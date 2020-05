Miglior offerta Internet Casa di Maggio 2020: come trovarla e sottoscriverla

L’offerta internet casa migliore di Maggio è quella dal prezzo più basso o quella che permette di avere le migliori performance al costo più competitivo? Non è così scontato stabilire quale possa essere la promozione internet casa più conveniente, bisogna prima capire quali siano le vostre esigenze e poi trovare il miglior piano che tenga conto sia del costo che dei servizi offerti. Ecco come trovare la tariffa internet casa migliore e sottoscriverla

Nei prossimi mesi la connessione domestica continuerà ad essere un elemento fondamentale per poter lavorare, restare in contatto con i propri affetti e passare le proprie serate. La riapertura dei cinema e dei luoghi di aggregazione è ancora in là da venire anche se i dati della crisi sanitaria sembrano mostrare un miglioramento della situazione costante.

A Marzo e Aprile il sito Ookla, uno dei principali gruppi che offre la possibilità di effettuare speed test delle reti domestiche e mobili, ha calcolato che l’aumento imponente e improvviso del traffico dati ha portato ad un rallentamento generale delle linee internet casa del 10%. Ogni operatore ha condotto anche dei propri monitoraggi segnalando incremento tra il 40 % e il 90% dei volumi.

Nel report di TIM su questi mesi di quarantena è emerso come il gaming online sia uno dei principali responsabili di questo rallentamento, seguito dallo streaming video. A questo proposito non è stato un caso che Netflix e altre piattaforme di intrattenimento online abbiano deciso di bloccare la visione di contenuti in HD per il periodo di isolamento più intenso. Il timore, scongiurato, era quello di un crash della rete.

Come scegliere la tariffa internet casa adatta a voi

Per trovare la migliore offerta internet casa disponibile a Maggio 2020 potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Il sistema confronterà per voi le promozioni che possono essere attivate e vi restituirà una sorta di classifica delle più convenienti. Starà a voi indicare quali sono per voi i parametri più importanti per poter restringere la ricerca oppure potrete iniziare da un’analisi generica di tutte le tariffe.

I piani internet hanno caratteristiche molto simili ormai:

velocità massima fino a 1 Gigabit/s (verificate la copertura del servizio nella vostra zona)

chiamate nazionali gratuite

modem incluso nel canone mensile

attivazione gratis se si resta abbonati per un certo periodo

I due elementi che possono fare realmente la differenza tra le connessioni sono il costo mensile e le performance della rete. Se ci basiamo solo sul prezzo l’offerta internet casa di Maggio è Super Fibra Unlimited di WindTre, se invece ci concentriamo solo sull’efficienza della connessione e sulla velocità nel 2019 la rete migliore è stata quella di Fastweb (monitoraggi nPerf). Combinando i due elementi però gli esperti di SosTariffe.it consigliano come tariffa del mese: Internet Unlimited di Vodafone che oltre ad un prezzo molto competitivo e ad una delle reti più stabili e veloci include nel suo canone anche servizi interessanti per gli utenti.

L’offerta più economica

La prima offerta che analizzeremo è quindi Super Fibra Unlimited di WindTre, il costo del canone di questo piano è 25.98 euro (fuori promo costerebbe 36.98 euro al mese). Nella promozione sono compresi:

chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi internazionali.

connessione illimitata tramite fibra FTTH con velocità massima di 1 Gigabit/s in download e 100 MB in upload (disponibile anche con tecnologia FTCC o Adsl)

una sim con Giga e minuti illimitati a 9.99 euro al mese

chiamate gratis anche verso i numeri esteri con 5 euro in più al mese

I clienti di rete fissa che abbiano attivo sul proprio numero mobile una delle nuove offerte Large, Senior, Young e Junior o le tariffe All inclusive avranno diritto a Giga illimitati per navigare dal proprio smartphone. Per sfruttare i Giga illimitati sulla propria Sim sarà necessario attivare l’opzione tramite app, area personale o recandosi in un centro WindTre, allo stesso modo potrete poi richiedere di attivare il servizio Giga illimitati su altri due numeri.

Super Fibra di WindTre include nel costo del canone le rate del modem abbinato all’offerta, si pagano 5.99 euro al mese per 4 anni. Il modem è coperto da un servizio di assistenza gratuita in caso di guasto e non vi saranno addebiti costi extra se per malfunzionamenti dovesse essere necessario sostituirlo.

Come acquistare Super Fibra Unlimited

Per acquistare l’offerta WindTre potrete collegarvi al sito dell’operatore, vi sarà chiesto di inserire i dati su comune di residenza o domicilio e di indicare se sia necessario attivare una linea telefonica o se si ha già una rete attiva, e se avete un numero mobile da includere nel piano. Proseguendo nell’operazione potrete scegliere il sistema di pagamento che preferite e terminare il processo.

