Mercato libero: le offerte per chi cambia a Giugno 2022

Quale promozione scegliere a Giugno 2022 per centrare l’obiettivo del risparmio in bolletta? Dagli esperti di SOStariffe.it la mappa delle soluzioni di luce e gas più vantaggiose per chi vuole cambiare fornitore di energia elettrica e gas.

Quali sono le offerte del Mercato libero che permettono di ottenere margini di risparmio in bolletta a Giugno 2022?

Per scegliere le offerte più convenienti è possibile affidarsi al confronto online, tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. La comparazione funziona in modo semplice. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per individuare le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.

Luce e gas: quali tariffe attraggono la maggior convenienza?

TIPOLOGIA DI TARIFFA CARATTERISTICHE VANTAGGI Tariffe a prezzo bloccato Il prezzo della materia prima è fisso per un determinato periodo a partire dalla sottoscrizione del contratto, di solito 12 o 24 mesi Proteggono da eventuali rincari e improvvise impennate dei prezzi di energia elettrica e gas. Sono vantaggiose in tempi di instabilità del mercato energetico Tariffe a prezzo indicizzato Permettono di accedere al prezzo dell’energia all’ingrosso; questo varia in base all’andamento dell’indice di riferimento, con aggiornamenti mensili La spesa in bolletta varia a seconda dell’andamento del mercato: quando i prezzi scendono, anche le voci di spesa diminuiscono; quando avviene il contrario, le bollette si “gonfiano” Tariffe Dual Fuel Le tariffe “a doppio carburante” consistono nella doppia fornitura (luce e gas) con lo stesso fornitore Queste promozioni garantiscono agli utenti che le sottoscrivono bonus o sconti extra in bolletta

Il Mercato libero offre ai titolari di utenze domestiche la libertà di scegliere la promozione cucita su misura sul proprio portafogli, ma anche sul fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare. Una vasta gamma di soluzioni che, talvolta, rischia di disorientare gli utenti alle prese con le innumerevoli opzioni da prendere in considerazione nella valutazione di una determinata offerta.

Ecco perché gli esperti di SOStariffe.it hanno elaborato un vademecum che traccia un quadro delle tipologie di tariffe messe a disposizione dal Mercato libero e ne illustra punti di forza e differenze.

In generale, le offerte del Mercato libero si distinguono in:

tariffe a prezzo bloccato (o fisso);

tariffe a prezzo indicizzato (o variabile).

Le prime sono accomunate dal fatto che il costo dell’elettricità al kWh e del gas a Smc è fissato per tutta la durata della sottoscrizione del contratto (di solito 12 o 24 mesi), garantendo così una protezione efficace nel caso di eventuali rincari o impennate dei prezzi della materia prima. Secondo gli esperti di SOStariffe.it, in questo periodo di instabilità del mercato energetico, le offerte a prezzo bloccato sono quelle che si dimostrano più convenienti.

Nel caso delle tariffe a prezzo variabile, invece, il titolare di utenze domestiche può accedere al prezzo di energia elettrica e gas all’ingrosso (a fronte del pagamento di un canone mensile o di un piccolo contributo aggiuntivo su tale prezzo) oppure al prezzo ARERA ma con uno sconto fisso applicato a tempo indeterminato. Le tariffe legate al mercato all’ingrosso registrano aggiornamenti mensili, con un’esposizione maggiore alle oscillazioni del mercato. Questo significa che, qualora i prezzi del mercato dell’energia siano in discesa, le bollette sarebbero più “leggere”. Al contrario, se i prezzi dovessero prendere il volo, le voci di spesa in bolletta diventerebbero più “voluminose”.

Le tariffe Dual Fuel sono un’altra calamita del risparmio. I fornitori del Mercato libero, infatti, garantiscono extra sconti o bonus aggiuntivi ai titolari di utenze domestiche che sottoscrivano un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas. Oltre a essere un’occasione di risparmio, l’opzione della doppia fornitura è appetibile a quanti sono a caccia della comodità di avere un unico punto di riferimento (e bolletta) per luce e gas.

Nella scelta di una nuova promozione gli esperti di SOStariffe.it consigliano di considerare anche:

la scelta tra tariffa monoraria e multioraria (conoscere le proprie abitudini di consumo è fondamentale per scegliere l’offerta più in linea con le proprie esigenze);

e (conoscere le proprie abitudini di consumo è fondamentale per scegliere l’offerta più in linea con le proprie esigenze); la presenza di sconti in caso di bolletta digitale e domiciliazione su conto corrente.

Come detto, la comparazione delle offerte, che SOStariffe.it mette a disposizione con il suo tool digitale, imparziale e gratuito, rappresenta la strada più semplice e sicura per non lasciarsi sfuggire promozioni adatte alle proprie esigenze.

