Miglior gestore di luce e gas di Giugno 2022: le offerte del mese

Offerte in evidenza Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 997,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 957,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 953,52 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Luce e gas: ecco la classifica dei “campioni” del risparmio a Giugno 2022. La lista dei fornitori di energia elettrica e gas naturale incoronati “re” e “regine” della convenienza è stata stilata dal comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di un tool digitale e gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le offerte di luce e gas disponibili sul mercato e a scegliere quella più in linea con il proprio portafogli e stili di consumo.

Scandagliando le innumerevoli promozioni del Mercato Libero a disposizione, il comparatore di SOStariffe.it ha restituito una panoramica delle offerte più vantaggiose a Giugno 2022 sulla base del profilo di consumo impostato.

Per avviare il confronto delle offerte di luce e gas, clicca al link di seguito.

SCOPRI MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

I fornitori di luce e gas “campioni” della convenienza

NOME DEL FORNITORE TIPOLOGIA DELLA FORNITURA DETTAGLI SULLA TARIFFA Illumia Luce Prezzo indicizzato NeN Luce e Gas Prezzo bloccato (36 mesi) Engie Luce Prezzo bloccato (24 mesi) wekiwi Luce e Gas Prezzo indicizzato A2A Gas Prezzo bloccato (12 mesi)

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, è possibile stilare una classifica delle offerte di luce e gas più convenienti che il Mercato Libero mette a disposizione dei titolari di utenze domestiche a Giugno 2022.

Tali promozioni risultano le più vantaggiose per il profilo di una “famiglia tipo” che, nell’arco di un intero anno, consumi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Tra i “campioni” della convenienza di Giugno 2022 compaiono i seguenti fornitori di energia elettrica e gas naturale:

Illumia;

NeN;

Engie;

wekiwi;

A2A.

Le offerte che questi gestori propongono ai titolari di utenze domestiche contemplano sia soluzioni con tariffe a prezzo bloccato (o fisso), sia quelle con tariffe a prezzo indicizzato (o variabile). Le prime sono vantaggiose (soprattutto in tempi di emergenza energetica) perché, con il loro prezzo che resta immutato per tutta la durata del contratto (in genere 12 o 24 mesi), proteggono gli utenti da eventuali impennate dei prezzi della materia prima.

Le tariffe a prezzo indicizzato, invece, sono convenienti perché permettono di accedere al prezzo della materia prima all’ingrosso: questo varia in base all’andamento dell’indice di riferimento – solitamente in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas naturale – con aggiornamenti mensili. Questo significa che i prezzi in bolletta sono in linea con l’andamento del mercato. Un esempio? Quando i prezzi del mercato dell’energia scendono, si paga meno in bolletta. Quando, invece, salgono, le bollette si fanno più “roventi”.

È anche bene ricordare che molte delle offerte promosse dai fornitori di luce e gas “campioni” di risparmio a Giugno 2022 possono essere attivate in modalità Dual Fuel, ovvero con un unico contratto di fornitura per luce e gas. Le tariffe “a doppio carburante” (è la traduzione italiana di Dual Fuel) possono essere un’opzione molto vantaggiosa se si considera che diversi gestori di energia offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze. Molte delle offerte che analizzeremo di seguito possono essere attivate in modalità Dual Fuel.

Vediamo ora nel dettaglio quali siano le caratteristiche delle promozioni messe a punto dai fornitori di energia elettrica a Giugno 2022.

I fornitori di luce “calamita” del risparmio a Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI Illumia Luce Flex Web prezzo indicizzato in base al PUN senza costi extra

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria

sconto di benvenuto di 20 euro erogato nella prima fattura

energia 100% da fonti rinnovabili NeN Luce Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi

tariffa monoraria (0,2556 €/kWh)

bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura

energia italiana 100% verde Engie 3.0 Light Mono (24 mesi) prezzo bloccato per 24 mesi

tariffa monoraria (0,2522 €/kWh)

porta gli amici in Engie e ricevi buoni fino a 300 euro

assicurazione assistenza casa di Axa inclusa per 12 mesi

bolletta elettronica Energia alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + 0,0052 €/kWh

bonus di benvenuto di 30 euro attivando l’offerta tramite SOStariffe.it (codice SOSW22)

energia rinnovabile inclusa nel prezzo

Illumia Luce Flex Web

L’offerta di Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, è annoverata tra le calamite del risparmio perché consente l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso senza costi extra. È attivabile anche in versione bioraria, con un prezzo più basso dell’energia elettrica di sera e nei week end, permettendo così di ridurre le spese per chi ha picchi di consumo in queste fasce orarie.

