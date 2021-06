Miglior offerta Internet Casa: come trovarla a Giugno 2021

Per trovare la miglior offerta Internet casa in base alle proprie esigenze andando a tagliare il costo dell'abbonamento senza rinunciare ad una connessione ad alta velocità è necessario analizzare, con attenzione, tutte le opzioni disponibili. Attualmente, infatti, ci sono svariate offerte su cui puntare per poter accedere ad Internet da casa con ottime condizioni. Ecco come trovare la miglior offerta Internet casa a giugno 2021.

Il mese di giugno 2021 è il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento Internet casa per sfruttare la fibra ottica ad alta velocità ad un prezzo particolarmente conveniente. Le opzioni a disposizione degli utenti non mancano di certo. A partire da 19,95 euro al mese, infatti, sarà possibile attivare un abbonamento completo e particolarmente vantaggioso. Per una panoramica sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

Di seguito, invece, andiamo ad analizzare le offerte più vantaggiose.

Fastweb NeXXt Casa

La prima opzione da considerare per la connessione Internet di casa è Fastweb NeXXt Casa Light. Si tratta di una tariffa proposta, attualmente, con canone scontato per il primo anno e che consente di attivare un abbonamento senza vincoli ad un costo periodico di appena 19,95 euro al mese. Con Fastweb NeXXt Casa Light si avrà a disposizione:

una linea telefonica con chiamate a consumo (15 centesimi al minuto)

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

modem Fastweb NeXXt con supporto Wi-Fi 6 e Alexa gratis

attivazione gratis

Fastweb NeXXt Casa Light presenta un costo periodico di 19,95 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 27,95 euro al mese). L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con:

3 mesi di DAZN gratis (poi 8.99 euro al mese)

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese (disponibile anche con portabilità del numero)

L’offerta è attivabile di seguito:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa Light »

In alternativa, è possibile attivare Fastweb NeXXt Casa, la versione completa dell’abbonamento Internet casa dell’operatore. Le caratteristiche dell’offerta sono le stesse della versione Light ma con l’aggiunta di:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

Wi-Fi Booster per estendere la copertura della rete Wi-Fi

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo di 22,95 euro al mese per i primi 12 mesi (poi 30,95 euro al mese). L’offerta è attivabile di seguito:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa »

Sky WiFi

Per i già clienti Sky TV c’è la possibilità di attivare Sky WiFi con condizioni agevolate. L’abbonamento proposto da Sky include:

una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; se la fibra FTTH non è disponibile, la connessione avviene tramite rete FTTC fino a 200 Mega

modem Wi-Fi incluso gratis

Sky WiFi per i clienti Sky TV presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese). Il contributo di attivazione è di 29 euro. L’offerta è attivabile online:

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le migliori offerte Internet casa di giugno c’è spazio anche per Super Fibra Unlimtied di WINDTRE. L’abbonamento include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

un anno di abbonamento Amazon Prime gratis

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati gratis per la propria SIM (è possibile abbinare fino a 3 SIM per ogni linea telefonica fissa)

per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare: minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese

attivazione gratuita

Super Fibra Unlimtied di WINDTRE presenta un costo periodico di 24,99 euro al mese con modem Wi-Fi incluso nel prezzo (5,99 euro al mese per 48 mesi). L’offerta è attivabile qui:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte Internet casa segnaliamo anche Internet Unlimited di Vodafone che include

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti Vodafone su mobile: fino a 100 GB gratis al mese con Giga Family

possibilità di aggiungere una SIM dati con 150 GB al mese a 4 euro al mese

attivazione gratuita

modem Vodafone Wi-Fi 6 Station gratis

Internet Unlimited presenta un costo di 25,90 euro al mese.

La proposta di Tiscali per la connessione Internet casa è Tiscali Ultrainternet Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega

2 mesi gratis di Infinity+

Tiscali Ultrainternet Fibra presenta un costo di 27,95 euro al mese con attivazione inclusa e modem Wi-Fi gratis.

Verifica la copertura ed attiva Tiscali Ultrainternet »

TIM Super Fibra

TIM mette a disposizione dei suoi clienti l’abbonamento TIM Super Fibra:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati gratis con la promozione TIM Unica (il costo dell’offerta mobile viene addebitato nella bolletta); è possibile abbinare fino a 6 SIM per linea telefonica fissa e ricevere Giga illimitati su ogni SIM gratis

Opzione TIMVISION + Disney+ a 4,99 euro al mese (fino al 31 ottobre 2021, poi 7,99 euro al mese)

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi nel prezzo. Da notare che i primi 2 mesi sono gratis con un risparmio di quasi 60 euro sull’abbonamento. L’offerta è attivabile qui di seguito.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

TIM propone anche TIM Super Base che include:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati gratis con la promozione TIM Unica (il costo dell’offerta mobile viene addebitato nella bolletta); è possibile abbinare fino a 6 SIM per linea telefonica fissa e ricevere Giga illimitati su ogni SIM gratis

Opzione TIMVISION + Disney+ a 4,99 euro al mese (fino al 31 ottobre 2021, poi 7,99 euro al mese)

TIM Super Base presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi) ma senza modem Wi-Fi.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Base »

Le migliori offerte Internet wireless per la casa

Quando la fibra FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili è possibile puntare su di una delle offerte Internet wireless per accedere ad Internet ad alta velocità evitando di utilizzare la rete ADSL. Queste offerte prevedono la realizzazione di un collegamento senza fili tra il modem di casa e il ripetitore dell’operatore. Le tecnologie utilizzate per la connessione possono essere il 4G oppure il collegamento FWA (Fixed Wireless Access).

Tra le offerte principali troviamo LINKEM MEGA PROMO 20 ANNI che include una connessione illimitata tramite rete FWA caratterizzata da una velocità massima di 100 Mega in download e 20 Mega in upload senza prevedere la presenza della linea telefonica. L’offerta presenta un costo di 19,90 euro al mese per i primi 20 mesi. Terminato il periodo promozionale, il canone sarà di 26,90 euro al mese. L’attivazione è di 49 euro da dilazionare in 10 mesi (4,90 euro al mese). Il modem Wi-Fi è gratis.

Attiva LINKEM MEGA PROMO 20 ANNI »

Un’altra ottima offerta è Casa Web di PosteMobile. Questa soluzione mette a disposizione una connessione illimitata tramite rete 4G fino a 300 Mega in download. Per accedere alla rete Internet è sufficiente utilizzare il modem Wi-Fi fornito gratuitamente dall’operatore. Tale modem è trasportabile e può essere utilizzato anche in altre abitazioni o dovunque ci sia un collegamento alla rete elettrica e sia disponibile la rete PosteMobile. L’offerta presenta un costo di 20.90 euro al mese con attivazione di 29 euro.

Attiva Casa Web di PosteMobile »

Tra le migliori offerte Internet wireless c’è spazio anche per TIM Super FWA. L’offerta include una linea telefonica con chiamate a consumo (+2 euro per le chiamate gratis) ed una connessione illimitata tramite rete FWA fino a 40 Mega in download (+2 euro al mese per portare la connessione fino a 100 Mega di velocità massima). Anche in questo caso, troviamo i vantaggi delle offerte TIM Super:

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati gratis con la promozione TIM Unica

Opzione TIMVISION + Disney+ a 4,99 euro al mese (fino al 31 ottobre 2021, poi 7,99 euro al mese)

TIM Super FWA presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi gratis. L’operatore metterà a disposizione il modem Indoor o il modem Outdoor (necessario in caso di attivazione dell’opzione per portare la velocità massima a 100 Mega) in base alla copertura). Il modem Outdoor necessita dell’installazione del tecnico TIM (+99 euro, dilazionabili in 24 mesi).

Attiva TIM Super FWA »