La stessa operazione può essere condotta tramite il centralino, se preferite questa soluzione potrete chiamare voi l’800.996.464 oppure compilare l’apposito form di richiesta e chiedere di essere ricontattati dal gestore. In entrambi i casi la telefonata e il servizio saranno gratuiti. L’offerta illustrata in questa guida è un’esclusiva attivabile tramite i canali digitali, non sarà dunque possibile sottoscrivere il pacchetto Super Fibra recandosi nei punti vendita WindTre. Si può anche acquistare questa promozione premendo sul tasto verde qui sotto e in pochi secondi avrete attivato il piano.

La migliore connessione

Se la vostra ricerca di una rete di casa si concentra invece sulle solo prestazioni della linea, come dicevamo Fastweb è stato riconosciuto come il gestore con la migliore qualità di connessione delle reti fisse. nPerf, una società specializzata in speed test su servizi di comunicazione in banda larga e ultralarga, ha raccolto i dati dei test dei clienti italiani e le reti Fastweb in banda ultralarga hanno ottenuto il miglior dato per quel che riguarda latenza (19.25 ms) e la velocità di upload 143.57 Mbit/s, la velocità di download in media è stata di 262 Mbit/s.

L’offerta Fatsweb casa offre la rete in fibra dell’operatore a 27.95 euro, in questo canone sono compresi:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra o della fibra FTTC fino a 200 Mbit/s

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

12 mesi Playstation plus (solo online)

Tutte le promozioni Fastweb consentono di accedere possibilità di accedere a WOW FI, un sistema di collegamenti alle reti Wi-Fi di Fastweb con più di 1 milione di punti d’accesso che permette di navigare da rete fissa anche fuori casa. Qualora doveste disattivare la linea l’operatore vi addebiterà un costo per il servizio pari a circa 30 euro.

Per attivare questa offerta potete collegarvi al sito e sottoscrivere il contratto, in questo caso avrete diritto ai 12 mesi del servizio di gaming online. Il gestore vi dà anche la possibilità di avere informazioni sulle promozioni o di attivare le tariffe chiamando il 146 o compilando la scheda e fornendo i vostri dati di essere richiamati. Oppure potete cliccare sul bottone qui in basso e attivare l’offerta in pochi clic.

La tariffa consigliata

Gli esperti di SosTariffe.it a Maggio 2020 hanno valutato che la tariffa con il miglior rapporto qualità dei servizi /prezzo è Internet Unlimited. Le reti Vodafone si avvicinano molto ai migliori risultati del 2019 in termini di latenza e velocità di upload, nello stesso monitoraggio di nPerf i valori dell’operatore britannico sono stati 23.73 ms e 140.31 Mbit/s. Per quanto riguarda la velocità di download le reti in fibra di Vodafone hanno raggiunto 272.41 Mbit/s.

E il prezzo proposto per avere il pacchetto base di questa offerta è molto competitivo, si parte da un canone di 27.90 euro al mese che dopo 4 anni di abbonamento diventeranno 20.90 euro al mese. Una riduzione automatica dei costi di 7 euro che viene giustificata dai termini di pagamento dell’opzione Vodafone Ready, questo è un servizio di assistenza dedicato e include la Power Station (modem Wi-Fi di ultima generazione).

Internet Unlimited di Vodafone nel canone comprende:

una linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

fibra fino ad 1 Giabit/s, ma alle stesse condizioni si può avere la FTTC fino a 200 Mbit/s o l’Adsl a 20 Mbit/s

una sim con 30 GB di traffico dati al mese

Amazon Prime con il servizio di Prime Video gratis per 6 mesi (al termine della promozioni il servizio avrà un costo di 3.99 euro)

La sim vi garantirà un bundle di 15 GB al giorno fino a che non sarò attiva la rete fissa di casa. L’offerta può anche essere arricchita aggiungendo a questo pacchetto base i servizi della Vodafone Tv, la streaming tv dell’operatore con Intrattenimento e Serie TV di NOW TV e lo Sport di Sky.

Questi piani di pay tv sono a pagamento, il costo è di 10 euro per il solo pacchetto Intrattenimento e serie Tv. Per accedere allo Sport il canone è di 20 euro per i clienti fibra e 30 euro per gli utenti con FTTC o Adsl. Infine per avere la combinazione Intrattenimento, serie TV e Sport l’abbonamento della Vodafone Tv sarà di 30 euro per chi attiva la fibra e di 40 euro per gli altri clienti. Nel pacchetto tv sono compresi 6 mesi di Amazon Prime Video gratis, 6 mesi di Infinity e 30 film su Chili.

Per attivare Internet Unlimited si può andare sul sito di Vodafone, chiamando il 180 o chiedendo di essere richiamati e nei centri Vodafone. Anche in questo caso cliccando sul collegamento qui in basso sarà possibile acquistare il piano che preferite in pochi step.

