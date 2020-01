Mercato libero: le offerte per chi cambia a gennaio 2020

Il mercato libero di luce e gas mette a disposizione degli utenti una lunga serie di offerte che permettono di dare un taglio netto alla bolletta per chi sceglie di cambiare fornitore oppure di abbandonare il mercato di Maggior Tutela. Scegliendo con attenzione le tariffe più adatte alle proprie esigenze, infatti, sarà possibile ottenere un risparmio di diverse centinaia di Euro in bolletta. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di gennaio 2020 per chi cambia fornitore di luce e gas.

Scegliere di cambiare fornitore di energia elettrica e gas naturale andando ad attivare le migliori offerte luce e gas di gennaio 2020 è una scelta vincente in quanto permette di dare un taglio netto alle bollette energetiche. A disposizione degli utenti ci sono numerose offerte che possono garantire un considerevole risparmio in bolletta.

Di seguito vedremo quali sono le migliori offerte luce e gas da attivare a gennaio 2020 fornendo anche informazioni precise in merito alla spesa annuale per l’energia ed al risparmio annuale rispetto al mercato tutelato. Per quantificare la spesa ed il risparmio annuale andiamo a definire un profilo di “famiglia tipo” utilizzando gli stessi parametri normalmente utilizzati dall’ARERA (l’Autorità per l’Energia).

Ecco, quindi, il profilo di “famiglia tipo” che utilizzeremo per valutare la spesa annuale per luce e gas relativa alle migliori tariffe di gennaio 2020:

Energia elettrica: consumo annuo di 2.700 kWh di elettricità con una potenza impegnata di 3 kW; tale profilo può identificare una famiglia di 3 persone che utilizza come elettrodomestici ad alto consumo il forno elettrico, la lavastoviglie, la lavatrice e il frigorifero

Gas naturale: consumo annuo di 1.400 metri cubi per il gas; tale profilo può identificare una famiglia di 3 persone che utilizza il gas naturale per l'acqua calda sanitaria, la cottura e i riscaldamento.

Le migliori offerte luce di gennaio 2020

Il mercato libero dell’energia propone un gran numero di soluzioni per poter dare un taglio alla bolletta della luce. Per una panoramica completa sulle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce.

Tra le opzioni tra cui scegliere segnaliamo in particolare:

offerte con prezzo bloccato per 12 mesi

offerte con prezzo bloccato per 24 mesi

offerte con uno sconto fisso rispetto al prezzo del mercato tutelato

Tutte le soluzioni sono attivabili direttamente online. L’attivazione di un’offerta ed il passaggio dall’attuale fornitore ad un nuovo fornitore (oppure il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero) non comportano l’interruzione della fornitura energetica e non prevedono il cambio di contatore. L’intera procedura avviene in modo automatico.

Per essere certi di completare l’attivazione della nuova offerta in pochi minuti è necessario avere a disposizione:

documenti di identità dell’intestatario della fornitura

dati della fornitura, in particolare il codice POD, disponibili su di una bolletta precedente

IBAN per l’addebito automatico delle fatture

Ecco le migliori offerte luce di gennaio 2020:

Luce Super Web di Illumia

Una delle principali offerte luce del mercato libero per chi cambia fornitore in cerca di una tariffa più conveniente è Luce Super Web di Illumia. Si tratta di una tariffa “monoraria” che presenta, quindi, un prezzo dell’energia elettrica indipendente dall’orario di utilizzo e garantisce un risparmio notevole in bolletta grazie anche alla possibilità di utilizzare i primi 100 kWh in omaggio.

Tra i punti di forza dell’offerta luce di Illumia troviamo la possibilità di poter contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi per la componente energia della bolletta, ovvero la componente legata all’effettivo consumo di elettricità in casa registrato dall’utente. Chi sceglie Luce Super Web di Illumia a gennaio 2020 potrà contare su di un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.035 €/kWh.

Grazie a quest’offerta ed al prezzo dell’energia così contenuto è possibile registrare un netto calo della bolletta dell’energia elettrica. La “famiglia tipo” indicato in apertura, ad esempio, registrerà una spesa annuale per la bolletta della luce pari a circa 500 Euro. Rispetto ai prezzi attualmente praticati nel mercato tutelato, inoltre, sarà possibile risparmiare circa 125 Euro all’anno.