Luce e gas: risparmiare in bolletta con le offerte di Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA IDENTIKIT DELL’OFFERTA NeN Luce e Gas Special 48 prezzo bloccato per 36 mesi: 0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9900 €/Smc per il gas

0,2556 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9900 €/Smc per il gas bonus di benvenuto di 48 euro

energia italiana 100% verde A2A Click Luce e Gas prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas

0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas sconto del 10% sulla materia prima energia e gas fino al 5 luglio

energia 100% green

bolletta elettronica e area clienti online Pulsee Luce e Gas RELAX Fix prezzo bloccato per 24 mesi : 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas

: 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas bolletta elettronica e gestione online della fornitura E.ON Luce e Gas Insieme offerta valida solo in modalità Dual Fuel, ovvero attivando entrambe le forniture con E.ON

ovvero attivando entrambe le forniture con E.ON prezzo bloccato: 0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas

0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas Sconto del 10% sulla componente energia

energia prodotta da fonti rinnovabili Energia e Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base al PUN + contributo al consumo (0,0052 €/kWh) per l’energia e in base al PSV scontato di 0,15 €/Smc per il gas

+ contributo al consumo (0,0052 €/kWh) per l’energia e scontato di 0,15 €/Smc per il gas bonus di di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia rinnovabile inclusa nel prezzo

Le offerte elencate nella tabella qui sopra sono classificate come le più vantaggiose a Giugno 2022 per una “famiglia tipo” i cui consumi annuali stimati sono di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Si tratta, in genere, di una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di 100 m2 e consuma gas e luce principalmente nei weekend e nelle ore serali. La famiglia “tipo” utilizza soprattutto elettrodomestici come frigo, forno, lavatrice e scaldabagno e usa il metano per riscaldamento, acqua calda e cottura dei cibi.

Tutte le offerte citate in tabella possono essere attivate in modalità Dual Fuel.

NeN Luce e Gas Special 48

Con il suo prezzo contenuto della materia prima e bloccato per 36 mesi, il fornitore NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) propone un’offerta che punta a intercettare famiglie “affamate” di energia elettrica e gas, con consumi elevati in bolletta e voci di spesa “voluminose”. Il costo fisso della materia prima è un valido scudo contro eventuali e improvvisi rialzi dei prezzi all’ingrosso.

Nel dettaglio, la promozione prevede:

prezzo fisso per 36 mesi : 0,2556 €/kWh per la luce e 0,9900 €/Smc per il gas;

: 0,2556 €/kWh per la luce e 0,9900 €/Smc per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro ;

benvenuto di ; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 71,38 euro (bolletta luce) e 171,05 euro (bolletta gas);

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 71,38 euro (bolletta luce) e 171,05 euro (bolletta gas); risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 257,14 euro (per la luce) e 15,86 euro (per il gas).

A2A Click Luce e Gas

Anche l’esclusiva web di A2A propone un’offerta a prezzo bloccato (12 mesi) con l’obiettivo di proteggere i suoi clienti da eventuali rincari di luce e gas in questo periodo di emergenza del comparto energetico. Non solo. La sua “anima” digitale rende questa offerta appetibile per chi ama avere tutto a portata di click.

Ecco, nel dettaglio, le caratteristiche della promozione:

prezzo bloccato per 12 mesi : 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas;

: 0,2511 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9360 €/Smc per il gas; extra sconto del 10% sulla componente di energia e gas fino al 5 luglio;

sulla componente di energia e gas fino al 5 luglio; bolletta elettronica e area Clienti online per una gestione digitale della fornitura;

bolletta elettronica e area Clienti online per una gestione digitale della fornitura; attivazione veloce anche con WhatsApp;

attivazione veloce anche con WhatsApp; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 76,52 euro (bolletta luce) e 169,39 euro (bolletta gas);

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 76,52 euro (bolletta luce) e 169,39 euro (bolletta gas); risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 195,52 euro (per la luce) e 35,86 euro (per il gas).

Pulsee Luce e Gas RELAX Fix

Pulsee, marchio di Axpo Italia che propone un approccio tutto digitale, si rivolge a quanti sono a caccia di risparmio con una promozione che blocca il prezzo di energia elettrica e gas per due anni:

prezzo bloccato per 24 mesi: 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas;

per 24 mesi: 0,2587 €/kWh per l’energia elettrica e 0,9980 €/Smc per il gas; gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee;

gestione online della fornitura con area Clienti online e App Pulsee; pagamento con RID e carta di credito;

pagamento con RID e carta di credito; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 77,86 euro (bolletta luce) e 183,19 euro (bolletta gas);

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 77,86 euro (bolletta luce) e 183,19 euro (bolletta gas); risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 179,40 euro (per la luce).

E.ON Luce e Gas Insieme

E.ON Energia, fornitore di luce e gas del mercato libero che conta circa un milione di utenze in tutta Italia, mette a disposizione dei propri clienti un’offerta valida solo in modalità Dual Fuel, che consiste nella sottoscrizione di un contratto di fornitura con E.ON Energia sia per la luce sia per il gas.

Ecco il dettaglio della soluzione:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas;

per 12 mesi: 0,2586 €/kWh per l’energia elettrica e 1,1700 €/Smc per il gas; sconto speciale del 10% della materia prima di energia elettrica e gas naturale;

sconto speciale del 10% della materia prima di energia elettrica e gas naturale; energia prodotta da fonti rinnovabili;

energia prodotta da fonti rinnovabili; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 78,81 euro (bolletta luce) e 204,13 euro (bolletta gas);

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 78,81 euro (bolletta luce) e 204,13 euro (bolletta gas); risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 168,03 euro (per la luce).

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi punta invece su una tariffa a prezzo variabile sia per la fornitura di energia elettrica sia per quella del gas. Questo significa che i titolari di utenze domestiche che si affideranno a questa promozione avranno accesso al prezzo della materia prima alle condizioni del mercato all’ingrosso, con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo.

Ecco l’identikit dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene scontato di 0,15 €/Smc) per il gas;

prezzo in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 kWh per l’energia elettrica; in base all’indice PSV (che viene scontato di 0,15 €/Smc) per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 87,09 euro (bolletta luce) e 182,92 euro (bolletta gas);

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 87,09 euro (bolletta luce) e 182,92 euro (bolletta gas); risparmio stimato annuo rispetto al mercato Tutelato: 68,58 euro (per la luce).

