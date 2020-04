Mercato libero: le offerte per chi cambia ad aprile 2020

Scoprite le migliori offerte luce e gas per chi cambia ad aprile 2020 in questo articolo: tante promozioni attive tra le tariffe dei principali operatori del mercato libero.

Grazie al comparatore di prezzi SOStariffe.it abbiamo creato una speciale selezione delle migliori offerte luce e gas per chi cambia ad aprile 2020. Scoprite in questo articolo le tariffe in promozione dei principali operatori sul mercato, come Illumia, Edison, Enel, Iberdrola e tanti altri.

Migliori offerte luce mercato libero

1. Luce Super Web di Illumia

L’offerta luce di Illumia per il mese di aprile si chiama Luce Super Web, grazie a cui potrete ottenere una volta conclusa l’attivazione 100 kWh di energia in omaggio e prezzo bloccato per i primi 12 mesi dalla data di attivazione del contratto. Si tratta di una tariffa monoraria, ovvero con la quale il costo dell’energia rimane invariato senza distinzione tra fasce orarie e giorni della settimana. Il prezzo dell’energia è pari a 0,0340 Euro/kWh. Le condizioni qui descritte sono valide fino al 13/04.

I principali vantaggi di attivare la tariffa proposta da Illumia sono:

prezzo bloccato per 12 mesi;

nessun deposito cauzionale richiesto con l’attivazione;

100 kWh in omaggio;

opzione Energia Verde, al costo aggiuntivo di 2 Euro/mese.

In particolare, l’opzione Energia Verde riguarda la possibilità di consumare solamente energia che proviene da fonti rinnovabili, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2. Ricordiamo che, se interessati a questa soluzione, dovrete richiederla esplicitamente durante l’attivazione del nuovo contratto.

Una caratteristica aggiuntiva di cui potrete beneficiare grazie a questa proposta di Illumia è l’acquisto ad un prezzo vantaggioso di un kit di 10 lampadine a LED. Il kit è disponibile nella versione a luce calda, naturale o fredda e contiene inoltre due confezioni di pile ultra power. È possibile procedere con l’acquisto a rate di 24 mesi, pari a 2 Euro/mese, IVA inclusa.

Per l’attivazione basterà cliccare sul bottone rosso “Attiva ora” presente all’interno della pagina web dedicata all’offerta del sito di Illumia. A questo punto, potrete caricare la vostra bolletta. Il team di Illumia si occuperà di procedere con l’apertura del contratto e l’attivazione della tariffa.

Confronta le tariffe Illumia »

2. Luce Prezzo Fisso 12 di Edison

Luce Prezzo Fisso 12 di Edison permette di ottenere un bonus in bolletta da 25 Euro e usufruire del prezzo bloccato per 12 mesi a partire dalla data di apertura del contratto. Oltre al bonus sulla bolletta, la compagnia propone anche un ulteriore buono regalo del valore di 25 Euro da utilizzare a vostra scelta, in store come NaturaSì, Chicco e Zalando.

Con Luce Prezzo Fisso 12 potrete scegliere tra due soluzioni:

tariffa monoraria , l’opzione migliore per chi consuma l’energia ogni giorno a qualsiasi ora, al costo di 0,075 Euro/kWh ;

, l’opzione migliore per chi consuma l’energia ogni giorno a qualsiasi ora, al costo di ; tariffa bioraria, pensata per gli utenti che consumano una quantità maggiore di energia soprattutto la sera e nel weekend, con un costo di 0,094 Euro/kWh dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, e pari a 0,064 Euro/kWh, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, durante le giornate di sabato, domenica e festivi.

Vediamo ora una panoramica delle principali caratteristiche di questa offerta:

bonus in bolletta da 25 Euro;

buono regalo del valore di 25 Euro da utilizzare presso uno store di vostra scelta tra quelli convenzionati, come Chicco, Zalando e NaturaSì;

prezzo fisso 12 mesi;

energia verde, generata da fonti rinnovabili;

possibilità di scelta tra tariffa monoraria oppure bioraria;

servizio Edison Prontissimo Casa;

opzione Casa Relax.

Il servizio Edison Prontissimo Casa include l’assistenza telefonica e una rete di artigiani specializzati per la vostra casa. Nel dettaglio, comprende:

assistenza telefonica, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

accesso ad una rete di 1.400 artigiani pronti ad intervenire in caso di necessità.

A questo servizio è inoltre possibile aggiungere l’opzione Casa Relax Luce al costo di 6,50 Euro/mese. Questo modulo include:

numero di emergenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

organizzazione dell’intervento entro 2 ore dalla chiamata;

interventi illimitati e fino a 2.000 Euro per intervento;

assistenza telefonica, uscita del tecnico e materiali per l’intervento inclusi;

nessuna franchigia e nessun costo previsto;

fino a 500 Euro di rimborso per due notti in hotel in caso di inagibilità della vostra casa.

L’offerta è valida fino al 10/04.

Confronta le tariffe Edison

Migliori offerte gas mercato libero

1. Gas 30 Spring di Enel

Gas 30 Spring di Enel è la speciale promozione pensata per aprile 2020 dall’operatore. L’attivazione dell’offerta è online e garantisce lo sconto del 30% sul prezzo della materia prima gas. Il prezzo è pari a 0,2275 Euro/Smc, anzichè 0,325 Euro/Smc, grazie allo sconto del 30% proposto. L’offerta è valida fino al 17/04.

Con Gas 30 Spring avrete:

prezzo fisso per i primi 12 mesi;

sconto del 30% sulla materia prima gas;

contratto semplice e chiaro;

possibilità di accedere a diversi sconti, bonus e promozioni, come enelpremia WOW!, il programma fedeltà dedicato ai clienti Enel Energia;

utilizzo dell’app gratuita per controllare e gestire la propria tariffa.

Grazie ai servizi digitali Enel, il pagamento delle bollette avverrà comodamente tramite domiciliazione bancaria con addebito diretto e l’invio delle fatture tramite l’indirizzo email.

Confronta le tariffe Enel

2. EcoClick Per Te Gas di Iberdrola

EcoClick Per Te Gas è la proposta di aprile 2020 di Iberdrola. Con questa tariffa, potrete ottenere uno sconto di 30 Euro sulla componente energia. Il prezzo del gas, pari a 0,215 Euro/Smc, è inoltre garantito per 12 mesi. Con questa tariffa, potrete anche scegliere di attivare la fornitura della luce, ottenendo un ulteriore sconto del valore di 30 Euro.

Scegliendo EcoClick Per Te, avrete la bolletta digitale e la domiciliazione bancaria incluse nell’offerta, oltre che scegliere energia verde 100%.

Confronta le tariffe Iberdrola

Migliori offerte gas e luce insieme mercato libero

1. Next Energy di Sorgenia

Next Energy è l’offerta gas e luce di Sorgenia conveniente, full digital, ma soprattutto attenta all’ambiente. Grazie alle tariffe di questo operatore, una famiglia può risparmiare fino a 600 Euro all’anno. Inoltre, per ogni nuovo cliente che porta un amico ad attivare una fornitura dello stesso tipo, è previsto uno sconto sull’utenza di 60 Euro.

Con Next Energy di Sorgenia, il costo della luce è pari a 0,03974 Euro/kWh, mentre il prezzo del gas si attesta su 0,17 Smc. Queste cifre sono bloccate per un anno intero, a partire dalla data di sottoscrizione dell’offerta e non è richiesto alcun deposito addizionale all’attivazione. Le speciali condizioni in promozione sono valide fino al 09/04.

I principali vantaggi legati alla scelta di Next Energy sono:

risparmio, grazie alla promozione valida fino al 09/04;

sostenibilità, la produzione di energia è infatti affidata ad impianti 100% green e attraverso la localizzazione Sorgenia individua l’impianto di produzione più vicino alla vostra casa;

digitale, Next Energy è un’offerta full digital, con la quale bastano davvero pochi click su smartphone e tablet per essere aggiornati sui propri consumi medi e tenere sotto controllo i flussi così da aumentare il margine di risparmio potenziale. Inoltre, tutte le fatture sono recapitate tramite email, limitando quindi lo spreco di carta;

semplicità, che caratterizza sia le condizioni contrattuali, sia le modalità di gestione della propria tariffa.

Sorgenia offre anche la possibilità di usufruire di numerosi servizi aggiuntivi. Si tratta di:

Energy Lab , una sezione web che permette all’intestatario della tariffa di tenere d’occhio e gestire le utenze e i consumi. Inoltre, è previsto l’invio periodico di suggerimenti volti ad aumentare il risparmio. Si tratta di un servizio gratuito per i primi 12 mesi, poi disponibile al costo di 2 Euro/mese;

, una sezione web che permette all’intestatario della tariffa di tenere d’occhio e gestire le utenze e i consumi. Inoltre, è previsto l’invio periodico di suggerimenti volti ad aumentare il risparmio. Si tratta di un servizio gratuito per i primi 12 mesi, poi disponibile al costo di 2 Euro/mese; Green Life, con l’aggiunta di 2 Euro/mese questa opzione permette di scegliere l’impianto specifico da cui acquistare l’energia che proviene da impianti di produzione rinnovabili.

Se siete convinti ad attivare la tariffa di Sorgenia, ricordate che:

si tratta di una tariffa dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che desiderano effettuare un passaggio partendo da un operatore differente;

l’energia proviene al 100% da fonti rinnovabili ed impianti di produzione su suolo nazionale;

la bolletta vi verrà inviata tramite email in formato digitale;

il pagamento delle bollette dovrà avvenire tramite domiciliazione bancaria.

Attivare Next Energy di Sorgenia è davvero semplice. Per farlo, sono necessarie le seguenti informazioni:

una copia di una delle vostre precedenti bollette luce o gas presso il domicilio per cui desiderate attivare la fornitura;

una copia del documento di identità della persona a cui si desidera intestare il contratto di fornitura;

il codice IBAN del conto corrente presso cui si desidera che venga addebitato l’importo delle bollette periodiche;

l’indirizzo email a cui desiderate ricevere l’invio della fattura in formato digitale.

Confronta le tariffe Sorgenia

2. Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

wekiwi è uno dei fornitori più giovani sul mercato dell’energia in Italia. Le sue offerte sono caratterizzate da massima trasparenza e servizi 100% digitali. Inoltre, wekiwi mette in campo anche una serie di sconti pensati per premiare gli utenti capaci di ottimizzare lo stesso servizio di fornitura. Li vediamo nel dettaglio in questa sezione dedicata alla proposta Energia Prezzo Fisso 12 mesi.

Ecco le caratteristiche di questa tariffa:

prezzo bloccato per i primi 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

grazie al meccanismo della carica mensile, i conguagli sono applicati solo sui consumi reali;

possibilità di applicazione dello sconto carica mensile e dello sconto online;

sconto del 10% sugli acquisti dell’e-shop di wekiwi.

Abbiamo nominato la possibilità di usufruire di numeri sconti. Lo sconto carica mensile dipende dal fatto che questo fornitore ha deciso di applicare il meccanismo della carica mensile per quantificare i consumi di ogni utente. Il cliente sceglie in anticipo di quale carica mensile usufruirà. Alla fine del mese, quanto più la carica scelta si avvicina ai consumi reali, tanto wekiwi potrà ottimizzare i suoi processi. Questo vi consente quindi di ricevere uno sconto corrispondente.

Per quanto riguarda lo sconto online, wekiwi premia anche i clienti che scelgono l’assistenza digitale al posto del servizio telefonico. In particolare, sono a disposizione degli utenti i canali dell’area riservata del sito dell’operatore e la mail clienti@wekiwi.it. Al contrario, se viene richiesto il supporto tramite il centralino, si perderà il diritto allo sconto online. Questa possibilità si rinnova mensilmente.

Confronta le tariffe wekiwi