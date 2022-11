Mercato Libero luce e gas: le offerte per chi cambia a Novembre 2022

Le soluzioni luce e gas del Mercato Libero aiutano a tenere sotto controllo i rialzi in bolletta. Dagli esperti di SOStariffe.it una panoramica delle promozioni più vantaggiose per quanti vogliano cambiare fornitore a Novembre 2022 .

Affidarsi alle soluzioni luce e gas del Mercato Libero è un salvagente a cui aggrapparsi per tenere la rotta nelle acque tumultuose dello “tsunami” energetico. Attivando le migliori soluzioni del Mercato Libero, infatti, le famiglie possono contare su prezzi di energia elettrica e gas più bassi rispetto a quelli in vigore nella Maggior Tutela. Un esempio? Per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora in regime Tutelato, l’elettricità in questo periodo costa 0,53451 €/kWh (prezzo in vigore fino al 31 dicembre 2022). Nel Mercato Libero, invece, tale prezzo si assesta sui 0,211500 €/kWh (riferito all’indice PUN di ottobre 2022), in contrazione rispetto ai mesi scorsi grazie anche al progressivo calo degli indici registrato nelle ultime settimane. Per il metano, il costo del gas per metro cubo nella Maggior Tutela è oggi pari a 0,835182 €/Smc, mentre nel Mercato Libero si aggira sui 0,8260 €/Smc (riferito all’indice PSV di ottobre 2022).

Come trovare, dunque, la soluzione luce e gas del Mercato Libero più conveniente a novembre 2022? La risposta è racchiusa nel comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Questo tool digitale e gratuito, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, permette di tenere sotto controllo le innumerevoli offerte di luce e gas disponibili e confrontarle sulla base dei consumi del proprio nucleo familiare.

Le offerte luce del Mercato Libero più vantaggiose a Novembre 2022

NOME FORNITORE E OFFERTA PREZZO ENERGIA ELETTRICA COSTO MENSILE DELL’ OFFERTA 1 Luce Flex Web di Illumia 0,2215 €/kWh 97,86 euro 2 Octopus Flex di Octopus Energy 0,2215 €/kWh 99,08 euro 3 Luce Relax Index di Pulsee 0,2115 €/kWh 101,07 euro

Il comparatore di SOStariffe.it ha scandagliato le soluzioni luce del Mercato Libero e selezionato le più performanti (in termini di costi e servizi) per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Le offerte di seguito analizzate hanno un tratto distintivo comune: propongono una tariffa a prezzo indicizzato, così da garantire l’accesso al prezzo dell’energia elettrica applicato dal mercato all’ingrosso (in base all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale), con aggiornamenti mensili. Questi ultimi consentono ai consumatori di avere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Luce Flex Web di Illumia

Illumia, l’azienda dell’energia di Bologna che fa parte del gruppo Tremagi Holding, propone la seguente promozione luce:

prezzo indicizzato in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,010 €/kWh ;

in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; 10 euro al mese (120 euro all’anno) di contributo fisso per costi di commercializzazione;

promo Black Friday : 30 euro di sconto in bolletta per il primo anno di fornitura, ripartito in tre tranches da 10 euro al mese (nel 1°, 6° e 12° mese di fornitura);

: in bolletta per il primo anno di fornitura, ripartito in tre tranches da 10 euro al mese (nel 1°, 6° e 12° mese di fornitura); pagamento delle bollette con domiciliazione bancaria;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Questa soluzione luce Illumia è attivabile dalla “famiglia tipo” a un costo di 97,86 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

Octopus Flex di Octopus Energy

La promozione luce di Octopus Energy, il brand UK che in soli 7 anni ha attratto 3 milioni di clienti in 6 nazioni del mondo, si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base al PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria;

assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Per la “famiglia tipo” interessata ad attivare questa promozione (disponibile fino all’8 dicembre 2022), la spesa mensile in bolletta sarebbe pari a 99,08 euro.

Per maggiori informazioni, clicca al link di seguito:

Luce Relax Index di Pulsee

Anche l’offerta luce di Pulsee, la energy company italiana 100% digital e paperless, è considerata dal comparatore di SOStariffe.it un “magnete” del risparmio a novembre 2022 in quanto assicura l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso senza costi aggiuntivi.

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN senza costi extra ;

in base all’indice PUN ; contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese, sconto del 20%), previa sottoscrizione dell’offerta entro il 5 dicembre 2022 . Il totale annuale del contributo è di 144 euro all’anno;

(anziché 15 euro al mese, sconto del 20%), previa sottoscrizione dell’offerta entro il . Il totale annuale del contributo è di 144 euro all’anno; possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese): i coinquilini di un appartamento si vedranno recapitare bollette dagli importi già suddivisi;

(a 1,50 euro in più al mese): i coinquilini di un appartamento si vedranno recapitare bollette dagli importi già suddivisi; energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Scegliendo Luce Relax Index, la “famiglia tipo” accumulerebbe una spesa mensile di 101,07 euro per le bollette della luce. Per avere una panoramica dell’offerta e/o procedere con l’attivazione, è possibile visitare il sito del fornitore cliccando sul pulsante verde di seguito:

Le offerte gas per abbattere le spese in bolletta a Novembre 2022

NOME FORNITORE E OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE DELL’OFFERTA 1 Gas alla Fonte wekiwi 0,8760 €/Smc 184,86 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 186,24 euro 3 Prezzo Netto Natura Casa Gas di Hera Comm 0,9060 €/Smc 191,16 euro

Di seguito, il podio delle promozioni gas più vantaggiose a Novembre 2022. La speciale classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it, che ha effettuato una simulazione sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc all’anno per scaldare l’acqua, cuocere i cibi e riscaldare il proprio appartamento nel comune di Milano.

Come per la fornitura luce, anche in questo caso le offerte analizzate sono tutte a prezzo indicizzato, ovvero sfruttano il prezzo del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale), con aggiornamenti mensili. In questo periodo di progressivo calo degli indici di energia elettrica e gas, tali tariffe assicurano spese in discesa in bolletta già nel breve periodo. Ecco perché il comparatore di SOStariffe.it incorona quelle a prezzo variabile come le offerte più appetibili a novembre 2022 per il profilo di consumo preso in considerazione.

Gas alla Fonte di wekiwi

Primo gradino del podio del risparmio per la soluzione gas proposta da wekiwi, la energy company dall’anima digitale parte del gruppo Tremagi. Essa propone

prezzo indicizzato in base al PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

in base al PSV + di contributo al consumo; costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura);

di 30 euro in bolletta utilizzando il codice sconto SOSW22 (riconosciuto al termine del primo anno di fornitura); sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici:

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi: illuminazione Led, demotica e altri gadget elettronici: energia verde inclusa.

Per avere un quadro completo della promozione (dal costo di 184,86 euro al mese per la “famiglia tipo”), clicca sul pulsante verde qui sotto:

Gas RELAX Index di Pulsee

Ecco l’identikit dell’offerta di questo brand dell’energia 100% digitale, di proprietà del marchio Axpo Italia:

prezzo indicizzato in base al PSV senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV ; contributo fisso mensile pari a 12 euro (scontato del 20%) con attivazione dell’offerta entro il 5 dicembre 2022;

possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione “ Zero Carbon Footprint ”: con 3 euro in più al mese si azzerano le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

”: con 3 euro in più al mese si azzerano le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione (di cui è possibile avere un quadro dettagliato al link qui sotto) la “famiglia tipo” spenderebbe 186,24 euro al mese.

Prezzo Netto Natura Casa Gas di HERA Comm

Il terzo gradino del podio della convenienza a novembre 2022 spetta a HERA Comm, che è un operatore del Mercato libero con quartier generale a Imola. La sua soluzione per riscaldare casa prevede:

prezzo indicizzato in base al PSV + contributo al consumo pari a 0,080 €/Smc ;

in base al PSV + contributo al consumo pari a ; contributo fisso di commercializzazione pari a 144 euro all’anno ;

; 20 euro di sconto sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua);

sulla fornitura con attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua); servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Attivare questa promozione avrebbe un impatto economico di 191,16 euro sul bilancio mensile della “famiglia tipo”. Per saperne di più, segui il link:

