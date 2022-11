Miglior offerta fibra ottica di Novembre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super Fibra 26,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Lavorare in smart working, fare shopping online, guardare film e serie tv. E ancora, giocare da remoto con gli amici o seguire lezioni in Rete. Dopo la pandemia, la casa è sempre più il fulcro attorno al quale ruota la vita degli italiani, come confermano le nuove tendenze dell’abitare fotografate da CasaDoxa 2022, l’Osservatorio sugli italiani e la casa, i cui risultati sono frutto di interviste a un campione di 7.000 famiglie nel nostro Paese.

Se tecnologia e digitale sono sempre più “di casa” per gli italiani è anche grazie alla stabilità di connessione e alla velocità di navigazione garantite dalle fibra ottica, la cui diffusione capillare è cruciale nello spalancare le porte a una casa “connessa”. Per chi sia a caccia di soluzioni Internet casa per accedere alla Rete a prezzi competitivi, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet.

Grazie a questo strumento, è possibile confrontare le promozioni Internet casa fibra proposte dagli operatori a novembre 2022 e scegliere quella più in linea con le proprie possibilità di spesa, abitudini di navigazione e copertura di Rete. A questo proposito, prima di avviare il confronto delle offerte con il comparatore di SOStariffe.it, è sempre bene verificare la copertura di Rete nell’area di residenza, così da conoscere in anticipo le tecnologie disponibili e, quindi, la velocità massima di navigazione raggiungibile.

Le migliori offerte fibra per navigare da casa a Novembre 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO 1 FiberEvolution Full navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 16 euro al mese per 12 mesi, poi 23,50 euro (esclusiva SOStariffe.it) 2 Illumia Wifi navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro per il primo anno, poi 26,99 euro al mese 3 TIM Wifi Special Young navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 21,90 euro al mese solo per giovani tra i 18 e i 30 anni 4 Super Fibra navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 euro; illimitate in quello da 26,99 euro 22,99 euro al mese per già clienti WindTre Mobile

26,99 euro per i nuovi clienti 5 iliadBox Wi-Fi 6 navigazione fino a 5 Gbps in download

chiamate illimitate 19,99 euro al mese per chi sceglie fibra + SIM Mobile

Altrimenti 24,99 euro al mese

Quelle elencate in tabella sono le offerte Internet casa fibra che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “regine della convenienza” a novembre 2022.

FiberEvolution Full di beactive

beactive, il marchio commerciale di Active Network per la fornitura di servizi e prodotti per il mercato VoIP, ha messo a punto una promozione esclusiva per i clienti di SOStariffe.it, portando la fibra nelle loro case al costo di 16 euro al mese per 12 mesi. Dal 13esimo mese la rata sale a 23,50 euro al mese.

L’offerta, che non include le chiamate, ha la seguente carta d’identità:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; Router 5530 Fritz!Box incluso nell’offerta con Wi-fi 6 integrato;

incluso nell’offerta con Wi-fi 6 integrato; assistenza clienti con presa in carico della richiesta entro 24 ore;

costo di attivazione: 27,50 euro una tantum.

Illumia Wifi

Grazie alla promozione Black Friday (disponibile fino a lunedì 28 novembre 2022), l’attivazione online della fibra veloce di Illumia porta con sé un regalo: un buono Amazon da 25 euro, che sarà erogato a partire dal secondo mese dall’attivazione del servizio stesso. La fibra veloce di Illumia (con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH) ha un prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese).

Altre caratteristiche dell’offerta (che non ha le chiamate incluse) sono:

modem gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese;

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

pagamento esclusivo tramite domiciliazione bancaria;

contributo di attivazione gratuito per i già clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

TIM WiFi Special Young

Anche il colosso di telefonia TIM è tra i “magneti” della convenienza a novembre 2022: con l’offerta TIM WiFi Special Young porta la sua fibra super veloce nelle case dei giovanissimi (tra i 18 e i 30 anni di età) al prezzo competitivo di 21,90 euro al mese e attivazione gratuita. In più, con 6 euro aggiuntivi per 30 mesi è possibile avere un tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Tra le carte vincenti dell’offerta si annoverano:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi), 1 Gbps in upload e una latenza stimata di 6 millisecondi;

(suddivisi tra porte Ethernet e WiFi), 1 Gbps in upload e una latenza stimata di 6 millisecondi; 6 mesi di Amazon Prime gratuiti solo per i nuovi clienti;

gratuiti solo per i nuovi clienti; chiamate a consumo: 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

modem TIM HUB+ con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh a 5 euro al mese per 48 mesi.

La fibra super veloce di TIM è a disposizione anche dei clienti “over 30” grazie all’offerta TIM Wifi Power Smart, il cui costo mensile è pari a 29,90 euro. Essa include navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, chiamate illimitate (con attivazione online della promozione, altrimenti chiamate a consumo), TIM navigazione sicura contro le minacce del web e un anno di Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il contributo di attivazione è già incluso nell’offerta.

Super Fibra di WindTre

WindTre premia la fedeltà e offre ai clienti con una Sim Mobile WindTre già attiva l’accesso alla sua super fibra a un prezzo speciale: 22,99 euro al mese, anziché 26,99 euro al mese (prezzo a sua volta in promozione a fronte di attivazione online).

Di seguito accendiamo i riflettori sulla Super Fibra Unlimited di WindTre:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati ogni mese per 3 SIM mobile compatibili con Super Fibra;

ogni mese per compatibili con Super Fibra; Amazon Prime gratuito per un anno (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

(valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); costo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro.

Per quanto riguarda le chiamate, è bene ricordare che il piano da 22,99 euro al mese le prevede, ma con scatto alla risposta di 23 centesimi. Al contrario, nel piano da 26,99 euro al mese, le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali sono incluse.

iliadbox Wi-Fi 6 di iliad

Anche la soluzione per navigare da casa proposta da iliad prevede un costo vantaggioso per chi scelga l’accoppiata fibra + SIM Mobile: iliadbox Wi-Fi 6 è, infatti, è accessibile al costo di 19,99 euro al mese per i già utenti iliad mobile (con offerta pari a 9,99 euro al mese attiva) o per coloro che attivino contestualmente l’offerta mobile Giga 120 (120 Giga al mese, minuti e SMS illimitati per sempre a 9,99 euro al mese). Altrimenti, in assenza di questa combinata, il costo della fibra sale a 24,99 euro al mese, mentre il costo di installazione è di 39,99 euro una tantum.

Altre caratteristiche di quest’offerta sono:

navigazione fino a 5 Gbps in download suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet e 700 Mbps in upload;

navigazione suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet e 700 Mbps in upload; iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito;

in comodato d’uso gratuito; minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo.

Gli utenti potranno gestire il proprio router mediante l’app iliadbox Connect che, fra le numerose funzionalità, permette lo spegnimento programmato del Wi-Fi, per esempio nelle ore notturne per ridurre i consumi di energia elettrica.

