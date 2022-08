Miglior conto deposito di Agosto 2022

Il conto deposito è un investimento sicuro per far fruttare i risparmi. Diverso da un conto corrente, è uno strumento bancario vantaggioso e senza rischi. Con SOStariffe.it , le migliori offerte di Agosto 2022 .

Crescono i conti deposito. I risparmi degli italiani sono aumentati durante la pandemia, sostiene la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani). E con maggiori risparmi, maggiore è la voglia di investimenti sicuri per provare a far rendere queste somme accantonate.

Tra gli strumenti più sicuri, ci sono i conti deposito che garantiscono un rendimento al riparo dai rischi legati alle oscillazioni degli indici delle Borse. Con il comparatore di conti deposito di SOStariffe.it (il tool gratuito e online disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS), ecco quali sono le migliori offerte di Agosto 2022.

Conto deposito vincolato e non. Scelta differente dal conto corrente

CARATTERISTICA PRINCIPALE SPIEGAZIONE Conto deposito vincolato la somma depositata non è svincolabile prima della scadenza

prima della scadenza svincolabile prima della scadenza ma con la perdita degli interessi maturati

svincolabile in anticipo rispetto alla scadenza, ma con il pagamento di una penale

rendimento è più alto rispetto a un Conto deposito non vincolato Conto deposito non vincolato la somma depositata può essere recuperata in qualsiasi momento

in qualsiasi momento rendimento è più basso rispetto a un Conto deposito con vincolo

Il conto deposito è differente dal conto corrente. Il primo infatti permette di mettere da parte somme di denaro, con o senza vincolo. E ha un’operativa più limitata (prelievo e versamento) rispetto a un conto corrente. Quest’ultimo invece consente di gestire le entrate e le uscite e di far fronte alle spese di tutti i giorni tramite carte di debito, prepagate e di credito. E anche per mezzo di bonifici o dell’addebito di utenze, abbonamenti e bollette, oltre a poter accreditare stipendio o pensione.

Ma tenere troppa liquidità ferma sul conto corrente non è ormai più un buon affare. Primo, perché l’inflazione rischia di erodere lentamente il proprio patrimonio. Secondo, perché con giacenze medie annuali sopra i 5.000 euro aumenta anche il costo di tenuta del conto stesso, per esempio con il pagamento dell’imposta di bollo.

Conti deposito: le migliori offerte di Agosto 2022

BANCA E CONTO DEPOSITO TASSO DI INTERESSE MASSIMO DURATA MASSIMA DEL VINCOLO Banca AideXa – X Risparmio 3% lordo (2,22% netto) 36 mesi Banca CF+ – Esagon 2% lordo (1,48% netto) 36 mesi IBL Banca – Time Deposit 2% lordo (1,48% netto) 36 mesi

Per i risparmiatori che non vogliono rimetterci lasciando posteggiati i propri soldi su un conto corrente, una formula sicura per ottenere un rendimento nel corso del tempo è un conto deposito, che garantisce un tasso di interesse sul denaro versato. Vediamo con il comparatore di SOStariffe.it quali sono le soluzioni più vantaggiose di Agosto 2022.

X Risparmio di Banca AideXa

Con un guadagno reale dell’1,48% nell’arco di un anno, senza imposta di bollo fino al 31 dicembre, senza l’obbligo di aprire un conto corrente, il conto deposito X Risparmio di Banca AideXa è la migliore offerta disponibile ad Agosto 2022, anche perché senza costi.

Ecco in dettaglio, le varie opzioni di vincolo che Banca AideXa riserva ai risparmiatori con questo conto deposito:

3 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo del 0,56%;

di vincolo, tasso lordo in un anno è del 0,75%, effettivo del 0,56%; 6 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è del 1%, effettivo del 0,74%;

di vincolo, tasso lordo in un anno è del 1%, effettivo del 0,74%; 12 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è del 2%, effettivo del 1,48%;

di vincolo, tasso lordo in un anno è del 2%, effettivo del 1,48%; 18 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è del 2,25%, effettivo del 1,67%;

di vincolo, tasso lordo in un anno è del 2,25%, effettivo del 1,67%; 24 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è del 2,5%, effettivo del 1,85%;

di vincolo, tasso lordo in un anno è del 2,5%, effettivo del 1,85%; 36 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è del 3%, effettivo del 2,22%.

Per maggiori informazioni sul conto deposito di Banca AideXa:

Conto Esagon di Banca CF+

Esagon è il conto deposito vincolato di Banca CF+ con un tasso garantito. Questo conto deposito si apre online, è gratuito e l’imposta di bollo è a carico della banca per tutta la durata del vincolo. Conto Esagon non è svincolabile. Si può scegliere di vincolare i risparmi da 12 a 60 mesi per importi pari o superiori a 10.000 euro.

Questi i tassi di interesse offerti dal Conto Esagon in base alla durata del vincolo:

12 mesi, 0,8% lordo;

18 mesi, 1 % lordo;

24 mesi, 1,4% lordo,

36 mesi, 2 % lordo;

48 mesi, 2 % lordo;

60 mesi, 2% lordo;

Per maggiori informazioni sul conto deposito Esagon di Banca CF+:

Conto Deposit Time di IBL Banca

Per i titolari di “ControCorrente Semplice” (conto corrente online a canone zero per sempre), IBL Banca offre il conto deposito Time Deposit che, attivando un vincolo entro il 31 Dicembre 2022, permette di ottenere un rendimento annuo lordo fino al 2%.

Oltre a ControCorrente Semplice, IBL Banca propone anche un pacchetto di altre tre conti correnti online vantaggiosi:

Particolare (primi 6 mesi a canone gratuito poi 1 euro al mese con sconti);

Originale ((primi 6 mesi a canone gratuito poi 2 euro al mese con sconti);

Straordinario (primi 6 mesi a canone gratuito poi 3 euro al mese con sconti).

I 4 conti corrente di IBL Banca hanno interessi garantiti in base alla giacenza, con interessi lordi fino allo 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro) fino al 31 ottobre 2022.

Tornando al conto deposito Time Deposit, IBL Banca ha previsto i seguenti limiti operativi:

importo minimo: 5.000 euro;

importo massimo: 1 milione di euro;

numero massimo di vincoli costituiti contemporaneamente 10 con il limite massimo della somma degli importi di 1 milione di euro.

Il conto deposito Time Deposit permette di scegliere tra una liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, oppure con una cedola trimestrale come periodicità di liquidazione degli interessi maturati.

Il conto deposito di IBL Banca ha un periodo minimo di vincolo di 90 giorni e una durata massima di 36 mesi, con i seguenti tassi di interessi lordi e netti:

vincolo della durata di 90 giorni , tasso lordo 0,85% (tasso netto 0,63%), un’offerta possibile soltanto con liquidazione alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,85% (tasso netto 0,63%), un’offerta possibile soltanto con liquidazione alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 180 giorni , tasso lordo 1,10% (tasso netto 0,81%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 1,10% (tasso netto 0,81%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 365 giorn i, tasso lordo 1,50% (tasso netto 1,11%), una proposta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

i, tasso lordo 1,50% (tasso netto 1,11%), una proposta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 18 mesi , tasso lordo 1,65% (tasso netto 1,22%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 1,65% (tasso netto 1,22%), un’offerta con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 24 mesi , tasso lordo 1,75% (tasso netto 1,30%), una soluzione con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 1,75% (tasso netto 1,30%), una soluzione con liquidazione della cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; vincolo della durata di 36 mesi, tasso lordo 2,00% (tasso netto 1,48%), una proposta sottoscrivibile soltanto con liquidazione degli interessi trimestrale.

Per maggiori informazioni sul conto deposito di IBL Banca:

