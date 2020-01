Mercato libero, risparmio fino a 118 euro se cambi oggi offerta luce

Questo è il momento giusto per dare un taglio alla bolletta dell’energia elettrica senza ridurre i consumi. Sfruttando le migliori offerte del mercato libero, infatti, è possibile ridurre notevolmente l’importo della bolletta (a parità di consumo) e, quindi, risparmiare cifre significative rispetto al mercato tutelato. Ecco come risparmiare fino a 118 Euro passando al mercato libero oggi e cambiando offerta luce.

Per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica è necessario cambiare fornitore ed attivare una delle offerte luce più convenienti del momento. Sia i clienti che si trovano ancora nel mercato tutelato che i clienti che hanno attivato una fornitura nel mercato libero ma non sono soddisfatti, per via dei costi elevati, hanno diverse opzioni tra cui scegliere per ridurre l’importo della bolletta dell’energia elettrica.

Per poter quantificare la spesa annuale per l’energia elettrica ed il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato ottenibili attivando le migliori offerte luce del momento è necessari fissare un profilo di “famiglia tipo” così definito:

potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3300 kWh, uso Domestico, Residenti

Con questo profilo di consumo, è possibile risparmiare sino a 118 Euro all’anno passando dal mercato tutelato al mercato libero.

Consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce, disponibile cliccando sul box qui di sotto, è possibile creare il proprio profilo di consumo (inserendo un dato preciso per il consumo annuale oppure stimandolo tramite il tool integrato nel comparatore) e individuare le migliori offerte luce in base alle proprie esigenze.

Scopri le migliori offerte luce

Ricordiamo che tutte le migliori offerte luce del mercato libero sono attivabili direttamente online. Per completare l’attivazione online è necessario avere a disposizione:

un documento di identità ed il codice fiscale dell’intestatario della fornitura

di ed il dell’intestatario della fornitura una bolletta precedente per recuperare alcune informazioni come il codice POD reperibile su di una precedente bolletta

reperibile su di una precedente bolletta un IBAN per l’addebito diretto delle fatture sul conto corrente (molti fornitori accettano solo questa soluzione per il pagamento)

L’attivazione delle offerte del mercato libero è gratuita e non sono previste interruzioni della fornitura nel passaggio dal mercato tutelato al mercato libero oppure nel passaggio da un fornitore all’altro del mercato libero. Tutta la procedura viene gestita dal fornitore e dal distributore di energia, il cliente deve solo attivare l’offerta più conveniente ed iniziare a risparmiare.

Ecco le migliori offerte:

Luce Web Super di Illumia

Tra le offerte luce più vantaggiose e convenienti del momento troviamo Luce Super Web di Illumia. Si tratta di una delle tariffe più economiche e la soluzione ideale per tutti gli utenti che vogliono dare un taglio netto all’importo della bolletta dell’energia elettrica senza ridurre i consumi in casa.

Luce Super Web di Illumia è una tariffa monoraria con prezzo della componente energia della bolletta (ovvero la componente legata ai consumi effettivi di elettricità in casa) che risulta fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione, garantendo al cliente una notevole protezione contro i possibili incrementi tariffari del mercato energetico italiano.

Chi attiva l’offerta luce di Illumia può contare su un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0.035 €/kWh. Tale prezzo, come specificato in precedenza, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione e risulterà essere completamente indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica permettendo all’utente di poter utilizzare liberamente l’energia in casa, senza vincoli di orario e fasce orarie più costose.

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono Illumia è previsto un bonus di benvenuto decisamente interessante. Attivando Luce Super Web, infatti, i primi 100 kW consumati saranno completamente gratuiti garantendo un’ulteriore riduzione dell’importo della prima bolletta dell’energia elettrica.

Una “famiglia tipo”, con le caratteristiche riportate in precedenza, che sceglie di attivare Luce Super Web di Illumia registrerà una spesa annuale per l’energia elettrica pari a 549 Euro ottenendo un risparmio annuale di 118 Euro rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato e potendo sfruttare il bonus del prezzo bloccato per 12 mesi avendo così la certezza di non registrare aumenti tariffari nel prossimo futuro (i prezzi del mercato tutelato si aggiornano invece ogni 3 mesi).

Luce Super Web di Illumia è attivabile direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito ufficiale di Illumia e poi scegliere l’opzione “Attiva ora” per avviare la procedura di sottoscrizione online dell’offerta.

Attiva Luce Super Web di Illumia

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Tra le migliori offerte luce del momento troviamo anche SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Questa tariffa presenta caratteristiche completamente opposte rispetto a quella di Illumia vista in precedenza. In questo caso, infatti, l’utente non avrà a sua disposizione un prezzo fisso della componente energia ma potrà contare su di uno sconto fisso del prezzo dell’energia rispetto al mercato tutelato. Con SCELTASICURA, quindi, si avrà la certezza di poter ottenere un risparmio netto rispetto al mercato tutelato.

Chi sceglie l’offerta di Eni Gas e Luce potrà, quindi, contare su di uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi del mercato tutelato. Tale sconto è valido sino al 30 giugno 2020. Successivamente, il prezzo dell’energia elettrica non verrà più aggiornato in base all’andamento del mercato tutelato ma resterà fisso per ulteriori 6 mesi, garantendo al cliente la possibilità di sfruttare un prezzo basso per l’energia elettrica per un lungo periodo di tempo.

Da notare, inoltre, che SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è disponibile in due versioni. A seconda delle proprie esigenze, infatti, è possibile attivare l’offerta in versione monoraria o in versione bioraria potendo sempre contare sullo sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato. Ecco le differenze tra le due offerte:

monoraria: il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia

bioraria: sono disponibili due fasce orarie, una con prezzo più elevato denominata F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19) ed una a prezzo più basso denominata F23 (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, il sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale)

Una “famiglia tipo” che sceglie SCELTASICURA monoraria può contare su di una spesa annuale per l’energia elettrica pari a 570 Euro con un risparmio annuale di 98 Euro rispetto al mercato tutelato. Scegliendo, invece, la versione bioraria sia la spesa annuale che il risparmio annuale saranno legati al modo in cui vengono distribuiti i consumi. Ipotizzando che il 60% dei consumi venga registrato in fascia F23, il costo annuale ed il risparmio annuale della versione bioraria sarà uguale a quello della versione monoraria. Aumentando tale percentuale, la versione bioraria diventerà più conveniente.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che attivano SCELTASICURA c’è una promozione decisamente interessante che permette di attivare alcuni pacchetti Sky ad un prezzo vantaggioso. Ecco i dettagli:

per i nuovi clienti Sky : 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema

: 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema per i già clienti Sky: sconto del 50% per 24 mesi per l’aggiunta di un pacchetto a scelta (SPORT; CALCIO; CINEMA; FAMIGLIA)

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è disponibile tramite attivazione online. Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito Eni e si potrà scegliere quale delle due versioni dell’offerta (monoraria, bioraria) attivare. Per avviare l’iter di sottoscrizione basterà cliccare su Attiva Ora.

Attiva SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le offerte luce più convenienti del momento c’è anche Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Si tratta di un’offerta che garantisce un prezzo fisso per 12 mesi della componente energia della bolletta della luce offrendo, quindi, la possibilità al cliente di avere un’elevata protezione contro i possibili rincari tariffari del mercato energetico.

Chi sceglie Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi potrà contare su di un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0.035 €/kWh. L’offerta è di tipo monorario e, come detto in precedenza, il prezzo della componente energia è fisso per il primo anno di sottoscrizione. La “famiglia tipo” che attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi andrà a registrare una spesa annuale per le bollette della luce pari a 572 Euro con un risparmio annuale di circa 92 Euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

L’offerta di wekiwi è disponibile anche in versione bioraria. Anche in questo caso, è prevista l’opzione del prezzo bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. L’effettivo prezzo dell’energia dipenderà dalla fascia oraria in cui si registrano i consumi. I prezzi sono:

F1 e F2: 0.067 €/kWh

F3: 0.025 €/kWh

In questo caso, il risparmio annuale garantito dall’offerta bioraria, rispetto alla monoraria, dipenderà dal modo in cui vengono concentrati i consumi di energia elettrica. Anche quest’offerta è disponibile tramite attivazione online.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi Bioraria di wekiwi

Next Energy Luce di Sorgenia

Tra le offerte luce più convenienti del momento troviamo Next Energy Luce di Sorgenia. Ci troviamo di fronte ad un’altra tariffa monoraria con prezzo bloccato dell’energia elettrica per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Chi sceglie quest’offerta potrà, quindi, contare su condizioni contrattuali particolarmente favorevoli per un lungo periodo di tempo.

Next Energy Luce di Sorgenia presenta un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.04755 €/kWh. La “famiglia tipo” che sceglie di attivare l’offerta di Sorgenia potrà beneficiare di un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a 79 Euro con una spesa annuale per l’energia elettrica a 589 Euro.

Da notare, inoltre, che chi attiva anche una fornitura di gas naturale con Sorgenia, scegliendo la tariffa Next Energy Gas, potrà contare su di un bonus di benvenuto. Attualmente, tale bonus è rappresentato da un buono Amazon da 30 Euro. Il fornitore propone sempre nuovi bonus per incentivare i clienti ad attivare un’offerta con doppia fornitura (luce + gas).

A completare i vantaggi di chi sceglie Sorgenia c’è la possibilità di sfruttare la promozione “Porta un amico” per ottenere uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni fornitura energetica che l’amico invitato andrà ad attivare. Grazie a questa promozione è possibile dare un taglio netto alla bolletta semplicemente invitando amici e parenti a passare a Sorgenia. Chi viene invitato otterrà uno sconto di 30 Euro in bolletta per ogni fornitura attivata.

Attiva Next Energy Luce di Sorgenia

Energia 3.0 Light di Engie

La certezza di poter contare su di un prezzo dell’energia elettrica che sia fisso e bloccato per un lungo periodo è, sicuramente, un plus di molte offerte luce del mercato libero. Tra le soluzioni più interessanti di questo tipo di offerte inseriamo Energia 3.0 Light di Engie. Quest’offerta, infatti, presenta un prezzo bloccato dell’energia per 24 mesi, il doppio rispetto a quanto si registra per la maggior parte delle offerte luce che, come visto in precedenza, presentano un prezzo bloccato per 12 mesi.

Energia 3.0 Light di Engie è disponibile in versione monoraria con un prezzo della componente energia (bloccato per 24 mesi) pari a 0.0449 €/kWh. La “famiglia tipo” che sceglie quest’offerta registrerà una spesa annuale per l’energia elettrica pari a 613 Euro con un risparmio di circa 55 Euro rispetto ai prezzi del mercato libero. In questo caso, la spesa annuale risulta più elevata ma il bonus del prezzo bloccato per 24 mesi può rappresentare un’importante garanzia per i clienti che saranno protetti da ulteriori incrementi tariffari nel lungo periodo.

Da notare, inoltre, che Energia 3.0 Light di Engie è disponibile anche in versione trioraria. Ecco i prezzi per le varie fasce orarie:

F1: 0,0510 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

(da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) F2: 0,0480 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

(dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23) F3: 0,0370 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

Anche in questo caso, i prezzi dell’energia sono fissi e bloccati per 24 mesi. L’effettivo risparmio rispetto al mercato tutelato e la spesa annuale di quest’offerta dipenderanno da come l’utente distribuirà i consumi di energia elettrica nelle varie fasce orarie. Concentrando i consumi in fascia F3, infatti, la spesa complessiva si ridurrà notevolmente.

Anche Engie mette a disposizione dei suoi clienti la promozione “Porta un amico” che permette di ottenere 30 Euro di bonus per ogni fornitura attivata da un amico invitato (che a sua volta riceverà uno sconto in bolletta di pari importo). Il bonus da 30 Euro potrà essere convertito in uno sconto in bolletta oppure in un buono acquisto Amazon, Decathlon, Netflix, Footlocker.

Energia 3.0 Light di Engie è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto e scegliendo il tasto Richiedi online che farà attivare la procedura di sottoscrizione in cui il cliente potrà scegliere tra la versione monoraria e quella trioraria dell’offerta.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie