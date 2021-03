Mercato libero: le offerte per chi cambia a marzo 2021

In vista delle nuove restrizioni anticoronavirus, che hanno portato nuovamente la maggior parte dell’Italia a essere zona rossa, si potrebbe iniziare a ipotizzare il passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Il fatto che si dovrà trascorrere – per cause di forza maggiore – molto più tempo in casa comporterà un incremento dei consumi e il conseguente aumento delle spese. Il mercato libero e le sue numerose offerta costituiscono, pertanto, un lasciapassare per risparmiare.

Quali sono i fattori da prendere in considerazione quando si valuta una nuova offerta del mercato libero? Oltre al prezzo, che ha sicuramente la sua parte di importanza, ci sono anche altri elementi da prendere in considerazione, come per esempio il costo bloccato, la possibilità di scegliere tra tariffe monorarie e multiorarie, la presenza di servizi e sconti extra.

Di seguito presenteremo i risultati di un’analisi comparativa relativa alle offerte luce e gas di marzo 2021 per dare un’idea di quelle che sono le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato libero.

Offerte luce mercato libero

Il comparatore di offerte luce di SOStariffe.it permette di effettuare delle simulazioni per conoscere quanto si spenderà, ogni mese, scegliendo una determinata promozione.

Ipotizzando di cercare una nuova tariffa per una famiglia composta da 2 persone, che abbia in casa lavatrice, forno, frigorifero e scaldabagno, le migliori offerte luce di marzo 2021 sono le seguenti:

Zeroventiquattro Luce Fix di Pulsee;

Tate Luce;

Luce Extra Web di Illumia;

Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi.

Zeroventiquattro Luce Fix di Pulsee

La promozione proposta da Pulsee è di tipo monorario e prevede il prezzo della materia prima bloccato per un periodo di 12 mesi. Con questa offerta sarà possibile risparmiare fino a 80 euro rispetto alle offerte del mercato tutelato.

Zeroventiquattro Luce Fix di Pulsee potrà essere gestita interamente online: attraverso l’utilizzo del codice SOSL60 sarà possibile ottenere uno sconto sulla componente luce pari al 60%. Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Zeroventiquattro Luce Fix di Pulsee

Tate Luce

Anche la tariffa Tate Luce permette di risparmiare fino a 80 euro sulla bolletta della luce rispetto al prezzo fissato nel mercato tutelato, pagando delle bollette mensili di circa 46 euro.

Tra i vantaggi di questa offerta, ci sono:

l’assenza di depositi cauzionali;

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

l’opziona Porta gli amici in Tate, con la quale sarà possibile ottenere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Tate Luce

Luce Extra Web di Illumia

Illumia propone una tariffa luce di tipo monorario, con prezzo bloccato fino a 12 mesi e con la quale si possono risparmiare fino a 62 euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

Questa promozione:

permette di ricevere ogni mese, per un anno, 60 kWh in omaggio;

non prevede depositi di tipo cauzionale;

si contraddistingue per l’energia 100% green.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Luce Extra Web

Wekiwi Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Tra i vantaggi della proposta del fornitore Wekiwi troviamo:

un risparmio pari a 60 euro annui rispetto al mercato tutelato;

il meccanismo della carica mensile , che permette di ricevere dei conguagli solo sui consumi reali nel caso in cui si pagasse di più rispetto a quanto stimato;

l’energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Sono poi previsti ulteriori sconti aggiuntivi per l’utilizzo dell’area personale online di Wekiwi e uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-commerce. Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Wekiwi Prezzo Fisso 12 mesi

Offerte gas mercato libero

Il comparatore di offerte gas permette di effettuare delle simulazioni grazie alla presenza di alcuni filtri. Quella che presenteremo è un’analisi effettuata su una famiglia di 2 persone, che abita in una casa di 75 mq e che utilizza il gas principalmente per la cottura, il riscaldamento e l’acqua calda.

Sulla base di questa simulazione, le migliori offerte gas del mercato libero di marzo 2021 sono:

Prezzo Chiaro A2A Gas;

Tate Gas;

Energia 3.0 Light 12 mesi di Engie;

Prezzo Netto Special Gas di HERAcomm.

Prezzo Chiaro A2A Gas

La promozione sulla componente gas proposta da A2A permette di risparmiare circa 78 euro rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela, con bollette mensili di circa 58 euro.

L’offerta si caratterizza per:

un anno di contributo pagato direttamente dall’azienda;

l’energia al prezzo di costo, pagando soltanto un piccolo contributo mensile;

la gestione totale tramite l’area clienti.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Prezzo Chiaro A2A Gas

Tate Gas

Tate propone un’offerta sulla componente Gas con la quale risparmiare circa 62 euro sul prezzo annuale rispetto a quello del mercato tutelato.

In questa offerta:

non è previsto alcun deposito cauzionale;

si possono ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta, grazie al programma Porta gli amici in Tate;

sono previste bollette mensili e non bimestrali.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Tate Gas

Energia 3.0 Light 12 mesi di Engie

Engie propone una tariffa gas con prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, con la quale è possibile risparmiare circa 61 euro all’anno.

L’offerta si caratterizza per:

la bolletta elettronica, che la rende una soluzione contrattuale moderna e ancor più conveniente;

il programma Porta un amico, grazie al quale si possono ottenere fino a 300 euro di bonus.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Energia 3.0 Light 12 mesi

Prezzo Netto Special Gas di HERAcomm

Un’ultima offerta con la quale risparmiare rispetto al mercato tutelato – nello specifico, fino a 52 euro – è Prezzo Netto Special Gas dell’operatore HERAcomm.

Il tratto distintivo di questa promozione è che permette di ottenere un risparmio ancora maggiore nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel, ovvero attivando questa soluzione sia sulla componente gas sia su quella luce.

In questa ipotesi si riceverebbe un bonus di benvenuto, ovvero 30 euro di sconto sul gas e 30 euro sulla luce. Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Prezzo Netto Special Gas

Alla luce di quanto detto finora, il processo di valutazione e scelta di un’offerta luce e gas del mercato libero deve sì tenere conto del prezzo, ma sarebbe meglio valutare il risparmio complessivo che si può ottenere, ovvero prendere in considerazione anche altri vantaggi ai quali si può avere accesso, come per esempio quello rappresentato dalle tariffe Dual Fuel.