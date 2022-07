Miglior conto deposito di luglio 2022: le offerte con i rendimenti più alti

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il conto deposito è una forma di investimento sicura e conveniente per i risparmiatori che vogliono far fruttare i propri risparmi senza però correre i rischi di un investimento in Borsa, nel mercato azionario od obbligazionario.

Ed è proprio la sicurezza della sua formula che rende il conto deposito sempre più appetibile agli occhi dei correntisti: bloccando del denaro per un arco di tempo breve (il vincolo a 12 mesi è il più ambito), essi potranno beneficiare di un tasso di interesse che è difficile da ottenere se si lasciassero invece i propri soldi “accantonati” su un conto corrente tradizionale.

Per la scelta del miglior conto deposito, è bene effettuare una valutazione completa del rendimento dello stesso, prendendo in considerazione sia la tipologia di vincolo proposto, sia il tasso di interesse sia le modalità di liquidazione degli interessi stessi.

Il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS) aiuta i correntisti a confrontare le proposte disponibili a Luglio 2022 e a individuare le offerte con i rendimenti più alti.

SCOPRI IL MIGLIOR CONTO DEPOSITO »

Conto deposito: che cosa è e perché è vantaggioso?

TIPOLOGIE DI CONTI DEPOSITO IDENTIKIT E TRATTI DISTINTIVI Conto Deposito Vincolato La somma depositata non può essere svincolata, oppure è svincolabile ma si perdono gli interessi maturati e, in alcuni casi, può essere applicata una penale

Nella maggior parte dei casi, un conto deposito vincolato presenta un rendimento maggiore rispetto a un conto deposito non vincolato Conto Deposito Non Vincolato È possibile rientrare in possesso della somma depositata in qualsiasi momento, beneficiando degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato

Questa soluzione consente di ottenere dei margini di guadagno, ma per registrare un rendimento migliore bisogna puntare sui conti vincolati

Prima di esaminare le offerte più performanti in termini di remunerazione di Luglio 2022, vediamo che cosa è e quali sono le principali caratteristiche di un conto deposito. Il conto deposito, detto anche conto di risparmio, è un conto bancario che offre un rendimento sulle somme depositate e di solito vincolate per un periodo di tempo che va da un minimo di 90 giorni a un massimo di 36-48 mesi. Il conto può essere aperto sia in filiale (conto deposito classico), sia online (conto deposito online).

Nel valutare la convenienza di un conto deposito, uno degli aspetti fondamentali da considerare è la distinzione tra conto deposito vincolato e non vincolato. Nel primo caso, i soldi depositati sono bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni in base all’opzione che il risparmiatore sceglie. Di solito, le banche prevedono varie opzioni tra cui scegliere, partendo da vincoli di 3 o 6 mesi e arrivando a vincoli di 2 o più anni. In linea generale, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento.

Il correntista che sceglie un conto deposito vincolato è, di solito, una persona che non ha bisogno di disporre di tale liquidità immediatamente ed è quindi alla ricerca di un rendimento più elevato. Scegliendo un conto non vincolato (o a deposito libero), invece, il correntista potrà effettuare un versamento e rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati durante il periodo in cui il denaro è stato depositato. Per questo motivo, però, un conto di questo tipo prevede dei tassi di rendimento più bassi rispetto al conto deposito vincolato.

Il risparmiatore in ambedue i casi può svincolare il denaro depositato in qualsiasi momento, pagando una penale alla banca, oppure rinunciando agli interessi maturati fino a quel momento. Anche gli interessi e, in particolare, gli interessi netti rappresentano un parametro fondamentale per scegliere il miglior conto deposito. Proprio in quest’ottica, è di cruciale importanza considerare la modalità di liquidazione degli interessi da parte del proprio istituto.

I migliori conti deposito di Luglio 2022

NOME BANCA E CONTO DEPOSITO UNA PANORAMICA DELL’OFFERTA Banca AideXa – X Risparmio 3 mesi di vincolo minimo per maturare un tasso lordo di 0,75% e netto di 0,56%

36 mesi di vincolo massimo per maturare un tasso lordo di 2,5% e netto di 1,85%

niente imposta di bollo fino a dicembre 2022

fino a dicembre 2022 la somma depositata non è svincolabile. Qualora il correntista avesse la necessità di svincolare parte o tutta la somma in anticipo, gli interessi non saranno riconosciuti IBL Banca – Time Deposit Gold 3 mesi di vincolo minimo per maturare un tasso lordo di 0,60% e netto di 0,44%

36 mesi di vincolo massimo per maturare un tasso lordo di 1,60% e netto di 1,18%

imposta di bollo di 120 euro

offerta riservata solo se si apre il conto corrente online ControCorrente Semplice entro il 30 settembre 2022

no estinzione anticipata

Grazie al comparatore di SOStariffe.it che ha scandagliato il mercato bancario, abbiamo stilato una classifica dei conti deposito più vantaggiosi per i risparmiatori e anche più facili e veloci da aprire a Luglio 2022. Essi sono:

il conto deposito di Banca AideXa

il conto deposito di IBL Banca

Conto X Risparmio di Banca AideXa

X Risparmio è il conto deposito online vincolato, senza costi e sicuro al 100% proposto da Banca AideXa. Allo scadere del contratto, la cifra depositata torna al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Le caratteristiche di X Risparmio sono:

un tasso lordo fino a 2,50% (netto 1,85%);

un vincolo da 3 mesi fino ad un massimo di 36 mesi;

nessun obbligo di aprire un conto corrente; gli interessi maturati saranno poi accreditati sul conto corrente, indicato in fase di apertura (ed eventualmente aggiornabile successivamente) del titolare del conto deposito

zero costi di apertura e chiusura;

niente imposta di bollo fino a dicembre 2022.