Per procedere con l’attivazione online dell’offerta Illumia è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Attiva Luce Super Web di Illumia

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Un’altra ottima tariffa luce di gennaio 2020 arriva da wekiwi che propone ai nuovi clienti l’offerta Energia Prezzo Fisso 12 mesi. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad una tariffa luce di tipo “monorario” in cui il prezzo è totalmente indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia elettrica.

Per i nuovi clienti che attivano una nuova fornitura energetica, wekiwi propone la possibilità di contare su di un prezzo bloccato per 12 mesi della componente energia della bolletta che sarà pari a 0.03799 €/kWh. Grazie a quest’offerta, quindi, il “cliente tipo” registrerà una spesa di circa 545 Euro all’anno per le bollette dell’energia elettrica con un risparmio di 85 Euro all’anno rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Tra le migliori offerte luce per chi cambia fornitore a gennaio 2020 bisogna valutare, con molta attenzione, anche SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Questa tariffa, a differenza di quanto avviene per la maggior parte delle altre offerte luce presenti sul mercato libero, non presenta un prezzo bloccato per un determinato periodo di tempo (solitamente un anno) ma garantisce all’utente la possibilità di sfruttare uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi del mercato tutelato.

Questa promozione sarà valida sino al 30 giugno 2020, data in cui terminerà il mercato tutelato. Successivamente, per altri 6 mesi, SCELTASICURA di Eni Gas e Luce garantirà un periodo di prezzo bloccato, senza alcuna modifica rispetto alle condizioni contrattuali disponibili durante il mese di giugno. In questo modo, il cliente avrà tutto il tempo di valutare, con attenzione, quale nuova offerta attivare per minimizzare i costi della bolletta dopo la fine del mercato tutelato.

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce è disponibile in versione monoraria oppure in versione bioraria. A seconda delle proprie esigenze e degli orari in cui si utilizza l’energia elettrica, sarà quindi possibile scegliere la tariffa migliore. Attualmente, la versione monoraria dell’offerta garantisce alla “famiglia tipo” una spesa annuale di circa 550 Euro per le bollette dell’elettricità con un risparmio di oltre 80 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato. Per chi concentra i consumi nelle ore serali e nei week end ci sarà la possibilità di risparmiare ulteriormente grazie alla versione bioraria dell’offerta.

Attiva SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Energia 3.0 Light di Engie

Tra le offerte luce di gennaio 2020 segnaliamo anche Energia 3.0 Light di Engie. Questa tariffa è disponibile sia in versione monoraria che in versione trioriaria. A seconda della tipologia di utilizzo dell’energia elettrica, quindi, l’utente potrà scegliere tra una delle due varianti dell’offerta. In entrambi i casi, inoltre, il prezzo dell’energia elettrica sarà fisso e bloccato per ben 24 mesi garantendo un’elevata protezione contro i possibili rincari tariffari futuri al cliente.

Per chi sceglie la versione monoraria di Energia 3.0 Light di Engie, il prezzo dell’energia sarà di 0,0449 €/kWh. Il “cliente tipo” che attiva quest’offerta registrerà, quindi, una spesa annuale per la bolletta della luce pari a 570 Euro con un risparmio annuale di oltre 60 Euro rispetto ai prezzi attuali del mercato libero.

Se, invece, si preferisce la versione trioraria dell’offerta luce di Engie, il prezzo dell’energia sarà legato all’orario di utilizzo e le fasce orarie a cui fare riferimento sono le seguenti:

F1: 0,0510 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

(da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) F2: 0,0480 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

(dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23) F3: 0,0370 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

A rendere ancora più vantaggiosa l’offerta di Engie troviamo la possibilità di sfruttare la promozione Porta un amico che permette di ottenere uno sconto di 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una fornitura con Engie (sino ad un massimo di 10 premi). Il bonus di 30 Euro potrà essere riscosso come buono sconto in bolletta oppure come un buono Amazon, Decathlon, Netflix o Footlocker.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

Le migliori offerte gas di gennaio 2020

Anche per quanto riguarda il gas naturale, in questo mese di gennaio 2020 sono disponibili un gran numero di offerte davvero molto interessanti.

