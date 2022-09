Miglior conto deposito di Settembre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito è una forma di investimento che piace agli italiani. Lo confermano i risparmiatori, lo sanno le banche. Risultato? Gli istituti di credito concedono rendimenti generosi per attirare nuovi clienti verso i depositi vincolati. Con tassi di interesse che, nei casi più redditizzi, superano anche il tetto del 3%.

Ma quali sono le proposte più vantaggiose offerte a Settembre 2022 dal mercato bancario? Le soluzione migliori individuate con il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it nella versione Android e iOS).

Conto deposito vincolato e svincolato: quali differenze

DUE TIPI DI CONTI DEPOSITO SPIEGAZIONE Conto deposito con vincolo la somma depositata non è svincolabile

lo svincolo anticipato comporterebbe la perdita degli interessi maturati e, in alcuni casi, con l’applicazione di una penale

il tasso di rendimento è più alto rispetto a un conto deposito non vincolato Conto deposito senza vincolo la somma depositata può essere recuperata in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati e pagare penali

il tasso di rendimento è più basso rispetto a un conto deposito vincolato

C’è una fondamentale distinzione da considerare quando si sta decidendo di aprire conto deposito: meglio scegliere un deposito vincolato oppure un deposito non vincolato. Nel primo caso, i soldi depositati saranno bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni. E, ovviamente, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento.

Occorre notare che il risparmiatore può comunque svincolare il denaro depositato in qualsiasi momento. Ma quest’operazione può essere effettuata:

pagando una penale alla banca;

oppure rinunciando agli interessi maturati fino a quel momento.

Nel secondo caso, il conto deposito non vincolato, o a deposito libero, permette di riavere in qualsiasi momento le giacenze versate. Per questa ragione, però, un tale conto ha tassi di rendimento più bassi rispetto al conto deposito vincolato.

Per quanto riguarda la tassazione, anche il conto deposito è soggetto all’imposta di bollo: quest’ultima corrisponde allo 0,2% del capitale che si applica alla frazione di anno in cui il conto deposito è stato aperto.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per poter aprire un conto deposito sono in sostanza gli stessi richiesti per aprire un normale conto corrente:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia.

Per quanto concerne i documenti, occorrono:

codice fiscale;

carta d’identità.

Deposito vincolato: le soluzioni più vantaggiose di Settembre 2022

CONTO DEPOSITO E BANCA RENDIMENTO LORDO DURATA MASSIMA DEL VINCOLO 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank 3,20% 60 mesi 2 Conto deposito illimity (non svincolabile) di illimity Bank 2,75% 60 mesi 3 Conto deposito illimity svincolabile) di illimity Bank 2,10% 60 mesi 4 Esagon di Banca CF+ 2% 60 mesi

Grazie al comparatore di SOStariffe.it che setacciato il mercato bancario, ecco quali sono i conti deposito più vantaggiosi per i risparmiatori e anche più facili e veloci da aprire a Settembre 2022.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Campione di rendimento a Settembre 2022 con un tasso lordo del 3,20% con un vincolo di 60 mesi. Il conto deposito Cherry Vincolato proposta da Cherry Bank è a zero spese. Il canone annuale di giacenza è gratuito. Non prevede nessuna spesa di attivazione e di estinzione. Per l’apertura prevede un importo minimo di 3.000 euro mentre quello massimo è fissato a 3 milioni di euro.

Ma la possibilità di vincolare i risparmi con Cherry Vincolato è riservata ai correntisti Cherry Bank: ecco perché per sottoscrivere il deposito Cherry vincolato occorre essere titolate di un conto corrente online Cherry Bank.

L’offerta di Cherry Bank prevede:

6 mesi di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% netto);

di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% netto); 12 mesi di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% netto);

di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% netto); 18 mesi di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% netto);

di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% netto); 24 mesi di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% netto);

di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% netto); 36 mesi di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% netto);

di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% netto); 48 mesi di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% netto);

di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% netto); 60 mesi di vincolo, 3,20% di interesse lordo (2,37% netto).

Per conoscere più dettagli della proposta di Cherry Bank:

Conto deposito illimity di illimity Bank

Corre lungo due strade la proposta di investimento avanzata da illimity Bank. Da un lato, una linea di deposito non svincolabile con tassi di interesse offerti più elevati. Dall’altro lato, una linea di deposito svincolabile che però ha rendimenti meno performanti. Risultato? Un vantaglio di soluzioni per tutti i portafogli dei clienti e in grado di soddisfare le loro richieste.

La proposta di conto vincolato di illimity Bank è sempre zero spese e si contraddistingue per:

niente canone annuo;

nessuna spesa di apertura ed estinzione;

importo minimo vincolabile 1.00 euro;

importo massimo di 20 milioni di euro.

La sottoscrizione del conto deposito illimity è abbinata all’apertura del conto corrente online a zero spese per sempre e carta di debito inclusa di illimity Bank e una serie di servizi aggiuntivi.

I tassi promozionali offerti, se si aprisse il conto deposito entro il 29 settembre 2022, per la linea non svincolabile sono:

24 mesi di vincolo tasso annuo del 2% ;

; 36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,10% ;

; 48 mesi di vincolo tasso annuo del 2,25% ;

; 60 mesi di vincolo tasso annuo del 2,75%.

Per conoscere più dettagli della proposta di illimity Bank per depositi non svincolabili:

Per quanto riguarda la linea svincolabile di illimity Bank, i tassi promozionali offerti, se si aprisse il conto deposito entro la data del 29 settembre 2022, sono:

tasso annuo del 1,50% per 24 mesi di vincolo;

per 24 mesi di vincolo; tasso annuo del 1,90% per 36 mesi di vincolo;

per 36 mesi di vincolo; tasso annuo del 2% per 48 mesi di vincolo;

per 48 mesi di vincolo; tasso annuo del 2,10% per 60 mesi di vincolo.

Per conoscere più dettagli della proposta di illimity Bank per depositi svincolabili:

Conto Esagon di Banca CF+

Per i risparmiatori che inseguono una forma di investimento sicura e affidabile c’è Esagon. Si tratta di un conto deposito con tasso garantito proposto da Banca CF+. L’istituto che ha ereditato l’esperienza del Credito Fondiario offre un deposito vincolato che si apre online ed è gratuito. Non sono previsti infatti né costi di apertura né di gestione. E la banca si farà anche carico dell’imposta di bollo per tutta la durata del vincolo.

L’importo iniziale però deve essere pari o superiore a 10.000 euro, con incrementi di 1.000 euro. Esagon è un conto deposito non svincolabile che offre ai risparmiatori i seguenti tassi di interesse e i seguenti vincoli:

0,8% lordo, 12 mesi;

lordo, 12 mesi; 1% lordo, 18 mesi;

lordo, 18 mesi; 1,4% lordo, 24 mesi,,

lordo, 24 mesi,, 2% lordo, 36 mesi;

lordo, 36 mesi; 2% lordo, 48 mesi;

lordo, 48 mesi; 2% lordo, 60 mesi;

Per conoscere più dettagli della proposta di Banca CF+:

