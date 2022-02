Miglior gestore gas di febbraio 2022

Come si trova il miglior gestore gas , con il quale risparmiare sul riscaldamento nell’ultimo periodo invernale, nel quale se ne ha ancora tanto bisogno? Analizziamo di seguito le promozioni gas più convenienti del mercato libero, con un confronto effettuato tramite il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it

Qual è il fornitore gas più conveniente del 2022? Quali sono gli elementi da considerare nel caso in cui si volesse attivare una nuova offerta luce e gas, magari in modalità Dual Fuel, riuscendo così ad abbattere i costi del mercato tutelato, in continuo aumento?

Al fine di dare una risposta a questi dubbi, a chiunque fosse interessato a risparmiare passando al mercato libero dell’energia e del gas naturale, abbiamo effettuato un’analisi comparativa con il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it. Ecco quali sono stati i risultati della nostra indagine.

Migliori tariffe gas febbraio 2022

Il comparatore di offerte gas 2022 è davvero molto semplice da utilizzare: è uno strumento gratuito, del quale si potrà disporre anche sullo smartphone scaricando l’applicazione di SOStariffe.it.

In pratica, ci sono due diversi modi per trovare le offerte più economiche rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela:

la prima consiste nell’inserimento dei propri dati di consumo;

la seconda nell’utilizzo dei filtri che fanno parte del tool.

Questi ultimi permettono di specificare:

quanti siano i componenti del proprio nucleo familiare;

quale sia la grandezza della propria abitazione;

quali siano gli usi principali del gas, tra riscaldamento, cottura e acqua calda.

Le offerte analizzate di seguito – che rappresentano la soluzioni più convenienti – sono state simulate su una famiglia composta da 4 persone, che abita in una casa di 100 metri quadri.

Nello specifico, si tratta delle promozioni proposte:

Edison;

A2A;

Sorgenia;

Acea;

Wikiwi;

Tate.

Edison Sweet Gas

Edison propone un’offerta con prezzo bloccato per 24 mesi e pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, che si caratterizza per:

un bonus da 85 euro sulla componente gas;

la polizza assicurativa Bolletta dolce&protetta di AXA;

un risparmio fino a 480 euro circa rispetto al costo del mercato tutelato.

Nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel, quindi anche con l’offerta Edison Sweet Luce, sarà possibile ricevere subito un bonus del valore di 250 euro. Clicca sul link per saperne di più.

In alternativa, Edison propone l’offerta chiamata World Gas, che si caratterizza per:

l’assistenza 24/7 interventi domestici con Prontissimo Casa;

uno sconto 50 euro in bolletta per 12 mesi;

un risparmio di circa 400 euro rispetto al mercato tutelato.

Un’altra promozione conveniente sul gas proposta da Edison è Web Gas, che prevede:

il prezzo bloccato per 12 mesi e l’attivazione gratuita;

la bolletta digitale per un mondo migliore;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

un risparmio annuo fino a circa 330 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

A2A Click Gas

Click Gas è una delle promozioni sulla componente gas più economiche del momento, con la quale si potranno risparmiare fino a 600 euro rispetto al costo della maggior tutela.

Si caratterizza per:

il prezzo fisso per 12 mesi;

il pagamento tramite domiciliazione bancaria;

la bolletta elettronica.

Si tratta di un’esclusiva via web davvero molto conveniente e che potrà essere sottoscritta anche in modalità Dual Fuel. Clicca sul link per saperne di più.

In alternativa, sempre con lo stesso operatore, è disponibile la promozione Prezzo Chiaro A2A Gas, che prevede un anno di contributo in omaggio e una carta regalo Apple Store. Con questa promozione, che è disponibile solo online, sarà possibile risparmiare fino a 450 euro rispetto al mercato tutelato e si potrà ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro nel caso di attivazione della tariffa Dual Fuel.

Next Energy Sunlight Gas Dual

La promozione gas proposta da Sorgenia, che potrà essere pagata tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, di contraddistingue per:

un Buono Amazon e sconto fino a 3.000€ in bolletta se porti gli amici in Sorgenia;

la bolletta elettronica;

l’area Clienti Online e App, dalla quale sarà possibile gestire interamente la propria fornitura.

Questa tariffa permette di risparmiare fino a 440 euro circa rispetto al prezzo della Maggior Tutela. Clicca sul link per saperne di più.

Acea Come Noi Special Gas

Il fornitore Acea propone un’offerta sulla componente gas con:

pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente;

contributo fisso gratuito per un anno;

prezzo indicizzato TTF;

bolletta web.

La promozione permetterà di risparmiare fino a 430 euro rispetto al prezzo del gas in maggior tutela.

Gas alla fonte di Wikiwi

Wekiwi propone un’offerta sulla componente gas caratterizzata dal meccanismo della carica mensile in base al quale si calcola quanto si dovrebbe pagare ogni mese per la bolletta del gas e si effettua un conguaglio soltanto alla fine.

La promozione prevede:

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente;

uno sconto di 20 euro nel caso di attivazione della tariffa Dual Fuel;

un risparmio annuale rispetto alla Maggior tutela di circa 420 euro.

Clicca sul link per saperne di più.

Tra le offerte gas proposte da Wekiwi troviamo anche Gas Prezzo Fisso 12 mesi, la quale prevede:

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

il meccanismo della carica mensile;

lo sconto di 20 euro nel caso di tariffe Dual Fuel;

un risparmio annuale fino a 380 euro.

Clicca sul link per saperne di più

Tate Gas

Il fornitore Tate propone una promozione sulla componente gas che:

si potrà pagare tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

non prevede il deposito cauzionale;

si potrà pagare tramite bolletta mensili;

permetterà di partecipare al programma Porta gli amici in Tate, con il quale sarà possibile ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Questa promozione permetterà di risparmiare circa 400 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Clicca sul link per saperne di più

Un’ultima considerazione sulle promozioni gas del mercato libero riguarda il fatto che ci sono due metodi da mettere in pratica se si vuole risparmiare di più:

attivare una promozione con prezzo bloccato, per un periodo di almeno 12 mesi;

scegliere una tariffa dual fuel, dalla quale di solito si potranno ottenere sconti aggiuntivi, oltre che ovvi vantaggi dal punto di vista pratico.

