vodafone

Ed ecco la quinta promozione segnalata per questo mese, la Internet Unlimited + Chiamate. L’offerta di Vodafone ti costerà solo 25,90 euro al mese (anziché 29,90 euro) e potrai navigare anche fino a 2,5 Giga in download se ti trovi in una delle città raggiunte da questo servizio. Questa offerta ti garantirà:

Vodafone Station 6 Wi-Fi Optimizer

clienti che attivano online, chiamate da telefono fisso verso i numeri fissi e mobili nazionali senza limiti

internet casa senza limiti alla massima velocità

Se non sei raggiunto dalla fibra più veloce di Vodafone puoi comunque attivare l’offerta e richiedere la migliore tecnologia disponibile nel tuo comune. Se vuoi maggiori informazioni puoi cliccare qui in basso.

Se hai una sim Vodafone o se stai pensando di attivare anche un’offerta mobile con questo gestore, puoi approfittare dell’offerta combinata Casa e mobile Vodafone Family Plan da 39,90 euro al mese. Se la attivi ad Agosto potrai avere:

connessione illimitata fino a 2,5 Giga in download

modem con Wi-Fi Optimizer

traffico voce senza limiti verso fissi e mobili nazionali, con attivazione online

SIM mobile con offerta 5G con Giga, minuti e messaggi illimitati

Chiedi maggiori informazioni o attiva l’offerta cliccando sul pulsante qui in basso.

