Miglior gestore luce e gas di Febbraio 2022: le offerte del mese

Con i rincari che stanno subendo i prezzi di energia elettrica e gas in questi mesi può essere utile valutare una nuova offerta per le tue forniture, soprattutto se sei cliente del mercato tutelato. Le nuove bollette luce saranno del 55% più care e le promozioni gas sono aumentate del 41,8%. Ecco quali sono i migliori gestori luce e gas e come puoi passare alle offerte più convenienti del mese

Il decreto anti rincari in bolletta ha tamponato solo in parte gli aumenti in bolletta per i clienti finali. Nonostante dunque il Governo abbia trovato i fondi per abbattere l’IVA sul gas (passata dal 10% al 5%), sia riuscito ad eliminare gli oneri di sistema dalle bollette di questo primo trimestre 2022 e abbia rimpinguato le capacità dei bonus sociali ci saranno forniture più care del 55% per quanto riguarda l’energia elettrica e del 41,8% per il gas per chi ha un contratto con il servizio di Maggior Tutela.

Anche se per i clienti tutelati gli aumenti sono più consistenti, gli incrementi dei prezzi delle materie prime hanno avuto anche un effetto sulle bollette del libero mercato. D’altronde sarebbe stato difficile non aumentare i costi per gli operatori luce e gas dato che il prezzo del gas in un anno è cresciuto del 500% e quello dell’energia è arrivata a 288 euro/MWh dai 61 euro/MWh di Gennaio 2021. Stiamo parlando di incrementi a 3 cifre sulle bollette per i consumatori finali.

Se sei in cerca di un gestore luce e gas che ti consenta di risparmiare non ti restano che le offerte libere, puoi valutare quale sia la promozione energia e gas più conveniente per te grazie alla ricerca automatica del comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento verifica quali sono le migliori offerte luce e gas e ti consente di orientare l’analisi dei costi e delle condizioni in base al tuo profilo di consumo. Puoi avviare la tua personale ricerca cliccando qui in basso, oppure scaricando l’App di SOStariffe.it.

Scopri le migliori offerte luce e gas »

Se sei già cliente delle offerte del libero mercato puoi utilizzare il servizio di Analisi della bolletta, in questo modo potrai prenotare un appuntamento con un consulente di SOStariffe.it e fornendogli la tua ultima fattura l’esperto potrà valutare se la tua promozione è adatta al tuo consumo o se tra le soluzioni disponibili ce n’è una più vantaggiosa.

Bonus elettrico e gas

Per le famiglie numerose o con difficoltà economiche esistono delle agevolazioni che aiutano i consumatori con le forniture luce e gas. Si tratta del bonus gas e di quello elettrico e consistono in degli sconti applicati direttamente sulle bollette ogni mese. Con le nuove misure previste nel decreto anti rincari sono stati decisi dei potenziamenti di questi contributi nei primi 3 mesi del 2022, in particolare per una famiglia composte da 3 o 4 persone che consuma fino a 2.700 kWh di energia e circa 1.400 smc di gas ci saranno quasi 600 euro di bonus per sostenere la crescita delle bollette.

Possono accedere a questi contributi:

famiglie con 3 o meno componenti che abbiano un ISEE inferiore a 8.265 euro

famiglie con 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20 mila euro

beneficiari del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza

Il gestore luce di Febbraio 2022

Ecco alcune delle promozioni energia tra cui potresti trovare la tua nuova offerta questo mese.

Click Luce

Il gestore che ti permetterà di risparmiare di più se sei un cliente del mercato tutelato è A2A, con la sua Click Luce il prezzo dell’energia elettrica è 0,1350 euro/kWh e il costo della materia prima sarà bloccato per 12 mesi. Ipotizzando che la tua famiglia consumi in un anno fino a 2.690 kWh, nel passaggio al mercato tutelato potrai risparmiare in un anno più di 656 euro

La promozione del gestore è attiva fino al 03 Febbraio 2022, se attivi questa soluzione dovrai farlo tramite piattaforma online infatti si tratta di un piano che non viene proposto nei punti vendita di A2A. L’offerta è energia verde e consente di pagare le bollette RID.

Puoi attivare la promozione Click Luce seguendo questo link.

Attiva Click Luce »

NeNvenuto Luce

Per i clienti che attivano la promozione di NeN il prezzo dell’elettricità applicato al tuo consumo è pari a 0,1680 euro/kWh. Il prezzo sarà fisso per 36 mesi Il risparmio che potrai ottenere scegliendo questa soluzione del mercato libero, provenendo dalle attuali tariffe del servizio di Maggior Tutela, si aggira intorno ai 600 euro.

Se attivi il contratto tramite SOStariffe.it per te ci sarà uno sconto sulla fornitura pari a 48 euro. Potrai cumulare questo sconto con un altro contributo identico se sottoscrivi anche il piano gas.