Tra le varie tipologie di offerte segnaliamo:

le offerte gas a prezzo bloccato per 12 mesi

le offerte gas il cui prezzo varia mensilmente in base ad un indice di riferimento

Tutte le offerte possono essere attivate online in pochi minuti. Per completare l’attivazione sarà necessario avere a disposizione:

Ecco le migliori offerte:

E.ON ValoreMercato Gas

Tra le migliori offerte gas di gennaio 2020 per chi punta a cambiare fornitore per dare un taglio netto alla bolletta segnaliamo l’ottima tariffa E.ON ValoreMercato Gas. Questa soluzione offre un risparmio notevole in bolletta permettendo di utilizzare il gas naturale al prezzo all’ingrosso.

Chi attiva E.ON ValoreMercato Gas potrà utilizzare il prezzo all’ingrosso della componente materia prima gas (la componente legata all’effettivo consumo di gas ed il cui valore è espresso in €/Smc) con evidenti vantaggi in bolletta. Per poter accedere al prezzo all’ingrosso, l’utente dovrà corrispondere in bolletta un contributo mensile di 2 Euro.

Il “prezzo all’ingrosso” del gas naturale è riferito al prezzo del TTF (Title Tranfer Facility). Si tratta del prezzo all’ingrosso del gas in Olanda, un indice che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutto il mercato del gas naturale in Europa. E’ importante sottolineare, in ogni caso, che il prezzo del gas del TTF viene aggiornato su base mensile e non presenta, quindi, l’opzione del “prezzo bloccato” che caratterizza una lunga serie di offerte gas attualmente disponibili sul mercato libero.

Scegliere una tariffa “indicizzata”, ovvero una tariffa che prevede che il prezzo del gas non sia fisso per un lungo periodo di tempo (solitamente un anno) ma che si adegui ad un indice di riferimento (in questo caso il TTF) può presentare sia vantaggi che svantaggi. Il punto di forza attuale dell’offerta di E.ON è rappresentato dal fatto che, ad oggi, il prezzo del gas è decisamente contenuto.

Attualmente, infatti, la “famiglia tipo” che sceglie di attivare E.ON ValoreMercato Gas registrerà una spesa di circa 915 Euro all’anno di gas naturale con un risparmio di circa 85 Euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato attuale. Ricordiamo che il prezzo del gas con E.ON ValoreMercato Gas varia ogni mese (potrebbe quindi anche diminuire) e che il prezzo del mercato tutelato viene aggiornato ogni 3 mesi.

Per i clienti che scelgono E.ON ci sono anche altri vantaggi come, ad esempio, la possibilità di sfruttare sconti aggiuntivi in bolletta grazie alla promozione E.ON Porta un Amico. Tale promozione permette al cliente di ottenere uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa ad E.ON. Tra i bonus disponibili per chi sceglie questo fornitore c’è anche il programma fedeltà gratuito MyE.volution che garantisce la possibilità di partecipare a concorsi premio e ottenere regali e vantaggi aggiuntivi.

Attiva E.ON ValoreMercato Gas

Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Una delle migliori offerte gas con prezzo bloccato del mese di gennaio 2020 è, senza dubbio, Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Questa tariffa, a differenza della soluzione precedente, permette al cliente di poter contare su di un prezzo fisso della componente materia prima gas naturale della bolletta, ovvero la componente della bolletta legata ai consumi.

Per chi sceglie quest’offerta gas di wekiwi, sarà quindi disponibile un prezzo fisso e bloccato per 12 mesi del gas. Il fornitore non potrà modificare tale prezzo per tutta la durata della promozione e solo al termine del periodo di prezzo fisso potrà proporre un nuovo prezzo per il gas al cliente che sarà libero di valutare la convenienza della nuova offerta scegliendo se restare con wekiwi o passare ad un altro fornitore (senza penali).

A gennaio 2020 chi sceglie Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi può contare su di un prezzo del gas pari a 0.1799 €/Smc. Grazie al prezzo così contenuto, la “famiglia tipo” indicata in precedenza registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a circa 970 Euro con un risparmio di circa 70 Euro all’anno rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi