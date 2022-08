Miglior conto corrente aziendale online: le offerte di agosto 2022

OFFERTA PER PROFESSIONISTI E PARTITE IVA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

Conto Qonto Basic canone di 9 euro al mese + IVA

al mese + IVA 1 utente e 1 carta One Mastercard Business , con collegamento a Apple Pay e Google Pay (2 euro al mese)

30 bonifici e addebiti diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna

servizio di bonifico istantaneo gratuito presto attivo

Conto Qonto Smart primo mese gratuito, poi canone 9 euro al mese + IVA per i primi 3 mesi e dopo 19 euro al mese + IVA

al mese + IVA per i primi 3 mesi e dopo al mese + IVA 1 utente, 1 carta One Mastercard Business , con collegamento a Apple Pay e Google Pay (incluso)

60 bonifici e addebit i diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna

contabilità semplificata: digitalizzazione dei giustificativi, rilevamento automatico dell’IVA, Tag personalizzati

funzionalità avanzate: conti multipli, bonifici multipli

fatturazione elettronica (200 fatture massimo all’anno)

servizio di bonifico istantaneo gratuito presto attivo