Miglior conto deposito di Agosto 2022: le offerte con i rendimenti più alti

I rendimenti più alti superano anche il 3% di interesse annuo. Mettere i propri risparmi in un conto deposito conviene perché è una forma di investimento sicuro e redditizio per non lasciare grosse somme sul conto corrente. Con SOStariffe.it , le migliori proposte di Agosto 2022 .

Il conto deposito vincolato e svincolato continua a rappresentare una scelta conveniente e sicura per i risparmiatori. Le offerte con il tasso di interesse più remunerativo di Agosto 2022 sono quelle online. Le stesse che propongono anche un abbinamento con un conto corrente 100% digitale altrettanto conveniente perché a zero spese e operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ovunque ci si trovi. Per operazioni e gestione è sufficiente una connessione a Internet.

Con il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it (disponibile anche sull’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile trovare le proposte più vantaggiose attualmente presenti sul mercato bancario per investire i propri soldi senza correre rischi.

Il conto deposito può essere vincolato: più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di interesse. Con lo svincolo prima della sua scadenza, si perdono gli interessi guadagnati. Oppure il conto deposito può essere senza vincolo e, in questo caso, il denaro può essere recuperato in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

Ricordiamo che, pur offrendo un rendimento (tramite tasso di interesse applicato sulla durata del vincolo), i conti deposito si distinguono dai tradizionali conti correnti per il numero assai ridotto di operazioni disponibili (prelievo e versamento). E poi i conti deposito hanno sempre bisogno di un conto corrente da cui attingere la somma iniziale e versare l’importo finale con gli interessi maturati alla scadenza del vincolo.

Conti deposito: le offerte più redditizie di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA VINCOLO MINIMO E TASSO DI INTERESSE VINCOLO MASSIMO E TASSO DI INTERESSE Cherry Bank – Cherry Vincolato 6 mesi

1% lordo 60 mesi

3,20% lordo Banca AideXa – X Risparmio 3 mesi

0,75% lordo 36 mesi

3% lordo illimity Bank – Conto deposito illimity (Linee non svincolabili) 24 mesi

2 % lordo 60 mesi

2,75 % lordo illimity Bank – Conto deposito illimity (Linee svincolabili) 24 mesi

1,50% lordo 60 mesi

2,10 % lordo Banca CF+ – Esagon 12 mesi

0,80% lordo 36 mesi

2% lordo IBL Banca – Time Deposit 3 mesi

0,85% lordo 36 mesi

2% lordo

Cinque banche – Cherry Bank, AideXa, Illimity Bank, Banca CF+ e IBL Banca – propongono conti deposito che si classificano al top per i rendimenti che offrono. Queste sono le migliori soluzioni d’investimento sicuro di Agosto 2022. E sono stati selezionati grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Il 3,20% di tasso di interesse lordo è un rendimento che fa di Cherry Vincolato il conto deposito più fruttuoso di Agosto 2022. Lo propone Cherry Bank che, oltre a tutti i servizi accessori del conto corrente online, dà la possibilità di beneficiare della funzionalità di questo conto deposito a canone gratuito, senza nessuna spesa di attivazione e di estinzione. Cherry Bank, che propone anche una linea di conti deposito senza vincoli ma con tassi di rendimento inferiori, prevede un importo minimo di 3.000 euro e uno massimo di 3 milioni di euro.

Per i risparmiatori che volessero investire in Cherry Vincolato, ecco una mappa sintetica dei vincoli a disposizione e dei rispettivi tassi di interesse:

6 mesi di vincolo, 1% di interesse lordo (0,75% netto);

di vincolo, 1% di interesse lordo (0,75% netto); 12 mesi di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% netto);

di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% netto); 18 mesi di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% netto);

di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% netto); 24 mesi di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% netto);

di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% netto); 36 mesi di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% netto);

di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% netto); 48 mesi di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% netto);

di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% netto); 60 mesi di vincolo, 3,20% di interesse lordo (2,37% netto).

Per ulteriori informazioni sul conto deposito di Cherry Bank è possibile fare riferimento al seguente link:

SCOPRI IL CONTO VINCOLATO DI CHERRY BANK »

X Risparmio di Banca AideXa

Con il 3% offre uno dei tassi di interesse più elevati. Banca AideXa propone X Risparmio: è un conto deposito online vincolato. Allo scadere del contratto, la cifra depositata ritorna al risparmiatore insieme al rendimento maturato calcolato in base alla lunghezza del periodo di vincolo. Quest’ultimo va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni. È chiaro che più lungo è il vincolo, più elevato è il tasso di interesse.

Il conto deposito X Risparmio si contraddistingue per:

l’imposta di bollo è a carico della banca:

nessuna spesa aggiuntiva;

la possibilità di investire 1.000 euro come somma minima;

come somma minima; un investimento massimo di 100.000 euro ;

; la possibilità richiedere l’estinzione anticipata, ma con la perdita degli interessi maturati.

Per chi intendesse attivare X Risparmio, queste sono le soluzioni possibili di vincolo e gli annessi rendimenti:

con 3 mesi di vincolo il tasso lordo annuale è del 0,75% (effettivo del 0,56%);

di vincolo il tasso lordo annuale è del 0,75% (effettivo del 0,56%); con 6 mesi di vincolo il tasso lordo annuale è del 1% (effettivo del 0,74%;

di vincolo il tasso lordo annuale è del 1% (effettivo del 0,74%; con 12 mesi di vincolo il tasso lordo annuale è del 2% (effettivo del 1,48%;

di vincolo il tasso lordo annuale è del 2% (effettivo del 1,48%; con 18 mesi di vincolo il tasso lordo annuale è del 2,25% (effettivo del 1,67%;

di vincolo il tasso lordo annuale è del 2,25% (effettivo del 1,67%; con 24 mesi di vincolo il tasso lordo annuale è del 2,5% (effettivo del 1,85%;

di vincolo il tasso lordo annuale è del 2,5% (effettivo del 1,85%; con 36 mesi di vincolo il tasso lordo annuale è del 3% (effettivo del 2,22%.

Per ulteriori informazioni sul conto deposito di Banca Aidexa è possibile fare riferimento al seguente link:

SCOPRI BANCA AIDEXA »

Conto deposito illimity di illimity Bank

Con un vincolo di 5 anni, arriva a un tasso di rendimento fino al 2,75%. È tra le proposte più redditizie del mercato ad Agosto 2022, quella proposta da illimity Bank con il conto deposito illimity sia con linee non svincolabili che offrono tassi di interesse più alti sia con linee svincolabili che propongono rendimenti più bassi a partire da 24 mesi e a salire fino a 60 mesi. Si tratta di un conto deposito abbinato al conto Smart, un conto corrente a zero spese, con carta di debito internazionale e bonifici ordinari gratuiti.

Un ampio ventaglio di tassi di interesse promozionali sono a disposizione dei risparmiatori che attiveranno questo conto deposito entro il 29 Settembre. Va ricordato che il conto deposito è possibile anche aprirlo dallo smartphone e gestirlo tramite home banking e anche da app. Va sottolineato che illimity Bank consente di creare un numero illimitato di depositi. Il conto deposito illimity è a zero spese: nessun costo di apertura e chiusura, nessun canone annuo.

Per linee non svincolabili, ecco di seguito uno schema sintetico dell’offerta:

24 mesi, 2% lordo;

36 mesi, 2,10% lordo;

48 mesi, 2,25% lordo;

60 mesi, 2,75% lordo.

Mentre per linee svincolabili l’offerta prevede:

24 mesi, 1,50% lordo;

36 mesi, 1,90% lordo;

48 mesi, 2% lordo;

60 mesi, 2,10% lordo.

Per ulteriori informazioni sul conto deposito di illimity Bank è possibile fare riferimento al seguente link:

SCOPRI CONTO DEPOSITO ILLIMITY »

Conto Esagon di Banca CF+

Banca CF+, che eredita l’esperienza del Credito Fondiario, propone il conto deposito Esagon, che ha un tasso garantito. Si apre online, è completamente gratuito, tanto che l’imposta di bollo è a carico della banca per tutta la durata del vincolo.

Esagon è un conto deposito non è svincolabile. Chi decidesse di fare un investimento sicuro con questo strumento bancario può scegliere di vincolare i risparmi da un minimo di 12 mesi a un periodo massimo di 60 mesi. L’importo di partenza deve però essere pari o superiori a 10.000 euro.

Conto Esagon, in base alla durata del vincolo, propone questi tassi di interesse:

12 mesi, 0,8% lordo;

18 mesi, 1 % lordo;

24 mesi, 1,4% lordo,

36 mesi, 2 % lordo;

48 mesi, 2 % lordo;

60 mesi, 2% lordo;

Per ulteriori informazioni sul conto deposito di Banca CF+ è possibile fare riferimento al seguente link:

SCOPRI CONTO ESAGON »

Conto Deposit Time di IBL Banca

Nella rosa delle offerte vantaggiose di Agosto 2022 c’è anche il Time Deposit, il conto deposito di IBL Banca per ii titolari di “ControCorrente Semplice”, che è un conto corrente online a canone zero per sempre. A fianco della versione base del conto, questo istituto di credito propone anche altri tre conti correnti online vantaggiosi e con un pacchetto di servizio crescente:

Particolare (primi 6 mesi a canone gratuito poi 1 euro al mese con sconti);

Originale ((primi 6 mesi a canone gratuito poi 2 euro al mese con sconti);

Straordinario (primi 6 mesi a canone gratuito poi 3 euro al mese con sconti).

I 4 conti corrente di IBL Banca hanno interessi garantiti in base alla giacenza, con interessi lordi fino allo 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro) fino al…

IBL Banca ha disposto i seguenti limiti operativi per chi volesse investire i propri risparmi in Time Deposit:

importo minimo: 5.000 euro;

importo massimo: 1 milione di euro;

numero massimo di vincoli costituiti contemporaneamente 10 con il limite massimo della somma degli importi di 1 milione di euro.

Il conto deposito Time Deposit permette di scegliere tra una liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, oppure con una cedola trimestrale come periodicità di liquidazione degli interessi maturati.

Il conto deposito di IBL Banca ha un periodo minimo di vincolo di 90 giorni e un vincolo massimo di 36 mesi. Ecco nel dettaglio la proposta:

vincolo di 90 giorni , tasso lordo 0,85% (tasso netto 0,63%), con liquidazione alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,85% (tasso netto 0,63%), con liquidazione alla scadenza del vincolo; vincolo di 180 giorni , tasso lordo 1,10% (tasso netto 0,81%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 1,10% (tasso netto 0,81%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo di 365 giorn i, tasso lordo 1,50% (tasso netto 1,11%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

i, tasso lordo 1,50% (tasso netto 1,11%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo di 18 mesi , tasso lordo 1,65% (tasso netto 1,22%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 1,65% (tasso netto 1,22%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo di 24 mesi , tasso lordo 1,75% (tasso netto 1,30%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 1,75% (tasso netto 1,30%), con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo di 36 mesi, tasso lordo 2,00% (tasso netto 1,48%), con liquidazione degli interessi trimestrale.

Per ulteriori informazioni sul conto deposito di IBL Banca è possibile fare riferimento al seguente link:

SCOPRI IBL BANCA TIME DEPOSIT »