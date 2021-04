Miglior gestore luce e gas: 5 offerte di aprile 2021

Passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale oggi rappresenta une delle soluzioni più vantaggiose se si vuole risparmiare sulle bollette mensili. Di seguito saranno elencati alcuni consigli per fare una scelta vincente e quali sono le offerte con le quali è possibile accedere ai maggiori benefici nel mese di aprile 2021.

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale diventerà obbligatorio il 1° gennaio 2023: in considerazione del momento in cui tale passaggio dovrà essere effettivo è già possibile iniziare a valutare e sottoscrivere un’offerta luce e gas con la quale si possa risparmiare sul costo delle bollette mensili.

Nel momento in cui ci si trova a dover scegliere una nuova promozione luce e gas ci sono alcuni elementi che si consiglia sempre di valutare e che potranno senza dubbio risultare molto utili nell’analisi di costi e benefici.

Quello che può fare la differenza consiste nella comparazione tra le varie offerte che ci sono sul mercato, processo che può essere senza dubbio semplificato dall’utilizzo di un comparatore di tariffe, come quello di SOStariffe.it. Come si utilizza e quali sono i fattori principali di differenziazione tra le varie proposte commerciali? Vediamo di seguito alcune delle informazioni più importanti sull’argomento.

Il comparatore di offerte luce e gas: come individuare le migliori di aprile 2021

Un comparatore non è altro che uno strumento con il quale si possono effettuare delle comparazioni tra le offerte di diversi gestori luce e gas, le quali saranno disponibili in una sola landing page in cui si potranno visionare:

i costi delle fatture, calcolati su base mensile;

il risparmio che si potrà ottenere rispetto ai prezzi del mercato tutelato;

gli eventuali servizi aggiuntivi presenti in una data promozione, che di solito caratterizzano, sebbene in modi diversi, un po’ tutte le offerte del mercato libero.

Nello specifico, sarà possibile utilizzare:

Nel primo caso, si potranno effettuare delle simulazioni inserendo il numero dei componenti del proprio nucleo familiare e i principali elettrodomestici dai quali dipende il consumo di luce in casa, mentre nel secondo caso si potrà inserire:

il numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa;

la grandezza, in metri quadri, della propria abitazione.

Si potranno poi selezionare ulteriori filtri di ricerca, come per esempio il profilo di consumo e la ripartizione del consumo nel corso di una giornata tipo, la modalità di pagamento, la tipologia di attivazione, la potenza, eventuali altra caratteristiche, quali il prezzo bloccato o la tariffe biorarie. La ricerca così ottenuta dalla comparazione sarà quella che si avvicina di più ai propri bisogni, la quale potrà essere sottoscritta direttamente attraverso il canale online.

Fatte queste necessarie premesse, vediamo di seguito quali sono i migliori gestori luce e gas che si possono scegliere nel mese di aprile 2021. Nello specifico, si tratta di:

Illumia;

Pulsee;

Engie;

Wekiwi;

E.ON.

1. Illumia Extra Web

Si tratta di una promozione di tipo monorario disponibile a un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, con la quale sono previsti 120 kWh in omaggio al mese per un anno e l’assenza di deposito cauzionale.

La promozione:

prevede il pagamento tramite RID;

permette di risparmiare fino a 120 euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

prevede energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e il cui costo è pari a 0.04500 €/kWh.

Per saperne di più su questa offerta luce, è possibile cliccare sul link presente qui sotto.

Scopri di più sull’offerta Illumia Extra Web »

2. Offerta luce e gas di Pulsee

La proposta sulla componente luce del fornitore Pulsee si chiama ZeroVentiquattro Luce Fix: si tratta di una promozione di tipo monorario che potrà essere attivata online a un prezzo scontato del 60% se si utilizza il codice SOSL60.

Si potrà pagare sia tramite RID, sia tramite carta di credito e la si potrà essere gestita interamente online. Con questa tariffa si potranno risparmiare ben 104 euro rispetto al mercato tutelato. Per saperne di più, si consiglia di cliccare fin da subito sul link presente qui sotto.

Scopri di più sull’offerta ZeroVentiquattro Luce Fix »

Per quanto riguarda, invece, la componente gas, la promozione messa a disposizione da Pulsee si chiama ZeroVentiquattro Gas e:

ha un prezzo bloccato per 12 mesi;

si può pagare tramite RID o carta di credito;

permette di avere accesso a uno sconto del 45% con l’attivazione online e l’utilizzo del codice SOSG45 ;

fa risparmiare 85 euro rispetto al mercato tutelato.

Scopri di più sull’offerta ZeroVentiquattro Gas di Pulsee »

3. La proposta di Engie

La promozione luce più conveniente del gestore Engie si chiama Energia 3.0 Light Mono 12 mesi ed è una tariffa a prezzo bloccato di tipo monorario con energia al 100% green, il cui pagamento dovrà avvenire tramite RID.

Attivando questa promozione:

si potrà scegliere la bolletta elettronica;

si riceverà la bolletta unificata nel caso di sottoscrizione in modalità Dual Fuel, quindi assieme alla fornitura di gas;

si potranno ricevere buoni fino a 300 euro grazie al programma Porta gli amici in Engie;

si potranno risparmiare fino a 75 euro all’anno sulla luce e fino a 86 euro sulla componente gas.

Per saperne di più, clicca sul link presenti qui sotto.

Scopri di più sull’offerta Energia 3.0 Light 12 mesi »

4. Wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi

Come suggerisce il nome stesso, Wekiwi propone un’offerta sulla componente luce disponibile a un prezzo bloccato per 12 mesi, di tipo monorario e che potrà essere pagata tramite RID.

La sua particolarità consiste nel meccanismo della carica mensile con il quale si pagheranno soltanto i consumi reali stimati e si riceveranno degli sconti nel caso in cui si dovesse poi pagare di più.

Questa promozione permette di avere accesso ad alcuni sconti online per l’utilizzo dell’ara personale wekiwi.it e di risparmiare fino a 71 euro rispetto al mercato tutelato sulla luce e altri 50 euro sul gas, la cui fornitura potrà essere attivata in modalità Dual Fuel. In aggiunta, è disponibile uno sconto ulteriore sui prodotti dell’e-commerce.

Per saperne di più e approfittare fin da subito dei vantaggi, inclusi, si consiglia di cliccare sul link presente in basso.

Scopri di più sull’offerta Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi »

5. Luce e gas insieme di E.ON

E.ON si contraddistingue per una delle migliori soluzioni di tipo Dual Fuel disponibili in commercio, ovvero l’offerta Luce e gas insieme.

Tra i suoi punti di forza ci sono:

il prezzo bloccato e la tariffa di tipo monorario nel caso dell’energia, la quale è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e permette di risparmiare fino a 70 euro rispetto al mercato tutelato;

la possibilità di pagare sia tramite bollettino postale sia tramite RID;

la bolletta smart, con la quale si potranno ricevere degli sconti, maggiorati anche dall’attivazione dell’addebito diretto sul proprio conto corrente;

uno sconto speciale del 10% sull’energia.

Per quanto riguarda il gas si potranno risparmiare fino a 60 euro rispetto al mercato tutelato. Inoltre, si potrà ricevere uno sconto in bolletta fino al 15% degli acquisti effettuati su Amazon.it. Per saperne di più, si consiglia di cliccare il link presente qui sotto.

Scopri di più sull’offerta E.ON Luce e gas insieme »