Questo operatore ti propone un sistema di pagamento che suddivide la spesa annuale in rate di egual importo ogni mese.

Attiva NeNvenuto Luce »

LINK Eni Gas e Luce

L’ultima soluzione che analizziamo insieme è la promozione Link di Eni Gas e Luce, una tariffa monoraria con un prezzo bloccato dell’energia (fissato a 0,1406 euro/kWh). Attivando il pagamento con RID e l’invio della bolletta in formato smart potrai ricevere uno sconto del 10%. Inoltre i nuovi clienti potranno contare sul servizio Genius, una consulenza che li aiuterà a migliorare il loro consumo energetico riducendo gli sprechi domestici.

Con questa soluzione potrai risparmiare in un anno fino a 588 euro sulla tua utenza. Puoi richiedere maggiori informazioni su questa promozione e sui servi Eni Gas e Luce cliccando qui in basso.

Scopri LINK »

Se la versione monoraria non è adatta al tuo profilo come consumatore, questa offerta è disponibile anche come bioraria. La differenza tra le due promozioni consiste nella tariffazione dei tuoi consumi, mentre con la monoraria paghi la stessa cifra a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno con la bioraria i consumi di sera e nei weekend saranno più convenienti.

Le tariffe applicate ai clienti Link bioraria sono:

F1 – dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 19 – 0,151 euro/kWh

F2/3 dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 8 e sabato e domenica intera giornata – 0,136 euro/kWh

Attiva LINK bioraria »

Le offerte gas più convenienti del mese

Se sei in cerca di una nuova promozione gas ecco alcune delle proposte più interessanti dei gestori del mercato libero.

Click Gas

Molte famiglie sono alla ricerca di offerte che consentano di limitare gli aumenti delle tariffe luce e gas, una soluzione può essere l’attivazione di piani con un prezzo bloccato delle materie prime. Con A2A e il suo piano Click Gas il costo del gas naturale proposto ai nuovi clienti per 12 mesi sarà di 0,5000 euro per smc. Considera che al momento la tariffa del mercato tutelato ha superato gli 0,9000 euro per smc.

In un anno la famiglia tipo, che consuma fino a 1.410 smc di gas potrà pagare 669 euro in meno in bolletta con questa offerta. Click Gas è una promozione in esclusiva per i clienti che attivano il contratto online e le bollette saranno inviate solo in formato elettronico.

Scopri Click Gas »

NeNvenuto Gas

Si tratta della versione gas della promozione Luce che abbiamo visto poco fa. Come dicevamo con NeN non paghi la fornitura in base al consumo mensile, bensì ad inizio del contratto stimi con il gestore quello che è il tuo fabbisogno annuo (dovrai consegnare l’ultima bolletta disponibile) e si stabilirà una rata mensile. In questo modo eviterai le bollette super salate dei mesi invernali e spalmerai l’importo sulle fatture di tutto l’anno. A fine del periodo di fatturazione se i tuoi consumi saranno molto dissimili da quelli stimati NeN procederà ad un ricalcolo della rata.

Anche per questa offerta è valido il bonus di benvenuto di 48 euro di sconto in bolletta se sottoscrivi il piano tramite SOStariffe.it. Il prezzo attualmente proposto da questo gestore ai nuovi clienti è 0,570 euro per smc e resterà immutato per 36 mesi. Con questa soluzioni, e viste le attuali condizioni proposte dal mercato tutelato, in un anno di fornitura potrai risparmiare più di 619 euro.

Per i clienti NeN è anche attiva la promozione Azzera la tua rata, più amici convinci a passare alle soluzioni NeN più sconti in bolletta potrai cumulare.Potrai ottenere 2,5 euro per ogni fornitura che sarà attiva a 12 Febbraio 2022 e 1 euro per le forniture sottoscritte entro il 31 Dicembre 2022.

Scopri di più su NeNvenuto Gas »

Link Gas

C’è anche Link Gas l’offerta di Eni Gas e Luce che potrai pagare sia con i metodi digitali che con i bollettini postali, se si sceglie quest’ultimo metodo di pagamento dovrai pagare un deposito cauzionale (in media 90 euro per una fornitura pari a 1.500 smc l’anno) mentre con gli altri sistemi potrai evitare questa spesa.

L’operatore offre ai clienti Link i seguenti sconti e promozioni come welcome bonus:

sconto 10% se paghi in RID e richiedi bolletta elettronica

compensazione delle tue emissioni

check up energetico

Il prezzo del gas naturale proposto a Febbraio a chi attiva questa offerta sarà di 0,6067 euro/smc e non subirà variazioni per il primo anno di fornitura. Se provieni dal mercato tutelato e il consumo della tua famiglia è di 1.410 smc in un anno potrai risparmiare fino a 490 euro.

Scopri Link Gas »