Annunci Google

Nel dettaglio, ecco le opzioni che Banca AideXa mette a disposizione dei risparmiatori che vogliono aprire il conto deposito X Risparmio:

con 3 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo del 0,56%;

di vincolo il tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo del 0,56%; con 6 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 1%, effettivo del 0,74%;

di vincolo il tasso lordo in un anno è del 1%, effettivo del 0,74%; con 12 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 1,25%, effettivo del 0,93%;

di vincolo il tasso lordo in un anno è del 1,25%, effettivo del 0,93%; con 18 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 1,5%, effettivo del 1,11%;

di vincolo il tasso lordo in un anno è del 1,5%, effettivo del 1,11%; con 24 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 2%, effettivo del 1,48%;

di vincolo il tasso lordo in un anno è del 2%, effettivo del 1,48%; con 36 mesi di vincolo il tasso lordo in un anno è del 2,5%, effettivo del 1,85%;

Per saperne di più sul conto deposito di Banca AideXa:

SCOPRI BANCA AIDEXA »

IBL Banca Time Deposit Gold

IBL Banca offre ai risparmiatori che aprono il conto corrente online “ControCorrente Semplice” (entro il 30 settembre 2022 e disponibile in 4 pacchetti con canoni molto convenienti e numerosi servizi), la possibilità di investire il proprio denaro nel conto deposito Time Deposit Gold.

Ecco la carta d’identità del conto deposito:

importo minimo di 5.000 euro e massimo di 1 milione di euro ;

; zero spese per l’apertura e l’estinzione del vincolo;

no alla riduzione della durata del vincolo né all’estinzione anticipata parziale.

Di seguito una panoramica dei vincoli e dei tassi di interesse che propone IBL Banca con Time Deposit Gold:

con 3 mesi di vincolo, il tasso lordo è pari a 0,60% (netto 0,44%). Questa condizione è possibile soltanto per interessi liquidati alla scadenza del vincolo;

di vincolo, il tasso lordo è pari a 0,60% (netto 0,44%). Questa condizione è possibile soltanto per interessi liquidati alla scadenza del vincolo; con 6 mesi di vincolo, il tasso lordo è pari a 0,85% (netto 0,63%), sia con liquidazione trimestrale o alla scadenza del vincolo;

di vincolo, il tasso lordo è pari a 0,85% (netto 0,63%), sia con liquidazione trimestrale o alla scadenza del vincolo; con 12 mesi di vincolo, il tasso lordo è pari a 1,10% (netto 0,81%) sia con liquidazione trimestrale o alla scadenza del vincolo;

di vincolo, il tasso lordo è pari a 1,10% (netto 0,81%) sia con liquidazione trimestrale o alla scadenza del vincolo; con 18 mesi di vincolo, il tasso lordo è pari a 0,1,25% (netto 0,93%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

di vincolo, il tasso lordo è pari a 0,1,25% (netto 0,93%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; con 24 mesi di vincolo, il tasso lordo è 1,35% (netto 1,00%) sia nel caso di liquidazione trimestrale sia alla scadenza del vincolo;

di vincolo, il tasso lordo è 1,35% (netto 1,00%) sia nel caso di liquidazione trimestrale sia alla scadenza del vincolo; con 36 mesi di vincolo, il tasso lordo è 1,60% (netto 1,18%). Tale condizione è possibile soltanto con periodicità della liquidazione degli interessi trimestrale.

Per saperne di più sul conto deposito Time Deposit Gold:

SCOPRI IBL BANCA TIME DEPOSIT GOLD »

IBL Banca offre anche il conto deposito Time Deposit sempre con “ControCorrente Semplice” (il conto corrente online a canone zero per sempre) e nelle sue altre versioni (Particolare, Originale e Straordinario con canone gratuito per i primi 6 mesi se lo si apre entro il 31 luglio 2022).

Il conto deposito Time Deposit permette di scegliere tra una liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, oppure una cedola trimestrale come periodicità di liquidazione degli interessi maturati.

Anche per questo secondo conto deposito di IBL Banca, il periodo minimo di vincolo è di 90 giorni e il periodo massimo è di 36 mesi, come illustrato di seguito:

vincolo della durata di 90 giorni , tasso lordo 0,45% (tasso netto 0,33%), un’offerta possibile soltanto con liquidazione alla scadenza del vincolo;

vincolo della durata di , tasso lordo 0,45% (tasso netto 0,33%), un’offerta possibile soltanto con liquidazione alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 180 giorni , tasso lordo 0,55% (tasso netto 0,41%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

vincolo della durata di , tasso lordo 0,55% (tasso netto 0,41%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 365 giorn i, tasso lordo 0,75% (tasso netto 0,56%), una proposta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

vincolo della durata di i, tasso lordo 0,75% (tasso netto 0,56%), una proposta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 18 mesi , tasso lordo 0,80% (tasso netto 0,59%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

vincolo della durata di , tasso lordo 0,80% (tasso netto 0,59%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 24 mesi , tasso lordo 0,90% (tasso netto 0,67%), una soluzione con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

vincolo della durata di , tasso lordo 0,90% (tasso netto 0,67%), una soluzione con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 36 mesi, tasso lordo 1,00% (tasso netto 0,74%), una proposta sottoscrivibile soltanto con liquidazione degli interessi trimestrale.

Per saperne di più su ContoCorrente Semplice di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »