Mercato libero: le offerte per chi cambia a marzo 2020

Una bolletta di luce e gas più leggera, questo è che la maggior parte degli utenti vorrebbe. Con il passaggio al libero mercato e scegliendo con attenzione l’offerta da sottoscrivere è possibile ridurre il costo della fornitura di luce e gas. Se siete una famiglia che ogni anno consuma fino a 3700 kWh di energia con le promozioni del libero mercato potreste risparmiare anche 120 euro. Per la fornitura del gas il risparmio stimato di un centinaio di euro per un consumo annuo di 1500 m3 di gas.

Il decreto Milleproroghe del Dicembre 2019 ha posticipato l’obbligo di uscita dal mercato tutelato al 1 Gennaio 2022, nel frattempo l’Arera continua ad informare gli utenti su come scegliere e analizzare le offerte luce e gas e ha inviato gli operatori a semplificare e aumentare le proposte.

Come trovare le migliori tariffe luce e gas

Con il comparatore di SosTariffe.it scopriamo quali sono le migliori promozioni luce e gas per chi passa al libero mercato a Marzo 2020. Lo strumento confronterà le proposte degli operatori e fornirà un calcolo delle bolletta media mensile e del conto annuale che gli utenti riceveranno con l’offerta preferita. Nello schema dei risultati è anche presente un breve riassunto delle condizioni di pagamento e degli incentivi che ogni società propone.

Per risparmiare sul serio sulle forniture gli sconti più importanti vengono dedicati agli utenti che attivano un contratto dual fuel, questa dicitura indica le attivazioni combinate di luce e gas. I plus offerti per queste promozioni sono sconti sulla bolletta finale e voucher/buoni sconti. Ci sono poi altre promozioni legate alle offerte e che vengono riconosciute agli utenti che si iscrivono ai programmi fedeltà, ci sono estrazioni di premi o periodici sconti offerti a chi ha dei contratti longevi con la società.

Confronta i piani luce più convenienti a Marzo

Le condizioni del mercato libero

Per poter scegliere con consapevolezza la tariffa migliore per voi dovrete inserire alcune informazioni sulle vostre abitudini di consumo. Iniziamo dalle offerte luce a Marzo. Dovrete selezionare il numero di conviventi con cui abitate, quali elettrodomestici utilizzate in casa, se usate l’energia elettrica più durante il giorno o di sera. Più siete precisi con queste informazioni maggiore sarà l’attendibilità della bolletta stimata.

Rispondere a queste domande vi porterà via solo qualche minuto, vi consentirà però di capire se l’offerta più adatta a voi è una tariffa monoraria o bioraria. Non conoscete la differenza? La prima è un’offerta che vi propone un unico prezzo dell’energia elettrica, la seconda invece ha tre costi dell’energia suddivisi per fasce orarie di consumo. In genere le tariffe biorarie hanno un prezzo della luce più elevato da applicare al consumo durante le ore diurne e uno più basso per l’uso serale e nei weekend. Ci possono essere anche tariffe triorarie, al momento però sono meno diffuse.

Le migliori tariffe luce per chi cambia

Per capire meglio quali sono i risparmi possibili con il passaggio al libero mercato ecco una classifica delle 5 migliori offerte luce a Marzo, poi vedremo anche le 5 tariffe più conveniente per la fornitura gas. I costi delle bollette sono calcolati su una coppia tipo:

due conviventi

un appartamento con forno, lavatrice, frigo

consumo annuo stimato 2290 kWh

uso per il 60% di notte e nei weekend

Stando a queste caratteristiche e alle attuali offerte degli operatori liberi le migliori promozioni luce sono:

Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

Illumia Luce Web

E.ON Luce e Gas Insieme

Energia 3.0 Light Monoraria

Next Energy Luce

1. Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

La tariffa monoraria di Wekiwi propone un costo dell’energia di 0.0300 euro/kWh ed è bloccato per un anno. La bolletta media, calcolata rispetto alle caratteristiche della coppia descritta, sarà di 33.79 euro, in un anno quindi il conto complessivo dovrebbe essere di 405.51 euro. Il risparmio rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato con questa promozione è calcolato in 78 euro circa.

Il sistema di pagamento attivando le proposte di Wekiwi è la Carica mensile. Questo metodo si basa su una stima preliminare del proprio consumo e su una ricarica del conto wekiwi tramite il proprio account personale. Se alla fine del periodo di fornitura la carica risulterà sufficiente gli utenti otterranno sconti e promozioni, al contrario se il conto sarà sbagliato si dovrà pagare la differenza.

C’è anche un sistema di bonus per i nuovi clienti e per gli utenti Wekiwi. Il voucher potrà essere speso in supermercati e negozi convenzionati e avrà un valore di 40 euro per gli utenti con tariffe dual fuel mentre sarà di soli 20 euro per chi abbia attivato solo una fornitura.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

2. Illumia Luce Web

Intorno ai 75 euro di risparmio sarà quello garantito con questa tariffa luce di Illumia. Luce Web offre un costo dell’energia elettrica di 0.03500 euro/kWh, questo porta la bolletta mensile stimata a 34.07 euro al mese. La spesa annuale della coppia tipo dovrebbe essere dunque di 408.79 euro.

Questa offerta potrà essere attivata solo con il servizio di domiciliazione delle utenze, non sarà necessario versare alcun deposito cauzionale. Aggiungendo 2 euro in più sulla bolletta mensile si potrà aggiungere l’opzione energia verde, con questa espressione si intende che il gestore certifica che l’energia utilizzata proviene solo da fonti rinnovabili.

Scopri Illumia Luce Web

3. E.On Luce e Gas Insieme

E.On ha fatto della sostenibilità una delle bandiere delle sue campagne pubblicitarie. La sua è un’offerta ad energia verde e propone anche uno sconto per chi scelga l’opzione bolletta smart per ridurre la carta e il consumo di CO 2 . Si tratta di una tariffa attivabile solo con l’omonima offerta gas di E.On.

Con questo prodotto avrete uno sconto del 10% sul prezzo dell’energia elettrica. Il prezzo proposto con questa soluzione è di 0.03280 euro/kWh, la bolletta media mensile per la coppia tipo sarebbe quindi di 34.28 euro e il conto annuale supererebbe i 411 euro. Il risparmio annuo per chi passi dal Servizio a Maggiori tutele al libero mercato con questa proposta è di 72 euro.

Attiva E.On Luce e Gas Insieme

4. Energia 3.0 Light Monoraria

Engie offre una tariffa monoraria con un prezzo dell’energia bloccato per 2 anni (0.03600 euro/kWh). Questa proposta può essere attivata solo con pagamenti RID e con bolletta elettronica. Il costo mensile stimato è di 35 euro, il che porterebbe il conto annuale della coppia esempio a 421 euro circa. Anche se è una spesa maggiore di quella delle offerte viste sinora con questa offerta i nostri due conviventi potrebbero comunque risparmiare 62 euro rispetto alle tariffe del mercato tutelato.

La società inoltre ha un’offerta per i nuovi clienti che portino un amico. In pratica al momento dell’attivazione del proprio contratto si riceve un codice, se si riesce a convincere altre persone a sottoscrivere un’offerta Engie loro fornendo il vostro codice vi permetteranno di ricevere un buono da 30 euro. L’offerta permette di cumulare questi sconti fino ad un importo massimo di 300 euro.

Scopri Energia 3.0 Light Monoraria

5. Next Energy Luce

Altro piano ad energia verde quello della proposto dalla tariffa di Sorgenia. Con questa offerta il prezzo dell’energia è bloccato per un anno ed è di 0.04553 euro/kWh. La bolletta mensile per la coppia di conviventi che scelgano questa tariffa sarebbe di 35.19 euro e il conto annuale salirebbe a 422.30 euro. Il risparmio quindi per un anno di fornitura sarebbe di 61 euro all’incirca.

Con Sorgenia si può addebitare i pagamenti su conto corrente o carta di credito. Questo operatore ha un’offerta porta un amico simile a quella descritta per Engie. Nel caso di Sorgenia il buono di 30 euro viene dato sia a chi invita che a chi attiva una fornitura, se si acquistano dei piani luce e gas il bonus raddoppia. Il limite massimo di sconti cumulabili è di 1500 euro a persona.

Attiva Next Energy Luce

Le migliori offerte Gas a Marzo

Per analizzare le promozioni gas più convenienti del mese ci siamo affidati sempre al comparatore di SosTariffe.it. In questo caso le bollette medie della coppia tipo sono state calcolate ipotizzando che i due conviventi usino il gas per:

riscaldare casa (75mq)

acqua calda

cucinare

Il loro consumo è stato stimato in 1080 m3/anno. I clienti del servizio tutelato per la fornitura annuale di gas pagano circa 807 euro. Ecco quanto si può risparmiare passando al libero mercato e quali sono i piani più convenienti.

Scopri come risparmiare sulla bolletta gas

1. E.On Valore mercato

Per le tariffe gas viene proposto un unico prezzo della materia prima, la differenza con il mercato tutelato è che i fornitori del libero mercato fissano il costo per 1 anno o per 24 mesi mentre il costo del Servizio a Maggiori tutele subisce dei ritocchi trimestrali.

La spesa legata al costo della materia prima è molto consistente rispetto alla bolletta totale della fornitura, può pesare anche per il 35/40% dell’importo complessivo pagato dagli utenti. Nel caso della proposta E.On il prezzo del gas proposto è di 0.1178 euro/smc, la bolletta mensile della coppia tipo sarà quindi di 56.47 euro e il conto annuale stimato sarebbe quindi di 677.70 euro.

Il risparmio annuo rispetto agli attuali prezzi del mercato tutelato sarebbe molto consistente, circa 130 euro in meno 12 mesi.

Attiva E.On valore Mercato Gas

2. Gas Prezzo Fisso 12 Mesi

Il corrispettivo gas delle tariffa luce di Wekiwi è Gas Prezzo fisso 12 mesi. Come suggerisce il nome dell’offerta è una promozione che blocca il costo del gas per un anno. Il prezzo della materia prima è fissato a 0.1600 euro/smc.

La bolletta media stimata per una coppia come quella presa ad esempio è di 61.34 euro. Questo porterebbe il conto annuale a 736 euro, quindi permetterebbe di risparmiare fino a 71.50 euro in 12 mesi rispetto alle tariffe tutelate.

Il sistema di pagamento si basa sempre sulle cariche mensili, quindi si un autostima dei consumi da parte degli utenti e su un eventuale bonus per i virtuosi. Per le nuove attivazioni sono anche inclusi nell’offerta i buoni da 20 o 40 euro per chi acquisti un piano luce o gas oppure per le tariffe dual fuel.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 Mesi

3. Next Energy Gas

L’offerta d Sorgenia è un piano a prezzo bloccato per un anno. Il costo del gas è fissato a 0.1946 euro/smc, la bolletta mensile stimata su questo dato è di circa 62 euro. Il risparmio annuo per la coppia tipo sarebbe di 66 euro con l’attivazione di Next Energy Gas.

L’acquisto di questa tariffa è condizionato all’addebito sul conto corrente o su carta di credito dei pagamenti e alla ricezione delle bolletta smart. Sono iniziative mirate a garantire un minor consumo di carta. La propria offerta potrà essere interamente gestita tramite app e account personale registrato sul sito dell’operatore.

Attiva Next Energy Gas

4. Prezzo Netto Special Web Casa Gas

Heracomm è un altro fornitore del libero mercato. La sua tariffa garantirebbe un risparmio sul conto annuale per la fornitura del gas alla nostra coppia di 63 euro . La bolletta stimata rispetto ai consumi sarebbe di 62 euro e la spesa annuale per riscaldamento, acqua calda e cottura si aggirerebbe intorno ai 745 euro.

I nuovi clienti avranno la possibilità di usufruire di uno sconto di 30 euro se attivano solo la fornitura gas o luce e di 60 per piani luce e gas. La società propone anche agli utenti delle soluzioni per migliorare i propri stili di consumo e per ridurre quindi anche la propria spesa energetica.

Scopri l’offerta Heracomm Prezzo Netto Special

5. Link Gas

L’ultima promozione in classifica è un’offerta di Eni Gas e Luce. Per chi attivi le tariffe Eni fino al 19 Aprile è compresa anche la promozione Sky che offre ai nuovi clienti 2 mesi di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema gratis. Se invece si è già abbonati alla pay tv si otterranno degli sconti (50% per 2 anni) sull’aggiunta di altri pacchetti al proprio piano.

Altri benefici aggiuntivi proposti per incentivare le nuove attivazioni sono:

sconto del 10% sul prezzo del gas

ulteriore sconto sul corrispettivo del gas per chi attivi la bolletta digitale o la domiciliazione delle utenze

Il prezzo della materia prima proposto da Eni è 0.1760 euro/smc, il risparmio annuo per la coppia tipo è stimato a 46.35 euro.

Attiva LinkGas