La promozione include:

tariffa monoraria o bioraria;

prezzo indicizza to in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

(Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra; sconto di benvenuto di 20 euro nella prima fattura;

energia 100% da fonti rinnovabili.

Attivando questa offerta, la “famiglia tipo” spenderebbe 71,20 euro al mese; con un risparmio stimato di 259,27 euro all’anno rispetto a un contratto di Tutela.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta.

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

NeN Luce Special 48

NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e collegata al gruppo A2A), è tra i “campioni” del risparmio perché propone un’offerta pensata per famiglie con consumi elevati di energia e, quindi, con costi altrettanto elevati in bolletta. La soluzione messa a punto da NeN è un prezzo contenuto della materia prima e un costo dell’energia elettrica al kWh che è fisso per 36 mesi.

La proposta prevede:

tariffa monoraria (0,2556 €/kWh);

prezzo bloccato per 36 mesi ;

; bonus di benvenuto di 48 euro;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Prendendo in considerazione questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 71,38 euro al mese con un risparmio stimato di 257,14 euro all’anno rispetto a un contratto di Tutela.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta.

scopri NeN LUCE SPECIAL 48 »

Energia 3.0 Light Mono 24 mesi

Engie, azienda energetica francese che ricopre un ruolo di primo piano nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas naturale ed energia rinnovabile, fa della sua tariffa luce a prezzo bloccato uno dei punti di forza della gamma dell’azienda.

Annunci Google

L’offerta include:

tariffa monoraria (0,2522€/kWh) o bioraria;

prezzo bloccato per 24 mesi;

buoni fino a 300 euro se porti amici in Engie;

assicurazione assistenza casa di Axa inclusa per 12 mesi;

bolletta unificata con attivazione di luce e gas;

bolletta elettronica.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 75,07 euro al mese con un risparmio stimato di 212,85 euro all’anno rispetto a una bolletta ancora in regime di Maggior Tutela.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta.

SCOPRI ENERGIA 3.0 LIGHT MONO 24 MESI »

Energia alla fonte wekiwi

La web company nata da una startup del gruppo Tremagi nell’aprile 2015 propone un’offerta a prezzo indicizzato in cui il costo dell’energia elettrica al kWh è legato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale). È un’offerta “campione” del risparmio sopratutto se attivata in versione Dual Fuel, ovvero sottoscrivendo uno stesso contratto di fornitura per la luce e per il gas.

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

tariffa indicizzata in base al PUN + 0,0052 kWh;

30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione spenderebbe 77,55 euro al mese con un risparmio stimato di 183,15 euro all’anno rispetto a una bolletta ancora in regime di Maggior Tutela.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta.

SCOPRI ENERGIA ALLA FONTE WEKIWI »

I fornitori di gas sul podio a Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI Gas alla Fonte prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di scambio virtuale) – 0,15 €/Smc

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 bolletta online NeN Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi

tariffa monoraria (0,9900 €/Smc)

bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde A2A Click Gas prezzo bloccato per 12 mesi

per prezzo fisso (1,0400 €/Smc)

esclusiva web

bolletta elettronica

Area Clienti online

Gas alla fonte wekiwi

Anche per la fornitura di gas naturale, la web company wekiwi propone un prezzo indicizzato. In questo caso, si accederà al prezzo dell’indice PSV che viene ridotto di 0,1 €/Smc, garantendo un risparmio aggiuntivo rispetto al prezzo del mercato all’ingrosso.

Ecco ulteriori caratteristiche dell’offerta

bonus di b envenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 ;

pagamento tramite RID.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 167,33 euro al mese, con un risparmio stimato rispetto a un contratto di Tutela pari a 60,53 euro all’anno;

Clicca al link qui sotto per tutti i dettagli sull’offerta.

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

NeN Gas Special 48

L’offerta gas di NeN, che offre ai titolari di utenze domestiche la possibilità di attivare un unico contratto per luce e gas, prevede:

prezzo bloccato per 36 mesi (0,9900 €/Smc);

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it ;

; energia green;

con questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 171,05 euro al mese, con un risparmio annuo di 15,86 euro.

Clicca al link qui sotto per tutti i dettagli sull’offerta.

SCOPRI NEN GAS SPECIAL 48 »

A2A Click Gas

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

prezzo fisso per 12 mesi (1,0400 €/Smc);

bolletta elettronica e area Clienti online;

pagamento tramite RID.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è pari a 183,80 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per tutti i dettagli sull’offerta.

SCOPRI A2A CLICK GAS »

Per ottenere un supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia, SOStariffe.it mette anche a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111.